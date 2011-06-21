Главное на 21 июня (день)

Финансы

Приезд миссии МВФ в Украину ожидается в сентябре - Азаров

Приезд миссии Международного валютного фонда в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил на брифинге, комментируя результаты переговоров министров финансов и энергетики Украины в Вашингтоне 17-18 июня.

«Я думаю, что в сентябре миссия приедет в Украину», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в ходе работы миссии будут рассмотрены все вопросы, требующие согласования, в том числе и повышения тарифов на газ для населения.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что для Украины на данный момент основным является то, чтобы сотрудничество не привело к увеличению инфляции.

«Я поставил главное условие, когда отправлял в Вашингтон членов нашего правительства, что для нас сейчас самая важная задача – это стабилизация ценовой ситуации, это не допустить разгона инфляции. Вот это самая главная задача сейчас», - сказал Н.АЗАРОВ. «…Если МВФ хочет стабильности в Украине, а программа нашего сотрудничества, прежде всего, заключается в стабильности на Украине, значит, мы должны взвешивать свои шаги в соответствии с нашей программой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по результатам консультаций с МВФ, проведенных 17 июня делегацией Украины, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО заявил, что руководство Международного валютного фонда поддерживает продолжение активной работы в рамках программы сотрудничества с Украиной.

В частности, Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что руководство МВФ бесспорно положительно оценило принятие в первом чтении закона о пенсионной реформе.

Напомним, сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

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ВБ улучшил прогноз роста ВВП Украины с 4 до 4,5% и ухудшил прогноз инфляции до 11,4%

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2011 года с 4% (декабрьский прогноз) до 4,5% и ухудшил прогноз инфляции до 11,4% (декабрьский прогноз - 10,7%).

Как передает корреспондент УНИАН, новый прогноз макропоказателей озвучил на пресс-конференции старший экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

Он отметил, что, несмотря на достаточно позитивную динамику роста ВВП Украины в первом квартале (5,2%), эксперты ВБ ожидают замедления темпов роста ВВП во второй половине текущего года.

Справка УНИАН. В госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%, уровень инфляции – 8,9%.

По оперативным данным, в Украине рост валового внутреннего продукта в 2010 году против 2009 года составил 4,2%.

В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%. Показатель инфляции в январе-декабре 2010 года по сравнению с январем-декабрем 2009 года – 9,4%.

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Лукашенко отправил в отставку главу Нацбанка Беларуси по состоянию здоровья

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отправил в отставку председателя правления Национального банка Беларуси Петра ПРОКОПОВИЧА по состоянию здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, исполняющим обязанности председателя правления Нацбанка назначен Юрий АЛЫМОВ.

"Юрий АЛЫМОВ до настоящего времени работал первым заместителем председателя правления этого ведомства", - сообщает пресс-служба А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время в сообщении относительно П.ПРОКОПОВИЧА не фигурирует слово "отставка". "Руководитель Национального банка Петр ПРОКОПОВИЧ, который недавно перенес серьезную операцию на сердце, должен в течение ближайших месяцев пройти курс медицинской реабилитации", - поясняет пресс-служба Президента Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в мае Национальный банк Беларуси девальвировал национальную валюту на 55%. В результате такого решения автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 20%, а обещанная Президентом А.ЛУКАШЕНКО перед декабрьскими выборами средняя зарплата в 500 долларов, по подсчетам независимых экономистов, сократилась до 200 долларов.

С начала этого года года белорусский рубль обесценился более чем на 70%.

После того, как в начале 2009 года состоялась 20-процентная девальвация, А.ЛУКАШЕНКО неоднократно заявлял, что больше внезапного и одномоментного обесценивания валюты не будет.

69-летний П.ПРОКОПОВИЧ в начале апреля перенес операцию на сердце. 23 мая управление информации специальным пресс-релизом проинформировало, что П.ПРОКОПОВИЧ официально приступил к исполнению своих должностных обязанностей, однако вскоре глава НББ вновь ушел на больничный.

