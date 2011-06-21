ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Депутатам добавили один миллион на жизнь» пишет – на проживание нескольких депутатов с их семьями в гостинице «Украина» в центре Киева из госбюджета выделен 1 млн. грн.

http://delo.ua/ukraine/deputatam-dobavili-odin-millio-159470/

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Также «Дело» в публикации «НБУ: Инфляцию в мае спровоцировал рост цен на продукты питания и «безалкоголку» пишет – инфляция в мае увеличивалась в основном из-за роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки. «Вклад» этих двух факторов в потребительскую инфляцию в мае составил 50%…

http://delo.ua/ukraine/nbu-infljaciju-v-mae-sprovociro-159447/

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«Дело» в публикации «Украина ищет лазейки для реэкспорта российского газа» пишет – Украина разрешила экспортировать газ собственной добычи. По мнению экспертов, это может позволить реализовать схемы реэкспорта российского газа…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-ischet-lazejki-dlja-reeks-159440/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина и Китай сошлись характерами», в котором пишет - завершился государственный визит в Украину председателя Китайской Народной Республики (КНР) Ху Цзиньтао. Главным итогом переговоров китайского лидера и президента Украины Виктора Януковича стало подписание декларации об установлении и развитии отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР, в рамках которой стороны пообещали отстаивать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Кроме того, был заключен ряд соглашений на общую сумму около $3,5 млрд.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1664072

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кредиты возвращаются домой», в котором пишет – банкиры возвращаются к докризисной практике кредитования и все активнее снижают планку первоначального взноса при ипотечном кредитовании – до 10-20%. Эксперты считают такую либерализацию слишком рискованной и опасаются роста невозвратов. Риэлторы надеются на разогрев рынка, однако считают, что заемщики еще не готовы массово брать кредиты...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1664092

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«Экономические известия» публикуют материал «Задание из Вашингтона», в котором пишут – визит министра финансов Федора Ярошенко в вашингтонскую штаб-квартиру МВФ, судя по всему, не закончился конкретикой. По данным источников «i», в фонде от украинской делегации потребовали обосновать необходимость внесения изменений в бюджет, а также изложить свои аргументы против повышения цены на газ и тепло для населения…

http://markets.eizvestia.com/full/zadanie-iz-vashingtona

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Также «Экономические известия» в материале «Транспорт может подорожать» пишут – начальник Государственной администрации автомобильного транспорта Мининфраструктуры Сергей Доброход считает, что действующая тарифная политика на пассажирские перевозки в городском, пригородном и междугородном внутриобластном сообщении должна быть пересмотрена…

http://state.eizvestia.com/full/transport-mozhet-podorozhat

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«Экономические известия» в материале «На «Газпром» давят все вместе» пишут – не только Украина, но и партнеры «Газпрома» из стран ЕС ведут сейчас переговоры с российским монополистом об изменении условий газовых контрактов. Но чтобы добиться пересмотра действующих договоренностей, необходимы рыночные предпосылки, которых, как полагают в «Газпроме», не существует…

http://markets.eizvestia.com/full/na-gazprom-davyat-vse-vmeste

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Газета «Сегодня» в публикации «Коридор в Россию будет шире, с водой и Duty free» пишет – харьковские таможенники вот-вот начнут упрощать жизнь туристам. После капремонта на границе с РФ появится скважина для туристов и автономный генератор, а очереди исчезнут…

http://www.segodnya.ua/news/14260866.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве Евлах сидит в камере с евроремонтом, телевизором и обедает рыбой» пишет - депутата Киеврады и соратника Черновецкого поместили в следственном изоляторе СБУ, что в Аскольдовом переулке…

http://www.segodnya.ua/news/14260892.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Евро-2012: Лондон и Дели поспорили, к кому ближе Киев…» пишет – Евро-2012 подтолкнуло к вопросу: кто мы - Азия, где принято показной роскошью для гостей прикрывать вызывающую нищету, или таки Европа, которая научилась не только организовывать яркие спортивные праздники, но и зарабатывать на них...

http://economics.unian.net/rus/detail/92533

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Хочешь купить золото - приготовся оплатить налоги...» пишет – процедура покупки-продажи золота очень простая. Но при этом вы обязаны выполнить ряд требований налогового законодательства...

http://economics.unian.net/rus/detail/92455

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Трудовые права «надомников» и офисного персонала уравняют?» пишет – на 100-ой ежегодной сессии Международной конференции труда ООН принят ряд международных норм, призванных улучшить условия труда десятков миллионов людей, работающих надому…

http://economics.unian.net/rus/detail/92498

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Метру помог доллар» пишет – средняя цена московского жилья преодолела отметку в $5000 за 1 кв. м, хотя в целом по стране жилье дешевеет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/21/262501

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Также «Ведомости» в публикации «Миллиарды из воздуха» пишут – европейцы заплатят «Газпрому» за то, что предпочли его газу другой, более дешевый. Концерн получит $3,4 млрд за топливо, не выбранное в 2009-2010 гг.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262512/milliardy_iz_vozduha

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Издание «Известия» в публикации «Россия представила конкурента A320 и Boeing737» пишет – для Ле Бурже все крупные представители авиационной и космической техники всегда приберегают свои самые значимые, перспективные проекты. Европейский гигант Airbus на прошлом салоне поразил всех демонстрацией самого большого в мире пассажирского аэробуса A-380, но в этом году его полеты отменили из-за столкновения гиганта с одним из зданий аэропорта. Поэтому Airbus действует на земле - продвигает проект своего сверхзвукового самолета «Zero Emission Hypersonik Transportation»…

http://www.izvestia.ru/news/492426

(УНИАН)