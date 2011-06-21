Анонс на 22 июня

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в мероприятиях по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (могила Неизвестного солдата, Киев, площадь Славы).

* Возле Кабинета Министров Украины состоится митинг по поводу нарушения прав инвесторов жилищного строительства, который сооружается на проспекте Академика Глушкова, 6 в г. Киеве. 503 семьи соберутся чтобы отстоять свои права.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится Конференция Проекта ЕС «Программа поддержки угольного сектора» в Украине. Проект осуществляется Международным консорциумом под руководством австрийской компании «Hulla & Co.Human Dynamics KG». Участники: Жозе Мануель Тейшейра, глава Представительства ЕС в Украине, Джеффри Пайпер, координатор по энергетическим вопросам, представители дипломатического корпуса, министерств энергетики и угольной промышленности, труда и социальной политики, экономического развития и торговли. Модераторы: Оливер Мадер, директор Проекта «Программа поддержки угольного сектора»; Войтек Млоджиевский, руководитель Проекта «Программа поддержки угольного сектора».

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "5-тысячная медиапанель как мощный инструмент исследования интернет-аудитории Украины". Состоится презентация 5-тысячной медиапанели в рамках проекта исследования интернет-аудитории Украины, которое проводится по заказу Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) компанией InMind. Проект стартовал в 2010 г. на базе медиапанели из 1200 пользователей, на чьи компьютеры установлена программа, фиксирующая посещение ими веб-ресурсов. Данные проекта позволяют оценивать рейтинги веб-ресурсов и социально-демографические показатели их посетителей. Увеличение медиапанели до 5 тыс. лиц позволяет охватить исследованиям почти все веб-ресурсы, интересующие рынок интернет-рекламы Украины. Будут обнародованы данные исследований, освещены тенденции рынка интернет-рекламы Украины, приведены статистические данные об отечественных интернет-пользователях, озвучены планы развития Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Участники: Татьяна Попова, председатель Правления ИнАУ; Михаил Комиссарук, член Правления ИнАУ; Елена Житник, директор по маркетингу InMind (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Отношения Украины и России после подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Анализ современных экономических отношений Украины и России; факторы, влияющие на эти отношения. Экономические отношения Украины и России при условии подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС и др. Участники: Нико Ланге, руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине; Алексей Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине; Михаил Хазин, президент компании экспертного консультирования «НЕОКОН» (Москва); Инна Кирш, администратор департамента политики Европарламента (Брюссель); Василий Горбаль и Ирина Геращенко – народные депутаты Украины.

* Состоится брифинг, на котором будет объявлен Всеукраинский творческий конкурс на лучшее название предприятия скоростного движения, его логотип и название межрегиональных электропоездов производства «HYUNDAI ROTEM». Участники: зам.ген.директора “Укрзалізниці” Леонид Лобойко, ген.директор представительства «Hyundai Corporation» в Украине Юн Сук Чой, руководитель проекта «Hyundai Corporation» в Украине Александр Чумаков. Будет проинформировано о подготовке к введению скоростного движения пассажирских поездов к проведению Евро-2012. В частности, журналистам будет продемонстрирован интерьер и экстерьер новых поездов, которые строятся для Украины корейской компанией.

* Состоится брифинг на тему: "О гидрометеорологических условиях и их влиянии на урожайность сельскохозяйственных культур". В работе примет участие начальник Украинского Гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального Банка Украины Валерия Литвицкого на тему: «Инфляция и экономическая активность Украины на старте второй трети года».

* Состоится брифинг председателя Государственного Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения М.Пашкевича и президента НАНУ Б.Патона, посвященный подписанию соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Национальной академией наук Украины.

* В редакции газеты «АиФ» состоится прямая линия главного инженера департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ПАО «АК «Киеводоканал» Владимира Костюка и читателей «АиФ». Темы: Какую воду пьют сегодня жители столицы? Откуда происходит водозабор? Кто проверяет ее качество и как часто? Почему из кранов часто течет ржавая или вонючая вода? Как себя вести и куда жаловаться? Почему после ремонта коммуникаций трубы снова рвутся в тех же местах? В каком состоянии находятся сегодня сети Киевводоканала? Грозит ли жителям Киева обещанный весной двукратный рост тарифов на воду в этом году? и др.

* Круглый стол на тему: "Регионы Украины в послекризисный период: риски и перспективы развития". Организатор: Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: Тенденции социально-экономического развития регионов Украины в 2010 - 2011 гг.: факторы влияния и риски. Последствия экономического кризиса для консолидации регионального экономического пространства Украины. Инвестиционный потенциал регионов: поиск стабильных источников финансирования регионального развития в условиях неопределенности и рисков.

* Круглый стол на тему: «Регрессы в страховании. Проблемы и решения». Организатор – коллекторская компания «Вердикт». Участники: Кирилл Сабара, «СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»; Сергей Мунчак, страховая компания UNIQA; Александр Кабак, директор ООО «КК «Вердикт» и др.

* Состоится заседание Общественного совета организаций природоохранного направления. Вопросы: Генеральный план Киева; Состояние газонов в г. Киеве.

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