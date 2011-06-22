Отказ от присоединения к ЗСТ закроет для Украины двери в Евросоюз – Инна КИРШ

Отказ Украины от подписания договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС лишит Украину перспектив стать полноправным членом Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе круглого стола на тему: «Отношения Украины и России после подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС», организованного Институтом Горшенина, высказала администратор департамента политики Европарламента (Брюссель) Инна КИРШ.

По ее словам, обсуждая плюсы и минусы присоединения к ЗСТ, в Украине часто забывают о том, что это часть договора об ассоциированном членстве в ЕС.

«В дальнейшем это позволит Украине рассчитывать на полноправное членство в Евросоюзе. Да, это перспектива не завтрашнего дня и даже не ближайших лет, но она станет более реальной, если Украина подпишет договор о зоне свободной торговли», - отметила И.КИРШ.

В то же время она подчеркнула, что вхождение Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном «закроет для Украины двери в Евросоюз».

И.КИРШ считает, что членство в ЗСТ позволит Украине модернизировать свою экономику и промышленность. По ее мнению, подписание договора по ЗСТ может произойти уже к лету 2012 года. «К саммиту Украина-ЕС, запланированному на декабрь этого года, мы должны решить все спорные вопросы в отношении зоны свободной торговли», - добавила она.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

20 июня в Киеве начался очередной, 17-й раунд переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Переговоры продлятся до 24 июня.