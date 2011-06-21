Страсбург. Совет Европы будет помогать Украине во внедрении реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн ЯГЛАНД во время совместного подхода к прессе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Страсбурге.

«Совет Европы будет оказывать всю возможную помощь во время реформ», - сказал Т.ЯГЛАНД.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил за помощь Совету Европы, отметив, что предоставление им экспертной помощи двигает Украину вперед. «Мы очень благодарны за такое планомерное сотрудничество», - сказал Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время встречи с Т.ЯГЛАНДОМ был обсужден план действий, который будет выполняться во время председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.