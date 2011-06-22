Главное на 22 июня (день)

Финансы

В Украине в январе-мае рост ВВП составил 5% – НБУ

В январе-мае 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 8,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

На фоне уменьшения базы сравнения прошлого года в мае произошло ускорение экономического роста ИПБО до 9,1% в годовом выражении (6,7% в апреле).

По данным НБУ, наращивание объемов промышленного производства способствовало увеличению его вклада в рост ИПБО с 3,7 п. п. в апреле до 6,4 п. п. в мае.

Уменьшение базы сравнения прошлого года на фоне повышенного спроса на топливо внутри страны способствовало ускорению роста промышленного производства с 4,9% в апреле в годовом измерении до 8,6% в мае. Вклад производства кокса и продуктов нефтепереработки значительно вырос — с "минус" 1,8 п. п. в апреле до 0,6 п. п. в мае именно в связи с ростом производства нефтепродуктов. Внешний спрос в мае почти не изменился и, соответственно, не имел значительного влияния на показатели промышленности - экспорто-ориентированные отрасли увеличили вклад в прирост производства в основном за счет уменьшения базы сравнения прошлого года.

В мае рост строительства продолжался высокими темпами, прирост объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ускорился с 11,6% за 4 месяца до 13,2% за 5 месяцев. Как и в предыдущие месяцы, основные строительные работы осуществлялись в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012 и финансировались в основном за счет государственных средств.

Также сообщается, что рост реальных заработных плат способствовал дальнейшему наращиванию объемов розничного товарооборота (15,5% за 5 месяцев к соответствующему периоду прошлого года), что определяло высокий уровень внутреннего потребительского спроса.

Сдерживающим фактором развития отрасли выступала сложная экономическая ситуация в Беларуси, которая негативно отразилась на показателях розничной торговли в приграничных регионах - Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

По данным Нацбанка, в соответствии с динамикой ИПБО рост ВВП в мае незначительно ускорился. Рост ВВП за 5 месяцев остался на уровне около 5%.

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Тигипко не исключает, что очередной транш кредита МВФ будет предоставлен в конце сентября

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что в случае начала работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) по пересмотру программы сотрудничества с Украиной в конце августа средства очередного транша будут предоставлены уже в конце сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на брифинге.

«Если миссия прибудет в конце августа, то где-то в конце сентября мы можем получить деньги МВФ», - сказал он.

Напомним, 21 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявлял глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

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Минфин разместил ОВГЗ на 109,5 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 21 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 109 млн. 523,7 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 6 июня 2012 года на сумму 65,05 млн. грн. с доходностью 7,95% и облигации со сроком погашения 30 апреля 2014 года на сумму 44,47 млн. грн. с доходностью 10,1%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

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Тигипко: инфляция в Украине до 10% по итогам года будет удачей правительства

Если по итогам года в Украине удастся удержать инфляцию на уровне до 10%, то это будет удачей правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, говоря об инфляционных ожиданиях по итогам года.

«Если нам в этом году удастся сохранить инфляцию ниже 10%, уверен, для нас это будет удачей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по результатам 2011 года с 10,7% до 11,4%.

Справка УНИАН. В госбюджете Украины на 2011 год предусмотрен уровень инфляции (декабрь к декабрю) 8,9%.

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ТЭК

В Украине накоплено достаточное количество газа на осенне-зимний период - Азаров

В украинских газохранилищах накоплено достаточное количество газа, который будет необходим стране в осенне-зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В наших подземных хранилищах газа достаточно, чтобы стабильно пройти осень-зиму 2011-2012 годов, потому что своевременно мы приобрели газ по приемлемой цене. Определенный запас ресурсной мощности мы сделали, и при условии разумной экономии за счет продолжения курса на энергосбережение это гарантирует стране продолжение выхода из кризиса», - сказал премьер.

При этом он отметил, что такая ситуация усиливает позиции Украины в переговорах с Международным валютным фондом. «Мы получили понятную и достаточно сильную позицию на переговорах с МВФ. Украина справляется со своими проблемами самостоятельно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 15 июня накопила в подземных хранилищах газа 14,8 млрд. куб. м природного газа. С начала периода закачки в подземные хранилища газа закачано 4,8 млрд. куб. м. газа, что на 0,9 млрд. куб. м превышает показатели прошлого года.

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Британская компания нашла в Польше залежи сланцевого газа

Варшава. Британская компания 3Legs Resources заявила о выявлении первых залежей сланцевого газа в результате пробного бурения на юго-западе Польши.

Согласно пресс-релизу компании, переданному УНИАН, залежи удалось найти на глубине одного километра вблизи села Лебень недалеко от побережья Балтийского моря.

„Выявлено высокое содержание газа во всей горизонтальной секции”, - отметили в компании.

3Legs Resources сообщила, что планирует продолжить тесты на обнаруженном месторождении и провести экспериментальное бурение в других местах, на разработку которых компания имеет лицензию.

„Мы воодушевлены найденным газом и ожидаем результатов тестов еще в этом году”, - сказал генеральный директор Питер КЛАТЕРБУК.

Согласно сообщению компании, созданная в 2007 году 3Legs Resources имеет лицензии на поиски и добычу сланцевого газа в районе побережья Балтийского моря и на юге Польши неподалеку от Кракова.

По данным польских СМИ, в Польше выдано 87 лицензий на поиск неконвенционального газа, которые, в частности, получили американские Exxon Mobil, Chevron, Maraton, ConocoPhillips и канадская Lane Energy.

Первое пробное бурение провела польская компания PGNIG, которая, однако, не обнаружила залежей сланцевого газа.

