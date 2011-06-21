Совет Европы будет помогать Украине во внедрении реформ
Страсбург. Совет Европы будет помогать Украине во внедрении реформ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн ЯГЛАНД во время совместного подхода к прессе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Страсбурге.
«Совет Европы будет оказывать всю возможную помощь во время реформ», - сказал Т.ЯГЛАНД.
В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил за помощь Совету Европы, отметив, что предоставление им экспертной помощи двигает Украину вперед. «Мы очень благодарны за такое планомерное сотрудничество», - сказал Президент.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время встречи с Т.ЯГЛАНДОМ был обсужден план действий, который будет выполняться во время председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.