КС признал конституционным расширение полномочий Высшего совета юстиции

Конституционный Суд Украины признал конституционным расширение полномочий Высшего совета юстиции, которое обжаловал Верховный Суд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение обнародовал сегодня председатель КСУ Анатолий ГОЛОВИН.

Изучив материалы представления, КС признал конституционным Закон «О Высшем совете юстиции» от 15 января 1998 года с изменениями к ч. 1 ст. 24 относительно правомочности заседания ВСЮ, ч. 3 ст. 32, которыми определены поступки, являющиеся нарушением судьей присяги, ч. 6 ст. 46, согласно которым повторная неявка на заседание ВСЮ судьи, обжалующего решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины о привлечении его к дисциплинарной ответственности, является основанием для рассмотрения дела в его отсутствии.

Также признан конституционным подпункт 4 п. 3 раздела І «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о недопущении злоупотреблений правом на обжалование» от 13 мая 2010 года, в котором изложена в новой редакции ст. 30 Закона «О Высшем совете юстиции». В частности, из нее исключена ч. 2, в соответствии с которой член ВСЮ, поставивший перед ВСЮ вопрос об увольнении с должности судьи, не принимает участия в голосовании при принятии решения.

КС признал конституционным положение п. 1 ч. 5 ст. 117 Кодекса административного судопроизводства Украины относительно недопущения обеспечения иска путем остановки актов Верховной Рады и Президента или установления для них запрета совершать определенные действия.

Своим решением КСУ прекратил конституционное производство относительно положений п. 1 ч. 5 ст. 117 Кодекса административного судопроизводства о недопущении обеспечения иска путем остановки актов ВСЮ или установления для нее запрета совершать определенные действия на основании п. 2 ст. 45 закона о Конституционном Суде - несоответствии конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией и Законом «О Конституционном Суде Украины».

Также прекращено производство относительно соответствия Конституции положений ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 32 Закона «О Высшем совете юстиции» от 15 января 1998 года с изменениями на основании ст. 45 закона о Конституционном Суде Украины.

Решение КС является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным и обжалованию не подлежит.