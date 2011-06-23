Янукович подписал ряд законов, в т.ч. изменения в Закон «Об электроэнергетике»
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал сегодня ряд законов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В частности, В.ЯНУКОВИЧ одобрил принятые Верховной Радой:
- Закон «О внесении изменения в статью 19 Хозяйственного процессуального кодекса Украины относительно процессуального статуса судьи»;
- Закон «О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах»;
- Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины« О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»;
- Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно гарантирования обязательств государства по стимулированию использования альтернативных источников энергии».
Также ряд законов был подписан главой государства 21 июня.
Это, в частности:
- Закон «О внесении изменения в статью 290 Гражданского кодекса Украины»;
- Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины«Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»;
- Закон «О ратификации Консульской конвенции между Украиной и Сирийской Арабской Республикой»;
- Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Государства Израиль о взаимном содействии и защите инвестиций»;
- Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выдачи лица (экстрадиции)»;
- Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных»;
Закон «О внесении изменений в статью 18 Закона Украины «О милиции» относительно подготовки специалистов»;
- Закон «О внесении изменений в статьи 19 и 43 Закона Украины «Об охране труда».