ID-карты в Украине сегодня может изготавливать только «ЕДАПС» - Могилев

На сегодняшний день ID-карты, которыми планируется заменить внутренние паспорта в Украине, может изготавливать только консорциум «ЕДАПС».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«На сегодняшний момент, в принципе, изготавливать такие документы может только «ЕДАПС», больше никто, потому что оборудование очень дорогое», - сказал А.МОГИЛЕВ.

По словам министра, оборудование «ЕДАПС» позволяет изготовить документ, отвечающий всем мировым стандартам.

При этом он отметил, что вопрос о данных, которые будут содержаться на картах, находится в стадии обсуждения.

«При создании такой карточки речь должна идти о том, какая там будет информация. В мире существует несколько систем копирования такой информации, поэтому какую примет Украина, будем еще думать, честно говоря. Там очень много данных, которые можно внести», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Справка УНИАН. Консорциум «ЕДАПС» - группа с полным циклом предприятий по производству и внедрению высокозащищенных идентификационных документов и информационных систем.

Паспорта и идентификационные документы, производимые «ЕДАПС», были признаны ICAO и ОБСЕ одними из лучших в мире.

Консорциум «ЕДАПС» обладает современными и полностью сертифицированными мощностями, включая одно из крупнейших производств по выпуску и аутсорсингу персонализации платежных карт VISA и MasterCard. «ЕДАПС» имеет опыт в защите документов и товаров с использованием технологий в области лазеров, поликарбоната, биометрии, деметаллизированных голограмм, контактных, бесконтактных чипов и IT-технологий.