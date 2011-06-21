Курс НБУ на 22.06.11

Официальный курс НБУ на 22.06.11100 USD – 797.3300 (21 июня – 797.3300)100 EUR – 1146.0024 (21 июня – 1134.9993)10 RUR – 2.8464 (21 июня – 2.8296) Учетные курсы банковских металлов на 22.06.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-123028.02 (21 июня-122549.62)961 XAG 10 Серебро-2887.93 (21 июня-2836.90)962XPT10Платина-139373.28(21 июня-139213.82)964XPD10Палладий-60198.42 (21 июня-59161.89)

Официальный курс НБУ на 22.06.11 100 USD – 797.3300 (21 июня – 797.3300) 100 EUR – 1146.0024 (21 июня – 1134.9993) 10 RUR – 2.8464 (21 июня – 2.8296) Учетные курсы банковских металлов на 22.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-123028.02 (21 июня-122549.62) 961 XAG 10 Серебро-2887.93 (21 июня-2836.90) 962XPT10Платина-139373.28(21 июня-139213.82) 964XPD10Палладий-60198.42 (21 июня-59161.89)

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