Ю.АЛЫМОВ в должности первого заместителя председателя правления НББ курировал вопросы монетарной политики, экономического анализа и прогнозирования, а также состояние платежного баланса, сводную статистическую информацию и международное межбанковское сотрудничество.

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ТЭК

Украина не намерена отдавать России долги ЕЭСУ

Украина не намерена отдавать России долги корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после ознакомления с подготовкой к началу работы нового хирургического корпуса Национального института рака.

Н.АЗАРОВ переадресовал вопрос журналистов о том, будет ли Украина отдавать долг России, медикам, которые наблюдали за брифингом. «Будем долги ТИМОШЕНКО отдавать России?» - спросил Н.АЗАРОВ у медиков. И получил отрицательный ответ. «Вот, люди за меня ответили», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилось письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Н.АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.

"Министерство обороны Российской Федерации обращается к вам для решения вопросов, связанных с ненадлежащим выполнением корпорацией "Единые энергетические системы Украины", взятых на себя обязательств перед Министерством обороны РФ по выполнению генерального соглашения... о порядке поставок продукции производственно-технического назначения для потребностей Министерства обороны РФ", - отмечается в письме, передает «Украинская правда».

"В результате ненадлежащего выполнения соглашений общая сумма непогашенной задолженности корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ составляет 405,5 миллионов долларов", - заявили в российском ведомстве.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о погашении существующей задолженности в сумме 405,5 миллионов долларов", - уточняет А.СЕРДЮКОВ.

Юлия ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В ответ на это в БЮТ заявили, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против бывшего премьер-министра, лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отметил депутат из «БЮТ-Батькивщины» Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя информацию о существовании письма министра обороны России А.СЕРДЮКОВА на имя премьера Н.АЗАРОВА с требованием погасить долг ЕЭСУ перед Минобороны РФ, «если это письмо не фальшивка, то, очевидно, во-первых, что оно написано по просьбе украинской стороны, а, во-вторых, оно содержит бессмысленные и необоснованные претензии 15-летней давности к Украине, поскольку государство не несет ответственности за долги коммерческих структур».

«А относительно ЕЭСУ, то она, стоит напомнить, по указанию КУЧМЫ была в 1997 году полностью разрушена тогдашним руководителем налоговой АЗАРОВЫМ. Может, именно поэтому к нему и обращаются?», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.

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«Укргазвыдобування» увеличила объемы бурения на 29%

Буровыми предприятиями ДК «Укргазвыдобування» в январе-мае 2011 года пробурено 110 тыс. м проходки, что на 25 тыс. м, или на 29%, больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что с начала года объемы эксплуатационного бурения составили 53 тыс. м, поискового – 57 тыс. м.

Также в сообщении сказано, что в настоящее время компания ведет бурение 59 скважин, основные работы осуществляются на Яблуновском, Березовском, Восточно-Полтавском и Западно-Хрестищенском месторождениях. В частности, на Березовском месторождении завершено бурение двух скважин с дебитом 150 и 65 тыс. куб м в сутки.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине.

ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины. В состав ДК входит буровое управление «Укрбургаз», которое состоит из Хрестищенского, Шебелинского, Полтавского и Стрыйского отделений.

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Агро

Передача лесов Гослесагентству будет завершена до конца года

Передача лесов, которые находятся в сфере управления Министерства аграрной политики и Министерства обороны в подчинение Государственного агентства лесных ресурсов будет завершена до конца текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора СИВЦА, передача лесного фонда Минагрополитики и Минобороны в сферу управления Гослесагентства предусмотрена указом Президента № 801/2010 «О решении Совета национальной безопасности и обороны от 05 августа 2010 года «О безотлагательных мероприятиях по предотвращению пожарной опасности в Украине» и протоколе № 35 заседания Кабинета Министров от 23 мая 2011 года.

