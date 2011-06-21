Главное на 21 июня (вечер)

Энергетика

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами начало отбор проектов по альтернативной энергетике в рамках национального проекта «Энергия природы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе представления проекта сообщил председатель Госинвестиций Владислав КАСЬКИВ.

По его словам, проект «Энергия природы» направлен на стимулирование строительства в Украине энергетических мощностей, использующих возобновляемые источники энергии.

В.КАСЬКИВ сообщил, что отбор и анализ представленных ведомству проектов, претендующих на получение статуса национальных, будет проводиться специальной экспертной группой, которая уже сформирована. В то же время, ведомство пока не определилось с детализированным перечнем критериев, по которым будет производиться отбор представляемых проектов.

При оценке проектов группа будет принимать во внимание следующие характеристики: масштабность проекта, наличие долгосрочного прогноза производства электроэнергии; отсутствие негативного влияния на природную среду; возможность подключения электростанций к энергосистеме; финансовая способность заявителя разработать проект электростанции.

Глава агентства добавил, что одним из возможных способов стимулирования реализации отобранных проектов может стать долевое участие государства в них на условиях государственно-частного партнерства.

При этом В.КАСЬКИВ напомнил, в Госбюджете-2011 на господдержку проектов, имеющих статус национальных, в том числе в области альтернативной энергетики, предусмотрено около 0,5 млрд. грн.

Эксперты Украины и Российской Федерации договорились подготовить совместные рекомендации для повышения экономической и энергетической эффективности транспортировки природного газа по магистральным газопроводам.

Об этом говорится в меморандуме по итогам встречи экспертных групп Российского газового общества и Национального газового союза Украины, которым располагает УНИАН.

«Подготовить совместные рекомендации для повышения экономической и энергетической эффективности транспортировки природного газа по магистральным газопроводам», - говорится в документе.

Также на ближайшей встрече экспертов планируется рассмотреть вопросы применения когенерационных технологий при строительстве и реконструкции газотранспортных систем России и Украины.

Эксперты рекомендуют к использованию положительный опыт проектирования, подготовки к строительству и строительства предприятий НПО СРО "Объединения строителей газового и нефтегазового комплекса», ООО «Искра-Трубогаз», предприятия «Газтранзит», ДК «Укртрансгаз», Инженерной компании «Машэкспорт».

В то же время достигнута договоренность информировать друг друга на каждой встрече об изменениях в нормативно-правовых условиях функционирования предприятий по добыче и транспортировке природного газа, а также о существенных событиях в области международного сотрудничества между сторонами и с третьими странами.

Эксперты намерены проанализировать программы модернизации газотранспортных систем на связанных маршрутах поставки природного газа из России через Украину в страны Европейского Союза, а также рассмотреть возможности совместного посещения объектов газотранспортных систем в России, Украине и других странах.

Также эксперты будут работать над вопросами расширения разработок в области транспорта газа, оптимизации затрат на транспортировку, снижения выбросов парниковых газов, снижения себестоимости транспортировки и хранения природного газа. Кроме того, они примут участие в разработке предложений по направлениям инновационного развития добычи, транспортировки и использования природного газа, в частности, дегазации пластов при добыче каменного угля, а также использования газа в качестве моторного топлива на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте.

Стороны договорили организовать и провести очередные встречи экспертных групп в 2011 году на одном из предприятий транспорта газа Украины; в 2012 году - в апреле (Киев) и в октябре (Москва).

Меморандум подписан президентом Российского газового общества Валерием ЯЗЕВЫМ и главой НАК «Нафтогаз Украина» Евгением БАКУЛИНЫМ.

Украина в январе-мае т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 16,4%, или 291,1 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-маем 2010 года – до 2,071 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В мае т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 35,1%, или на 109,2 млн. кВт/ч, по сравнению с маем 2010 года, – до 420,3 кВт/ч.

В январе-мае экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился в 2,1 раза, или на 574,9 млн. кВт/ч, – до 1,109 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 2,8 раза – до 647,4 млн. кВт/ч, в Словакию – в 1,84 раза, до 454,7 млн. кВт/ч. С мая возобновились коммерческие поставки украинской электроэнергии в Румынию. За месяц их объем составил 7,2 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Польшу из Украины в январе-мае т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-мая вырос до 144,8 млн. кВт/ч против 3,2 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 808,7 млн. кВт/ч, что на 34,9% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. В мае украинские компании приостановили экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси.

Кроме того, в мае в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 8,3 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» приступили к созданию совместного предприятия по разработке шельфа Черного моря.

Об этом во вторник, 21 июня, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН журналистам в Москве, передает РИА Новости.

«Да», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, приступили ли компании к созданию планировавшегося ранее СП по шельфу.

При этом глава «Нафтогаза» отказался сообщить сроки завершения процедуры создания СП, отметив, что ведется оценка необходимых инвестиций и затрат.

«Есть некоторые законодательные противоречия», - отметил Е.БАКУЛИН, но пояснил, что они не станут препятствием для создания СП.

"Интер РАО" с 22 июня временно полностью прекращает поставки электроэнергии в Беларусь в связи с отсутствием очередного транша оплаты в счет долга, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель компании.

Второй транш должен был поступить 20 июня.

"Данное прекращение поставок зафиксировано контрактом и дополнительными соглашениями к нему. Коммерческая компания не может поставлять электроэнергию в долг", - сказал собеседник агентства.

236 млн. грн. из 305 млн. грн. дополнительного финансирования в 2011 году из государственного бюджета выделено Министерству чрезвычайных ситуаций на решение проблем, связанных с Чернобыльской проблематикой.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Владимир ХОЛОША, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Он отметил, что 139 млн. грн. выделено на поддержку в безопасном состоянии Чернобыльской атомной электростанции, а еще “129 млн. грн. пойдут на выплату пенсий для людей, которые работают в особо вредных условиях труда, связанных с ионизирующим фактором”.

В.ХОЛОША сообщил, что 9 млн. грн. выделено на приобретение жилья для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, 5 млн. грн. - на медико-санитарное обеспечение и лечение онкологических заболеваний среди пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

По словам В.ХОЛОШИ, «из 305 млн. грн. часть денег выделена на повышение заработной платы», и «это средства, которые пошли не на центральный аппарат, а на подразделения Гидрометеорологической службы и гражданской защиты».

В.ХОЛОША также сообщил, что 18 млн. грн. предоставлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на территории воинской части в Лозовой (Харьковская область).

Строительство Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с местными государственными администрациями должны до 1 августа т.г. завершить полную инвентаризацию объектов незавершенного строительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, такая задача перед министерством поставлена премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

В пресс-службе отметили, что министерство будет информировать о ходе проведения инвентаризации на официальном веб-сайте в рубрике «Незавершенное строительство».

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает предоставлять возводимое при участии государства жилье молодым семьям во временную аренду без возможности его приобретения в собственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, сейчас министерство разрабатывает законопроект об обеспечении молодежи жильем, в котором планируется предусмотреть ряд вариантов предоставления государственной поддержки молодежи в решении жилищного вопроса. Одним из вариантов предлагается предоставлять жилье во временную аренду без возможности приобретения его в собственность.

Планируется, что предварительный вариант законопроекта будет разработан через две недели, после чего он пройдет общественное обсуждение и до сентября текущего года будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

В пресс-службе также отметили, что сегодня глава правления фонда Леонид РИСУХИН и глава Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН подписали меморандум о сотрудничества, в рамках которого планируется вести совместную работу по реализации государственных жилищных программ для молодежи.

(УНИАН)