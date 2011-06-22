Пан Ги Мун утвержден генсеком ООН на второй пятилетний срок

Генассамблея ООН утвердила кандидатуру нынешнего генерального секретаря всемирной организации Пан Ги МУНА на второй пятилетний срок.

Об этом сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе СБ ООН принял резолюцию, рекомендовав Генассамблее Пан Ги МУНА на пост генсекретаря, и эта рекомендация принята большинством голосов. Других кандидатур на пост генсека ООН не было.

Пан Ги МУН родился 13 июня 1944 года в южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто. Высшее образование получил в Сеульском государственном университете на факультете международных отношений, а затем в Гарвардском университете в США. В 2003 году Пан Ги МУН был специальным советником президента Республики Корея по дипломатическим вопросам, в 2004 году стал министром иностранных дел этой страны.

В 2006 году Пан Ги МУН был избран генеральным секретарем ООН.