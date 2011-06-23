ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Проникновение Интернет в Украине в этом году достигнет 40%» пишет – председатель правления интернет ассоциации Украины Татьяна Попова считает, что Интернет в Украине развивается достаточно активно. Реальная аудитория Интернет-пользователей в Украине если учитывать детей младше 15 лет, которые не фигурируют в исследованиях маркетологов, составляет до 17 млн. При этом можно ожидать дальнейшего продолжения роста аудитории…

http://delo.ua/tech/proniknovenie-internet-v-ukrai-159645/

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Также «Дело» в публикации «Расплачиваться с Китаем за железную дорогу в Борисполь Украина будет 15 лет» пишет – многомиллионный кредит, который Китай предоставит Украине на строительство железной дороги Киев – аэропорт «Борисполь», украинское правительство будет возвращать 15 лет…

http://delo.ua/ukraine/rasplachivatsja-s-kitaem-za-zhel-159646/

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«Дело» в публикации «Вкладчикам Родовид Банка вернули уже более 3,1 млрд. грн.» пишет – около 35% выплаченных клиентам Родовид Банка средств «осели» в государственном Ощадбанке…

http://delo.ua/finance/vkladchikam-rodovid-banka-vernu-159633/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Запасы греют душу», в котором пишет - Украина впервые за последние десять лет уже к середине июня накопила в подземных газохранилищах необходимый для прохождения отопительного сезона объем топлива. Правда, треть этого газа принадлежит RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа, который может отказаться продавать его украинским потребителям. Тем не менее, позиции "Нафтогаза" в переговорах с "Газпромом" стали сильнее, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665211

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Донецксталь» вывела ГКЦБФР с рынка», в котором пишет – фондовый рынок получил шанс хотя бы через суд защитить свои права. «Донецксталь» добилась в суде отмены решения Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), запретившего торговать ее акциями. В корпорации не исключают, что ГКЦБФР подаст апелляцию, но планируют признать незаконными аналогичные решения регулятора по остальным 11 предприятиям группы. Участники рынка удовлетворены решением суда, отмечая, что подобные действия регулятора отпугивают от Украины иностранных инвесторов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665210

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«Экономические известия» публикуют материал «Россия наелась украинского сыра», в котором пишут – скандал с украинским сыром, который неделю назад российские молочники обвинили в низком качестве и содержании пальмового масла, не минет бесследно. Его итогом может стать существенное повышение импортных ставок на украинскую молочную продукцию и падение доли наших производителей на одном из крупнейших в мире рынков…

http://markets.eizvestia.com/full/rossiya-naelas-ukrainskogo-syra

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Также «Экономические известия» в материале «За недвижимость заплатят немногие» пишут – с января 2012 г. киевляне будут платить четыре местных налога и сбора, среди которых и налог на недвижимость. Депутаты горсовета прогнозируют, что этот налог коснется небольшого количества киевлян и существенно повлиять на наполнение бюджета он не сможет…

http://markets.eizvestia.com/full/za-nedvizhimost-zaplatyat-nemnogie

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«Экономические известия» в материале «Глину сделали дефицитом» пишут – из-за конфликта с местными властями два предприятия в Запорожской области оказались на грани остановки, а рынок огнеупоров — с перспективой увеличения доли импорта…

http://state.eizvestia.com/full/glinu-sdelali-deficitom

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Газета «Сегодня» в публикации «В Киевском метро можно погибнуть в любую секунду: вагоны бракованы, колеса с трещинами» пишет – каждый третий вагон метро потенциально опасен. Власти обещают - к Евро вопрос решим…

http://www.segodnya.ua/news/14261760.html

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Также «Сегодня» в публикации «Портрет среднестатистического сотрудника Киевской мэрии: носит джинсы и мечтает о пирсинге» пишет - в лучшем случае он ездит на «Шевроле», иногда выбирается в кафе и хочет ходить на работу в одежде тинейджеров…

http://www.segodnya.ua/news/14261724.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «10 000 евро без спроса» пишет – любителям заграничного шопинга можно вздохнуть свободно: Россия, Белоруссия и Казахстан договорились, что граждане могут беспошлинно ввозить товары на 10 000 евро — почти в 7 раз больше, чем сейчас…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262678/10000_evro_bez_sprosa

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Также «Ведомости» в публикации «Бензин утек с биржи» пишут – почти все крупнейшие нефтяные компании России - «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Башнефть» и «Русснефть» — прекратили продавать бензин через биржу, чтобы ликвидировать дефицит топлива в некоторых регионах. На ценах это никак не отразилось. А сами компании обещают вскоре вернуться на биржу…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262672/benzin_utek_s_birzhi

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Издание «Известия» в публикации «Армию сократят на 15%» пишет – количество военнослужащих в российской армии в течение ближайших двух лет уменьшится на 150 тысяч человек. Оставшимся военнослужащим c 1 января 2012 года повысят денежное содержание. По плану рядовой стрелок мотострелковой бригады будет получать со всеми надбавками 27 тысяч рублей, сержант — командир отделения — 35, лейтенант — командир взвода — 50, майор — командир батальона — 71, а полковник — командир бригады — 96 тысяч…

http://www.izvestia.ru/news/492654

(УНИАН)