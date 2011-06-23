Суд отменил постановление о закрытии уголовного дела в отношении Мельниченко

Печерский районный суд Киева отменил постановление экс-генпрокурора Украины Святослава ПИСКУНА от 1 марта 2005 года, которым было закрыто уголовное дело, возбужденное против бывшего охранника экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ, удовлетворив таким образом жалобу адвокатов Л.КУЧМЫ о неправомерности закрытия уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как отмечается в решении суда, дело было закрыто без всестороннего исследования обстоятельств, в частности, по нему не был допрошен Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, а также немотивированной и преждевременной является ссылка на то, что записи в кабинете Л.КУЧМЫ он делал в состоянии крайней необходимости.

Исходя из этого, суд пришел к заключению о необоснованности выводов прокуроров при принятии решения о закрытии дела.

В связи с чем «постановление подлежит отмене и направлению в генпрокурору для возобновления следствия».

Как отмечается в судебном решение, его можно обжаловать в течение 7 дней в Апелляционном суде города Киева.