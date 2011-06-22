Маневры ВМС США в Черном море идут вразрез с отношениями США и России - МИД РФ

Маневры ВМС США в Черном море идут вразрез с характером российско-американских отношений.

Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с заходом американского противоракетного крейсера «Монтерей» в Грузию, размещенном на сайте МИД РФ.

«Продолжающиеся перемещения крейсера ВМС США «Монтерей», оборудованного системой «Иджис», в акватории Черного моря вызывают все новые серьезные вопросы. МИД России ранее выражал обеспокоенность тем, что параллельно с разговорами о сотрудничестве в области ПРО фактически проводится оперативная противоракетная «рекогносцировка» в непосредственной близости от границ нашей страны», - говорится в сообщении.

Как отмечают российские дипломаты, теперь же этот боевой корабль демонстративно зашел в грузинский порт Батуми, что будет воспринят грузинским руководством как поощрение его «реваншистских устремлений в отношении российских союзников – Абхазии и Южной Осетии – и тем самым не будет способствовать укреплению стабильности в регионе».

В МИД РФ также возмущены, что речь идет не о единичном посещении Грузии кораблями США – 9 июня с.г. здесь побывал ракетный крейсер «Анцио».

«Считаем, что подобные маневры идут вразрез с нынешним характером российско-американских отношений. Ожидаем от Вашингтона более конструктивного подхода, отвечающего задачам обеспечения безопасности на Южном Кавказе и в целом в Черноморском регионе, уважения законных интересов и озабоченностей всех расположенных здесь государств», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 июня МИД РФ выразил обеспокоенность заходом в Черное море американского крейсера «Монтере» для участия в украинско-американских учениях "Си Бриз - 2011".