«Гослесагентство Украины готово принять в сферу своего управления целостные имущественные комплексы предприятий и отдельные лесные массивы, которые находятся в сфере управления Минагрополитики и Минобороны. Данные ведомства уже готовят необходимые документы согласно порядку передачи объектов права государственной собственности… Официальное переподчинение мы планируем завершить до конца текущего года, ведь имеем полную поддержку в решении этого вопроса и со стороны Президента Украины, и со стороны правительства», - сказал он.

В.СИВЕЦ отметил, что вопрос о передаче лесов возник еще в 2009 году с выходом распоряжения Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2009 года № 1465-р «Об усовершенствовании порядка управления лесным хозяйством».

По данным пресс-службы, на сегодня в подчинении Гослесагентства находится только 68% от общей площади земель лесного фонда Украины, а 17% - леса Минагрополитики, 2% - леса Минобороны, 13% - леса Мининфраструктуры, Минэкоресурсов, МЧС, земли запаса, коммунальные леса и др.

В ведомстве отмечают, что разрозненность среди распорядителей приводит к тому, что лесные массивы находятся без присмотра и вне поля зрения представителей власти. В результате возникают проблемы незаконных вырубок лесного фонда страны, браконьерства и лесных пожаров. Кроме того, ни Минагрополитики, ни Минобороны не занимается лесоразведением и лесовоссозданием.

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Соцполитика

В Украине будет применена шоковая терапия - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в Украине будет применена шоковая терапия при проведении реформ.

Об этом он сказал в интервью газете «Правда» (Словакия), сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

На вопрос, готов ли он даже пожертвовать потерей популярности ради изменений к лучшему в будущем, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: "Я никогда не пойду на то, чтобы обманывать людей. Я всегда им говорю правду. Это мой принцип, которому я никогда не изменял ".

По его словам, "модернизация страны, повышение экономического уровня и, тем самым, улучшение жизни людей - это именно та программа, с которой я вступил в предвыборную борьбу". Он добавил, что "страна была больная" и "необходимо было лечение".

В.ЯНУКОВИЧ отметил: "У меня не было выбора. Мне пришлось лечить эффективно, и следовательно, только хирургическим методом. Он неприятен и сопровождается болью. Но, с другой стороны, - это эффективная процедура ".

По его словам, цель начатых реформ - развитие современной европейской демократической страны, которая также станет высокоразвитой и конкурентоспособной.

На вопрос о бюрократии, которая препятствует реформам, Президент отметил, что "проблема неспособных или некомпетентных чиновников существует в каждой стране". По его словам, "преодолеть эту проблему можно на выборах".

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: "Вся моя предыдущая жизнь была борьбой. Я уже привык к этому. Для меня главное: борьба должна быть в пределах правил ".

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Промышленность

КНР построит в Калуше завод удобрений с инвестициями почти 1,5 млрд. долл.

КНР в г. Калуш Ивано-Франковской области построит завод бесхлорных калийных удобрений с инвестициями почти 1,5 млрд. долларов США. Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, так прокомментировал председатель ОГА Михаил ВИШИВАНЮК подписание вчера в Киеве контракта о строительстве нового завода китайской фирмой.

Согласно предоставленной информации, 20 июня, находясь в Киеве, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации М.ВИШИВАНЮК подписал Соглашение с официальными представителями КНР на строительство в Калуше завода бесхлорных калийных удобрений. «Новому калийному заводу в Калуше дан зеленый свет», - сказал председатель ОГА.

Справка УНИАН. 22 апреля текущего года Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации М.ВИШИВАНЮК взял участие в Первом совместном заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китайской Народной Республикой, которое состоялось под председательством первого вице-премьер-министра Украины, министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА и вице-премьера Государственного Совета КНР Чжан ДЕЦЗЯНА. Тогда же Михаил Вишиванюк подписал Рамочное соглашение об общем финансировании проекта по производству бесхлорных калиевых удобрений в городе Калуше с Китайской инженерной компанией Ухунь и Экспортно-импортным банком Китая.

