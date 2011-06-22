Главное на 22 июня (вечер)

Финансы

23 июня под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится пленарное заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Андрей ГОНЧАРУК сообщил, что главная задача заседания совета – углубить непосредственный диалог власти и бизнеса на высшем уровне и усовершенствовать механизм взаимодействия Президента Украины и крупнейших инвесторов в экономику нашего государства.

По его словам, во время заседания планируется рассмотреть широкий круг вопросов по завершению реформирования регуляторной сферы и судебной системы, улучшению условий ведения бизнеса в Украине, улучшению инвестиционного климата.

Кроме того, предусматривается обмен мнениями по земельной реформе, а также инновационных подходов в аграрной, металлургической, банковской сфере, сфере высоких технологий и электронного управления.

А.ГОНЧАРУК отметил, что разработанная концепция деятельности Совета отечественных и иностранных инвесторов должна обеспечить активизацию деятельности системы аналогичных советов, созданных во всех регионах Украины и при центральных органах исполнительной власти.

Он заверил, что предоставленные инвесторами рекомендации будут проанализированы, и на их основе будет подготовлено соответствующее поручение главы государства.

Совет отечественных и иностранных инвесторов был создан Президентом для совместного с крупнейшими инвесторами определения основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине. Совет должен способствовать привлечению и эффективному использованию отечественных и иностранных инвестиций для обеспечения развития экономики нашего государства, ускорения его интеграции в европейскую и мировую экономические системы.

Совет предоставляет предложения Президенту Украины по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине, формированию привлекательного инвестиционного имиджа нашей страны с учетом передового отечественного и иностранного опыта.

В Киеве с 2012 года будет установлено четыре местных налога и сбора.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО.

В частности, он проинформировал, что завтра, 23 июня, на заседание сессии Киевского городского совета будет вынесен проект решения горсовета «Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве». По словам Р.КРАМАРЕНКО, этим решением предлагается установить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, туристический сбор, сбор за место для парковки транспортных средств и сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

Сегодня в Киеве уже функционируют туристический сбор, сбор за место для парковки транспортных средств и сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

Ставку туристического сбора для граждан Украины и иностранцев, прибывающих на территорию Киева, предлагается установить на уровне 1% от стоимости всего периода проживания за вычетом НДС.

Сбор за место для парковки транспортных средств предлагается установить на уровне ставки сбора за каждый день осуществления деятельности по обеспечению парковки транспортных средств в гривнах за 1 кв. метр площади земельного участка в размере от 0,03% в пределах третьей территориальной зоны г. Киева, 0,04% - в пределах второй территориальной зоны и 0,05% - в пределах первой территориальной зоны Киева.

Ставку налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, предлагается установить на уровне 1% размера минимальной заработной платы за 1 кв. метр жилой площади для квартир, площадь которых не превышает 240 кв. метров, и жилых домов, площадь которых не превышает 500 кв. метров, и 2,7% - для квартир, площадь которых превышает 240 кв. метров, и жилых домов, площадь которых превышает 500 кв. метров.

Ставка сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (торговая деятельность в пунктах продажи товаров, оказание платных бытовых услуг по перечню, определенному Кабинетом министров, торговля валютой в пунктах обмена, деятельность в сфере развлечений) устанавливается в пределах от 0,08 до 0,4 размеров минимальной заработной платы в месяц. Кроме этого, на определенные виды деятельности Налоговым кодексом Украины устанавливаются повышенные ставки сбора.

По информации Р.КРАМАРЕНКО, на сегодня туристический сбор платит 115 юридических лиц, торговый патент уплатило 4848 юридических и 1161 физических лиц. Плательщиками единого налога являются 14 тыс. 315 юридических лиц, также насчитывается 79 тыс. 401 физических лиц-предпринимателей. "Введение местных налогов и сборов без учета единого налога позволит привлечь в 2012 году в общий фонд бюджета города Киева около 70 млн. грн. Ожидаемые поступления единого налога в условиях действующего законодательства - 228 млн. грн.", - отметил он.

Пенсионная реформа

Завтра в Киеве во время круглого стола профсоюзы и эксперты обнародуют требования к изменениям пенсионной реформы, которые, по их мнению, смогут ослабить ее негативные социальные последствия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

Во время работы участники предложат шаги по увеличению поступлений в Пенсионный фонд, уменьшению коррупции в системе пенсионного обеспечения и конкретные механизмы поддержки слоев населения, которые в первую очередь пострадают от проведения пенсионной реформы.

«Завтрашнее объявление требований – это последний шанс не для нас, а для депутатов и правительства. Последний шанс прислушиваться к тем предложениям, которые смогут ослабить социальный удар по миллионам украинцев. Нынешний вариант пенсионной реформы мало чем отличается от первого варианта, который уже вызвал негативный резонанс в обществе. Чтобы помочь власти и гражданам как-то исправить ситуацию, эксперты и профсоюзы заявят о тех вещах, которые еще можно откорректировать во время второго чтения законопроекта», - считает председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

В свою очередь заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО заявил, что «важным аспектом нашего мероприятия является то, что в нем примут участие представители правительства и народные депутаты, которые предложили альтернативные подходы к пенсионной реформе. Поэтому будем иметь уникальную возможность разработать консолидированный документ, который снимет социальное напряжение в обществе».