Справка УНИАН. По данным американского агентства энергии (EIA), у Польши может быть 5,3 триллиона кубометров газа, которого хватит стране для обеспечения потребностей на 300 лет.

Последние годы Польша ежегодно потребляет 13-14 миллиардов кубометров газа, около 70% которого импортирует, главным образом из России.

По данным экспертов, промышленная добыча сланцевого газа позволит заменить импорт и уменьшить зависимость от россиян.

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Транспорт/Связь

УЗ объявила конкурс на название скоростных поездов

«Укрзализныця» объявила конкурс на название скоростных поездов производства "Hyundai ROTEM», а также на оригинальное название предприятия скоростного движения, которое планируется создать в «Укрзализныце», и его логотипа (фирменного знака).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель гендиректора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

По его словам, название и логотип должны ассоциироваться с железнодорожным транспортом, государством Украина и скоростным движением. «Чтобы название соответствовало нашему профилю, нашей жизни, нашей действительности», - сказал Л.ЛОБОЙКО.

Конкурс будет проходить 1 месяц — с 23 июня по 23 июля т.г.

Каждый участник может подать неограниченное количество вариантов названий компании, поездов и эскизов логотипов, которые следует направлять на электронный адрес: euro2012@uz.gov.ua или по адресу: ул. Тверская, 5, г. Киев-150, МПС 03680 с пометкой «На конкурс».

Победителей ждет награда в размере 10 тыс. грн. по каждой номинации и приглашение на презентацию открытия скоростного движения межрегиональных поездов "Hyundai», которые будут курсировать на маршрутах Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев- Донецк.

«Создана комиссия, которую я возглавил и которая определит победителей в каждой номинации», - отметил Л.ЛОБОЙКО. По его словам, круг участников конкурса также ничем не ограничен.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.

«Укрзализныця» рассчитывает получить первый поезд «Hyundai» с опережением графика — к началу марта 2012 года.

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«Укрзализныця» планирует создать предприятие скоростного движения

«Укрзализныця» намерена создать в своей структуре предприятие скоростного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

По его словам, с целью создания предприятия объявлен конкурс на его оригинальное название. «Предприятие будет заниматься подготовкой, контролем движения поездов, направлениями скоростного движения», - отметил Л.ЛОБОЙКО.

При этом на начальном этапе предприятие будет заниматься организацией скоростного движения поездов «Хюндай» в Украине, движение которых планируется запустить к Евро-2012.

По словам Л.ЛОБОЙКО, планируется также открыть филиалы предприятия в региональных центрах Украины.

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Соцполитика

Тимошенко обратилась в Европейский суд по правам человека

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Европейский Суд по правам человека относительно неправомерности возбуждения против нее уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время брифинга в Киеве.

«Мы уже подали ходатайство в Европейский Суд по правам человека, где мы изложили свое виденье и полностью обосновали наличие политического преследования в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что для Европейского суда будет достаточно всех предоставленных экспертных оценок для принятия справедливого решения.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что в качестве материалов Европейскому суду будут предоставлены результаты аудита, проведенного юридической компанией Covington & Burling LLP и аудиторской фирмой BDO. Она напомнила, что в данных этого аудита четко указывается, что никаких нарушений при использовании средств Киотского протокола и при закупке автомобилей скорой помощи не было.

Лидер партии «Батькивщина» выразила надежду, что европейские страны и Европейский суд по правам человека будут учитывать не позицию «продажных судов ЯНУКОВИЧА», а авторитетное мнение международных компаний.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что представители этих двух компаний будут привлечены к судебному процессу в Европейском суде в качестве защитников.

В свою очередь защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что соответствующее ходатайство было подано в Европейский суд 21 июня. «Мы приводим ряд примеров, которые свидетельствуют о политической подпочве возбужденных против Юлии ТИМОШЕНКО уголовных дел», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, в ходатайстве также содержится ссылка на прецедентное решение Европейского суда относительно одного из болгарских политиков. «По этому делу Европейский суд четко определился, что это политическая деятельность, которая не может укладываться в уголовные процедуры», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО также добавил, что в ходатайстве речь идет о необоснованности задержания Ю.ТИМОШЕНКО 24 мая и неправомерности возбуждения против нее уголовных дел.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что также было подано ходатайство в Евросуд с просьбой рассмотреть иск Ю.ТИМОШЕНКО в безотлагательном режиме.

По его словам, таким образом, иск может быть рассмотрен в любой срок.

Защитник также напомнил, что решение Евросуда не является факультативным и Украина вынуждена будет его выполнять.

С.ВЛАСЕНКО добавил, что команда Ю.ТИМОШЕНКО прошла все стадии судебной защиты в Украине, в частности, это Печерский районный суд Киева и апелляционный суд. «Мы использовали все формы судебной защиты в Украине и поэтому обратились в Европейский суд», - добавил он.

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Международные отношения

Сторонам Приднестровского урегулирования не удалось возобновить переговоры в формате «5+2»

Москва. Участникам неформальных консультаций по Приднестровскому урегулированию в формате «5+2», которые прошли вчера в Москве, не удалось договориться о возобновлении переговоров.

Об этом УНИАН сообщили в МИД России по итогам консультаций.

«К сожалению, из-за серьезных расхождений в позициях Кишинева и Тирасполя выйти на решение об официальном возобновлении переговоров пока не удалось. Московская встреча была приостановлена по принципу «остановки часов» для того, чтобы ее участники имели возможность проконсультироваться в столицах. Она будет продолжена в Москве в согласованные сроки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, формат «5+2» предполагает участие в переговорах двух конфликтующих сторон: Молдовы и Приднестровья; трех посредников: России, Украины и ОБСЕ; а также двух наблюдателей – США и ЕС.

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