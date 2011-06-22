Сирия сочла санкции ЕС объявлением войны
Министр иностранных дел Сирии Валид МУАЛЛЕМ заявил, что его правительство рассматривает санкции, введенные против него странами ЕС, как объявление войны, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.
Что именно в рамках этой "войны" намерено предпринять руководство Сирии, дипломат не уточнил.
Ранее Евросоюз объявил санкции против ряда высокопоставленных сирийских чиновников, а также нескольких крупных компаний, связанных с сирийским руководством.
Счета этих людей и компаний в Европе заморожены, а связанным с режимом чиновникам и бизнесменам запретили появляться на территории ЕС.
Сирийский министр также сказал, что Дамаск не потерпит никакого внешнего вмешательства во внутренние дела. Он, в частности, исключил возможность установления над Сирией зоны, запретной для полетов или другую форму иностранного военного вмешательства.
Кроме того, В.МУАЛЛЕМ призвал Турцию пересмотреть ее жесткую позицию в отношении сирийского руководства. Ранее Анкара в категоричной форме потребовала от Дамаска прекратить насилие в отношении собственного населения. Это требование было вызвано тем, что уже более десяти тысяч сирийцев из приграничных районов сбежали от своего правительства в Турцию. При этом поток вынужденных переселенцев не иссякает.
В этой связи турецкий Президент Абдулла ГЮЛЬ потребовал от сирийского коллеги Башара АСАДА объявить о создании в Сирии плюралистической многопартийной системы, проведении там честных выборов под наблюдением иностранных представителей, прекращении насилия и предоставлении свободы СМИ.
Сирийцы пока эти требования выполнить не готовы.