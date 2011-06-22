Евроинтеграция должна объединить украинское общество — Ирина Геращенко

Тема евроинтеграции должна объединить украинское общество, как она уже объединила власть и оппозицию. Такое мнение сегодня в ходе круглого стола на тему: «Отношения Украины и России после подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС», организованного Институтом Горшенина, высказала народный депутат Украины (НУНС) Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, вопрос евроинтеграции Украины, в частности, подготовка к подписанию договора о Зоне свободной торговли с ЕС, оказалась редким примером преемственности политики руководства Украины. "В этой связи я хотела бы напомнить, что в Верховной Раде работает Комитет евроинтеграции, который занимается адаптацией украинского законодательства к европейским нормам и стандартам. Этот комитет много лет был одним из наименее престижных в украинском парламенте, туда не стремились попасть как в бюджетный или банковский комитеты. От партии власти там до недавнего времени был всего один депутат, сегодня там уже 5 депутатов от Партии регионов, что свидетельствует о переосмыслении значимости евроинтеграции для нашей страны», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО и добавила: «Очень важно, чтобы тема евроинтеграции стала объединяющей и для украинского общества. К сожалению, многие люди в Украине сегодня не понимают, что может дать Украине членство в ЗСТ - какие «минусы» и «плюсы» несет это объединение нашей стране. У нас в этом вопросе отсутствует государственная информационная политика, в результате инициативы власти в отношении евроинтеграции не понятны народу. Это существенный пробел в работе органов власти».

Подытоживая, народный депутат отметила, что 2011 год станет решающим с точки зрения евроинтеграционных процессов, и тот факт, что оппозиция и власть выражают единую позицию по этому вопросу, позволяет ожидать позитивного для Украины результата.

Как сообщал УНИАН, 1 июня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил о снятии большинства спорных вопросов на проходивших в Брюсселе переговорах о ЗСТ.

«Мы обсудили буквально все 5 «красных линий», которые у нас имелись. Я думаю, что эти линии поменяли цвет, они уже «зеленые» почти все», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что удалось достичь прогресса на переговорах с комиссарами ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефаном ФЮЛЕ и по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ.

«Я думаю, что июньский раунд переговоров будет решающим», - добавил украинский вице-премьер.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о создании зоны свободной торговли в начале 2008 года. ЗСТ должна стать составляющей нового договора об ассоциации, переговоры о котором начаты годом ранее – в начале 2007 года.

Стороны надеются на завершение переговоров до конца этого года.