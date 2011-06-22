Сторонам Приднестровского урегулирования не удалось возобновить переговоры в формате «5+2»

Москва. Участникам неформальных консультаций по Приднестровскому урегулированию в формате «5+2», которые прошли вчера в Москве, не удалось договориться о возобновлении переговоров.

Об этом УНИАН сообщили в МИД России по итогам консультаций.

«К сожалению, из-за серьезных расхождений в позициях Кишинева и Тирасполя выйти на решение об официальном возобновлении переговоров пока не удалось. Московская встреча была приостановлена по принципу «остановки часов» для того, чтобы ее участники имели возможность проконсультироваться в столицах. Она будет продолжена в Москве в согласованные сроки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, формат «5+2» предполагает участие в переговорах двух конфликтующих сторон: Молдовы и Приднестровья; трех посредников: России, Украины и ОБСЕ; а также двух наблюдателей – США и ЕС.