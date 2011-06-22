Анонс на 23 июня

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится пленарное заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

* Состоится брифинг заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевского городского совета Галины Гереги.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Состоится украинско-израильская деловая встреча в рамках шестого заседания Межправительственной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. Организатор - Украинский союз промышленников и предпринимателей.

* Состоится конференция «Добыча нефти и газа в Украине: экономические, финансовые и юридические аспекты». Организатор - Консалтинговая компания ЮПЕКО, издатель профессионального журнала НефтеРынок.

* Круглый стол на тему: “Развитие аграрного производства как предпосылка обеспечения продовольственной безопасности Украины”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: Иван Кириленко, член Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК; Петр Саблук, директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики”; Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда и др.

* Пресс-конференция на тему: «Украинские инновации: возможен ли старт в 2011 году?». Участники: Владимир Никитченко, и.о.директора Межрегионального центра инвестиций и развития; Александр Зубарев, президент ВОО «Украинский совет изобретателей и новаторов»; Виктория Власенко, директор Центра трансфера технологий Киевского национального университета технологий та дизайна; Вячеслав Проценко, глава правления ОАО «МЕРИДИАН» им. С.Королева; Петр Смертенко, Национальный координатор программы EUREKA в Украине и др.. Пресс-конференция проводится в рамках проекта «Гармонизация и синхронизация европейских и украинских инновационных программ» при поддержке МФ «Вiдродження».

* 11-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Последний шанс скорректировать Пенсионную реформу: предложения профсоюзов, экспертов и политиков». Участники предложат шаги по увеличению поступлений в Пенсионный фонд, уменьшению коррупции в системе пенсионного обеспечения, представят конкретные механизмы поддержки слоев населения, которые в первую очередь пострадают от введения Пенсионной реформы. Участники: председатель Национального форума профсоюзов Мирослав Якибчук; зам.председателя НФПУ Григорий Кабанченко; председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина Семенюк-Самсоненко; зам.министра внутренних дел Украины Виктор Дорошенко, начальник обеспечения и контроля социальных выплат департамента финансов МО Украины Игорь Батуршин, председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, экс-первый зам.министра труда и социальной политики Павел Розенко, председатель Всеукраинского конгресса профсоюзов Петр Петриченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 067 218 77 52.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Евросоюз модернизирует ГТС Украины: каким будет ответ России?». Участники: ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко и старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Відбудеться брифінг заступника Міністра економіки України Василя Мармазова та Міністра туризму Держави Ізраїль Стаса Місежнікова.

* Пресс-конференция на тему:«Славянск - уникальная жемчужина здоровья индустриального Донбасса» из цикла «Города-курорты и курортные территории Украины», который начинает совместно со Всеукраинским пресс-центром Укринформ Госслужба туризма и курортов Украины. Участники: зам.председателя Госслужбы туризма и курортов Дмитрий Заруба; первый зам.председателя горсовета г.Славянск Татьяна Герко; руководитель общенационального проекта «Курорты и санатории Украины» Владимир Соколов; начальник отдела курортов и рекреационной сферы Госслужбы туризма и курортов Валентина Левченко.

* Пресс-конференция адвоката Татьяны Монтян на тему: «Проект Жилищного кодекса: правовая трагедия страны».

* В Клубе Кабинета Министров Украины состоится встреча с молодежью первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея Клюева по случаю Всемирного дня молодежи.

* 14-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Борьба с коррупцией в Украине. Проблемы функционирования таможни». Организатор - Институт Украинской Политики. Будут обсуждены вопросы: Наведение порядка на таможне. Успехи правоохранительных органов в борьбе с коррупцией на таможне. Международный опыт борьбы с коррупцией в таможенной сфере Неотложные задания по возвращению доверия к таможенной отрасли Украины. Участники: Константин Бондаренко, председатель правления Института Украинской Политики; Николай Катеринчук, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Евгений Лауэр, шеф-редактор интернет-издания «Трибуна». К участию приглашены представители Службы Безопасности и Гостаможслужбы Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044) 256-68-09, 093-346-24-74. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: “Социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортных происшествий и пути решения этой проблемы”. Организаторы: Комитет логистики и транспорта Американской торговой палаты в Украине, ВОО “Ассоциация безопасности дорожного движения”. Участники: Виктор Швец, председатель Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности; Александр Скибинецкий, председатель Координационного совета ВОО “Ассоциация безопасности дорожного движения”; Михаил Берлин, президент ВОО “Ассоциация безопасности дорожного движения”; Владимир Цветков, Национальный менеджер по вопросам транспорта и дистрибуции, Славутич, Carlsberg Group и др.”

* Состоится пресс-тур в рамках совместного проекта Госземагентства Украины и Всемирного банка ,во время которого журналисты посетят усадьбу «Соколиный Хутор» (с.Петрушивка, Ичнянский р-н, Черниговской обл.) и смогут снять видео и фото, взять комментарии у собственника агроусадьбы, задать вопросы представителям местной власти, Госземагентства Украины, экспертам по зеленому туризму во время брифинга. Журналистам обеспечивается: трансфер из Киева и обратно, питание. Вопросы: каковы перспективы развития сельского зеленого туризма в Украине? Какие земельные участки можно использовать под агроусадьбы? и др.

* В г. Запорожье круглый стол на тему: «О сохранении трудового потенциала в отрасли горно-металлургического комплекса Украины». Организатор: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда.

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