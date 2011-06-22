Переговоры по Приднестровью в формате «5+2» не прерваны, а приостановлены – ОБСЕ

Москва. Переговоры по Приднестровскому урегулированию в формате «5+2» не прерваны, а приостановлены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Марк Перрен де БРИШАМБО сказал на пресс-конференции в Москве.

«На данный момент сложилась такая ситуация, что переговоры не прерваны, а приостановлены и могут возобновиться в более поздний срок, и тогда в будущем эта встреча может пройти в таком же формате опять же в Москве», - сказал М.БРИШАМБО.

По его словам, следующая встреча будет более формальной и приобретет новый качественный статус.

Генсек ОБСЕ напомнил, что вчерашняя встреча в формате «5+2» проходила в неформальной атмосфере, и на ней присутствовали как представители сторон, так и посредники.

По словам М.БРИШАМБО, позиции конфликтующих сторон остаются неизменными на протяжении многих лет.

«Мы считаем, что от доброй воли и решимости обеих сторон, участвующих в конфликте, будет зависеть, сможем ли мы осуществить прорыв в этой ситуации», - сказал.

Как сообщал УНИАН, 21 июня участникам неформальных консультаций по Приднестровскому урегулированию в формате «5+2», которые прошли в Москве, не удалось договориться о возобновлении переговоров.

Формат «5+2» предполагает участие в переговорах двух конфликтующих сторон - Молдовы и Приднестровья; трех посредников - России, Украины и ОБСЕ; а также двух наблюдателей – США и ЕС.