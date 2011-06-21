Украина при разделении Керченского пролива должна добиваться признания границ в рамках СССР - Чалый

Бывший первый заместитель министра иностранных дел (1998-2004 гг.) Александр ЧАЛЫЙ считает, что Украина в переговорах с Россией о разделении Керченского пролива должна настаивать на признании административных границ, существовавших между Украиной и РСФСР во времена Советского Союза.

Такое мнение А.ЧАЛЫЙ высказал в интервью еженедельнику "Столичные новости" (№ 25 от 21 июня).

"Если линия государственной границы будет проходить по линии бывшей административной границы между Украиной и Российской Федерацией в составе СССР - это допустимый компромисс, если же по фарватеру Керчь-Еникальского канала - преступная уступка", - сказал А.ЧАЛЫЙ.

В то же время, по его мнению, акватория Азовского моря должна быть разделена между Украиной и Россией по срединной линии. "Акватория Азовского моря - по срединной линии. Акватория Керченского пролива - по линии бывшей административной границы между Украиной и Российской Федерацией в составе Советского Союза. Территориальные воды, экономическая зона, континентальный шельф - по линии, установленной в соответствии с требованиями современного морского права", - подчеркнул бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ 5 июня заявил, что Москва и Киев достигли принципиального понимания по вопросу Керченского пролива.

"Качественный прорыв достигнут, по Керченскому проливу проблем нет. У нас сейчас с украинским руководством достигнуто принципиальное понимание. Мы знаем, как урегулировать проблему Керченского пролива... Я, по понятным причинам, не буду вдаваться в детали - будет, надеюсь, в ближайшем будущем объявлено о достижении договоренности, которая охватывает во всеобъемлющем контексте все три компонента этой проблемы: Керченский пролив, Азовское море, Черное море", - отметил С.ЛАВРОВ.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 1 июня сообщил, что Украина и Россия договорились об основных параметрах делимитации границы в Азовском море.

"Мы, в принципе, договорились об основных параметрах, определении нашей границы, в принципе, делимитации границы в Азовском море. Это уже очень важно", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

"По сути, нам нужна точка входа этой границы в Керченском проливе, как он начинается. Точно также и на выходе", - добавил министр.

По его словам, стороны договорились о совместной эксплуатации Керчь-Еникальского канала "в интересах двух стран".