Кроме этого, по словам председателя ОДА, китайцы одновременно предлагают решить проблему карстовых провалов в Калуше с помощью золы из Бурштинской ТЭС, а также переработать рассол, которым заполнены карьеры на территории города. Таким образом, считает М.ВИШИВАНЮК, удастся полностью решить экологические проблемы Калуша.

Справка УНИАН. В настоящее время Украина ежегодно экспортирует калийные удобрения из Беларуси на 250 млн. долларов. Раньше в Калуше работал калийный завод, который был создан на базе завода калийных удобрений "Ориана" для разработки Калуш-Голинского месторождения калийных солей и их комплексной переработки. С октября 2001 года завод прекратил работу.

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Транспорт/Связь

Строительство железной дороги между Борисполем и Киевом начнется через несколько недель — Каськив

Строительство скоростной железной дороги между аэропортом "Борисполь" и Киевом начнется через несколько недель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами со ссылкой на главу агентства Владислава КАСЬКИВА.

«Между Украиной и Китаем подписаны финальные документы относительно базового национального проекта «Воздушный экспресс», строительство скоростного железнодорожного сообщения между аэропортом "Борисполь" и Киевом уже должно начаться в ближайшие недели. Кроме этого, заключены рамочные договоренности о льготном кредитовании строительства инфраструктурных объектов Киевщины, в частности, Киевской окружной», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он отметил, что условия, на которых подписано соглашение о строительстве «Воздушного экспресса», стали значительно выгоднее, чем стартовые позиции, в частности, подрядчиком строительства будет китайская компания, а в качестве субподрядчиков выступят отечественные, украинские компании.

«Условия, на которых мы подписали договор ночью два дня назад, они намного лучше, чем те рамочные, стартовые позиции, с которых мы начинали в сентябре. Улучшена процентная ставка, улучшены условия кредитования и теперь мы можем четко сказать, что более половины средств будут потреблены украинской экономикой, украинскими подрядчиками. Мы полностью застраховались от всяких проявлений коррупции - сама китайская компания является генеральным подрядчиком, будет проводить все тендеры», - отметил В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планировалось начать в мае т.г. Строительство рассчитано на срок до двух лет. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

Справка УНИАН. В марте т.г. КМУ предоставил ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию на 2011 год для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США. Ориентировочные показатели ТЭО, утвержденного КМУ 28 марта 2011 г., которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута - 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте - 41 минута, количество остановочных пунктов - 2, путепроводов - 3, протяженность ж/д экстакады - 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га - во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн. Стоимость будет уточняться.

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«Укравтодор» в 2011 году направит на дорожные работы свыше 8 млрд. грн.

«Укравтодор» в этом году на дорожные работы направит свыше 8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам заместитель главы «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО.

«Укравтодор» в этом году на дорожные работ использует 8,187 млрд. грн., еще 4,277 млрд. грн. - на погашение долговых обязательств по ранее полученным кредитам, плюс есть разрешение Кабинета министров привлечь кредиты под госгарантии на сумму 3 млрд. грн. Вот это все позволит нам открыть движение на 1,5 тыс. км дорог», - сказал он.

По словам Е.ПРУСЕНКО, под госгарантии кредиты будут привлекаться на тендерной основе у российских, иностранных банков, так как у украинских банков проценты выше.

В целом «Укравтодор» до 2038 г. должен выплатить 19 млрд. грн. по кредитам, концентрация выплат приходится на 2011-2013 гг.

Как напомнил замглавы «Укравтодора», в 2010 г. на дорожные работы было направлено около 7 млрд. грн., освоено 1,5 млрд. грн. кредитов международных финансовых организаций, более 3 млрд. направлено на погашение ранее привлеченных кредитов.

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Завтра в Украине ожидается 23-28° тепла

Завтра в Карпатах, в восточных областях Украины, а днем и в Крыму и Приазовье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°; днем 23-28°, на Закарпатье и юге Одесской области до 30°; в горных районах ночью 4-9°, днем 12-17°.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-24°, в районе Ялты и Алушты 10-14°, Одессы 17°, в Азовском море 24-26°, в Днепре возле Киева 22°.

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