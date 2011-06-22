Украина и Иордания подписали ряд двусторонних документов
17:59, 22 июня 2011Разное
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Украина и Иордания подписали ряд двусторонних документов.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по результатам визита в Украину короля Иордании АБДАЛЛЫ ІІ было подписано соглашение о военном сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран.
Также стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, меморандум между внешнеполитическими ведомствами двух стран о политических консультациях, меморандум между финансовыми структурами Украины и Иордании о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией и отмыванием денег, соглашение между украинским предприятием «Укроборонпром» и иорданским Бюро по вопросам разработок и развития.
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