В мероприятии примут участие: председатель Национального форума профсоюзов М.ЯКИБЧУК, заместитель председателя НФПУ Г.КАБАНЧЕНКО, председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, помощник министра внутренних дел Украины Виктор ДОРОШЕНКО, начальник обеспечения и контроля социальных выплат департамента финансов Министерства обороны Украины Игорь БАТУРШИН, председатель Конфедерации профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ, экс-первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО, генеральный секретарь Всеукраинского конгресса профсоюзов Петр ПЕТРИЧЕНКО.

Круглый стол на тему «Последний шанс откорректировать пенсионную реформу: предложения профсоюзов, экспертов и политиков» пройдет в четверг, 23 июня, в информагентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4). Начало – в 11.30.

Энергетика Кабинет министров Украины утвердил план размещения акций планируемых к продаже в этом году 11 энергокомпаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании правительства в среду.

«Решение принято, речь идет об 11 энергокомпаниях, которые выставляются на продажу», - сказал он.

А.РЯБЧЕНКО также напомнил, что перед тем, как будут опубликованы объявления о приватизации компаний, правительство еще должно утвердить условия их приватизации.

Напомним, 11 мая т.г. Кабинет министров передал Фонду госимущества госпакеты акций двух энергогенерирующих и девяти энергопоставляющих предприятий, которые планируется продать в 2011 году. Среди них 25% акций «Днепроэнерго» и 45,1% акций «Западэнерго», а также по 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», по 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

Кабинет министров Украины предлагает создать Национальную комиссии. регулирования безопасности в сфере использования ядерной энергии.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте (рег. № 8714), внесенном правительством на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно документу, Нацкомиссия ядерного регулирования будет создаваться Президентом Украины как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. На ведомство будут возложены функции государственного регулирования безопасности в сфере использования ядерной энергии для обеспечения ядерной и радиационной безопасности в государстве.

В состав комиссии будет входить председатель и четыре члена комиссии, которых будет назначать на должность сроком на шесть лет по предоставлению премьер-министра Украины и освобождать от должности Президент Украины.

Комиссия также будет иметь свои межрегиональные территориальные органы.

В настоящее время функции регулятора в ядерной энергетике возложены на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

Группа экспертов проекта TACIS "Программа поддержки угольного сектора" рекомендует Кабинету министров Украины ликвидировать или приватизировать государственное предприятие «Уголь Украины» (г. Киев), которое в настоящее время выступает оператором оптового рынка угольной продукции, реализуя на внутреннем рынке уголь, добываемый на госшахтах.

Об этом говорится в презентации проекта итогового документа «Программы поддержки угольного сектора», текстом которого располагает УНИАН.

По мнению экспертов, ликвидация госоператора будет способствовать либерализации внутреннего рынка угольной продукции и будет являться залогом успешности реформирования угольной отрасли в целом. Допуская вариант приватизации «Угля Украины», эксперты подчеркивают, что в таком случае она должна будет осуществляться под строгим контролем Антимонопольного комитета Украины.

В то же время, как заявил журналистам присутствовавший на презентации первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь ПОПОВИЧ, министерство в целом соглашается с целесообразностью ликвидации «Угля Украины», однако считает необходимым провести ее после завершения процесса приватизации перспективных государственных угледобывающих активов.

«Говорить о сроках на сегодняшний день, о том, что это будет сделано до 2012 года, - рано, поскольку это направление было определено в контексте всех остальных вопросов… То есть сначала приватизация, сначала ввод частного инвестора, а потом уже о реорганизации «Угля Украины», - сказал замминистра.

При этом И.ПОПОВИЧ отметил, что до завершения приватизации государственному угольному сектору нужен единый оператор, с помощью которого осуществлялась бы государственная поддержка госшахт.

«Предприятия находятся на господдержке, и на сегодняшний день говорить о снижении ценовой политики на угольную продукцию преждевременно», - пояснил замминистра.

Разные темы

Украине осталось выполнить 4 обязательства перед Советом Европы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня в Страсбурге народный депутат Украины, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Иван ПОПЕСКУ.

«В соответствии с выводом 190 от 1995 года о вступлении Украины в Совет Европы, у нас осталось еще 4 момента. Это Уголовно-процессуальный кодекс, закон о прокуратуре и закон об адвокатуре, а также создание Общественного телевидения», - сказал он.

«Ну, Общественное телевидение – это проблема политической воли и готовности общества. Можно декларировать, можно делать, но это зависит все-таки и от журналистов, не только от политического класса», - добавил депутат.

Что же касается вопросов юридического блока обязательств, то, по словам И.ПОПЕСКУ, все будет зависеть от качества Уголовно-процессуального кодекса.

«Там как раз будут описаны права адвоката, и там же будет описано, какие обязательства и до какого уровня может идти прокурор. То есть, как принимается УПК, без проблем можно уже дальше на его основании разработать закон об адвокатуре и закон о прокуратуре», - подчеркнул он.

И.ПОПЕСКУ отметил, что работа над Уголовно-процессуальным кодексом завершается и в начале осени его проект планируется передать в Венецианскую комиссию для принятия выводов, что дает шанс Украине принять новый кодекс до конца года.

«Думаю, ноябрь или декабрь, если будет воля большинства», - сказал депутат.

(УНИАН)