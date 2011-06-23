Янукович подписал ряд законов, в т.ч. изменения в Закон «Об электроэнергетике»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал сегодня ряд законов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ одобрил принятые Верховной Радой:

- Закон «О внесении изменения в статью 19 Хозяйственного процессуального кодекса Украины относительно процессуального статуса судьи»;

- Закон «О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах»;

- Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины« О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»;

- Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно гарантирования обязательств государства по стимулированию использования альтернативных источников энергии».

Также ряд законов был подписан главой государства 21 июня.

Это, в частности:

- Закон «О внесении изменения в статью 290 Гражданского кодекса Украины»;

- Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины«Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»;

- Закон «О ратификации Консульской конвенции между Украиной и Сирийской Арабской Республикой»;

- Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Государства Израиль о взаимном содействии и защите инвестиций»;

- Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выдачи лица (экстрадиции)»;

- Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных»;

Закон «О внесении изменений в статью 18 Закона Украины «О милиции» относительно подготовки специалистов»;

- Закон «О внесении изменений в статьи 19 и 43 Закона Украины «Об охране труда».