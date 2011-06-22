Украина и Иордания подписали ряд двусторонних документов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по результатам визита в Украину короля Иордании АБДАЛЛЫ ІІ было подписано соглашение о военном сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран.

Также стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, меморандум между внешнеполитическими ведомствами двух стран о политических консультациях, меморандум между финансовыми структурами Украины и Иордании о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией и отмыванием денег, соглашение между украинским предприятием «Укроборонпром» и иорданским Бюро по вопросам разработок и развития.