Курс НБУ на 23.06.11

Официальный курс НБУ на 23.06.11100 USD – 797.3100 (22 июня – 797.3300)100 EUR – 1147.8872 (22 июня – 1146.0024)10 RUR – 2.8582 (22 июня – 2.8464)Учетные курсы банковских металлов на 23.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-123264.13 (22 июня-123028.02)961 XAG 10 Серебро-2863.14 (22 июня-2887.93)962XPT10Платина-139290.06(22 июня-139373.28)964XPD10Палладий-61073.95 (22 июня-60198.42)

Официальный курс НБУ на 23.06.11 100 USD – 797.3100 (22 июня – 797.3300) 100 EUR – 1147.8872 (22 июня – 1146.0024) 10 RUR – 2.8582 (22 июня – 2.8464) Учетные курсы банковских металлов на 23.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-123264.13 (22 июня-123028.02) 961 XAG 10 Серебро-2863.14 (22 июня-2887.93) 962XPT10Платина-139290.06(22 июня-139373.28) 964XPD10Палладий-61073.95 (22 июня-60198.42)

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