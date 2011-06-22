ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Собственный капитал украинских банков в мае сократился на 800 млн. грн.» пишет – по итогам прошлого месяца собственный капитал банковской системы Украины снизился на 0,55%…

http://delo.ua/finance/sobstvennyj-kapital-ukrainskih-159549/

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Также «Дело» в публикации «Украинский «Антонов» продал на выставке Ле Бурже 10 самолетов Ан-158 на $300 млн.» пишет – украинское госпредприятие "Антонов" и российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) подписали твердый контракт объемом примерно $300 млн. на поставку 10 самолетов Ан-158…

http://delo.ua/business/ukrainskij-antonov-prodal-na-159535/

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«Дело» в публикации «Приватизация в Греции может превратиться в «большую стирку» нелегального капитала» пишет – переживающей экономический кризис Греции срочно требуется новый капитал. Продажа госсобственности на этом фоне кажется неизбежным шагом. Но ее покупка интересует не только серьезных инвесторов…

http://delo.ua/world/privatizacija-v-grecii-mozhet-pr-159519/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Давление газом», в котором пишет - на очередных переговорах об условиях поставок газа Россия предложила продавать Украине топливо по европейской цене, но с 40-процентной скидкой. Взамен "Газпром" требует создания СП с "Нафтогазом". В противном случае уже к концу года цена газа для украинской промышленности может достичь $400 за тысячу кубометров. А объем транзита уже в следующем году снизится на 10 млрд кубометров, что грозит НАК значительными потерями, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1664678

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нестандартное предложение», в котором пишет – несмотря на повышение прогноза роста ВВП в текущем году, Всемирный банк советует Украине воздержаться от повышения социальных стандартов, направив средства на покрытие дефицита "Нафтогаза" и Пенсионного фонда. Эксперты соглашаются с такой рекомендацией, отмечая, что перенос сроков повышения тарифов на газ потребует увеличения субсидий НАК "Нафтогаз Украины"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1664652

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«Экономические известия» публикуют материал «Кодекс приблизят к Европе», в котором пишут – эксперты одобрили редакцию Таможенного кодекса Украины, написанную группой депутатов во главе с регионалом Виталием Хомутынником. При этом аналитики рекомендовали ко второму чтению конкретизировать законопроект и внести в него ряд изменений…

http://state.eizvestia.com/full/kodeks-priblizyat-k-evrope

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Также «Экономические известия» в материале «Подсолнечник идет на рекорд» пишут – в этом сезоне в Украине может быть беспрецедентный выпуск подсолнечного масла — свыше 3 млн. т. Это позволит увеличить экспорт до 2,6 млн. т, что еще больше усилит позиции Украины на внешних рынках…

http://markets.eizvestia.com/full/podsolnechnik-idet-na-rekord

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«Экономические известия» в материале «Шельф пробурят вместе» пишут – «Нафтогаз Украины» расширил круг потенциальных партнеров по разработке месторождений углеводородов на Черноморском шельфе. Кроме «Газпрома», участниками проектов могут стать «Лукойл» и ТНК-ВР. Для успешного сотрудничества в этой сфере, по мнению экспертов, Кабмин должен ликвидировать законодательные противоречия и добиться гарантий безопасности от компаний…

http://state.eizvestia.com/full/shelf-proburyat-vmeste

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Газета «Сегодня» в публикации «Проводники платят взятки по 15 тысяч, чтобы попасть на выгодный рейс» пишет – теперь подбирать работников в каждый поезд будет компьютер…

http://www.segodnya.ua/news/14261232.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве закроют мост» пишет - в Гидропарке скоро начнут ремонт Венецианского моста, а на мостах Метро и Русановском образовались огромные дыры - они на очереди…

http://www.segodnya.ua/news/14261296.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Социальные» иски: платить не будут, и суд не поможет…» пишет – власть придумала, как не платить по «социальным» искам украинцев, которыми завалены не только отечественные, но и европейские суды. Все перейдет под «юрисдикцию» Кабмина…

http://economics.unian.net/rus/detail/92639

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Транш платежом красен» пишет – Россия и Беларусь решили не начинать энергетическую войну 22 июня. Не дождавшись погашения долга, «Интер РАО» объявила, что сегодня прекратит поставки, но в последний момент согласилась на отсрочку…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262589/transh_platezhom_krasen

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Также «Ведомости» в публикации «Налог для регионов» пишут – в России перераспределение полномочий и налоговых доходов между уровнями власти займет минимум год. В результате реформы может вернуться налог с продаж или новый региональный налог, которые пойдут в бюджеты регионов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262575/nalog_dlya_regionov

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Издание «Известия» в публикации «Газпром» обещает бюджету больше, чем хочет Минфин» пишет – «Газпром» обещает правительству, что улучшение его производственной и коммерческой деятельности принесет российскому бюджету дополнительно 207 млрд рублей, что превысит пожелание Минфина на 57 млрд рублей. Такие обещания монополия дает ради того, чтобы остановить ведомство, настаивающее на повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых…

http://www.izvestia.ru/news/492560

(УНИАН)