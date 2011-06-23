Переговоры по созданию ЗСТ между Украиной и ЕС могут завершиться к декабрю - Клюев

Участники текущего раунда переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом надеются, что при сохранении существующей динамики переговоры могут завершиться к Саммиту Украина – ЕС, запланированному на декабрь этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

Согласно сообщению, на встрече с министром иностранных дел Республики Польша Радославом СИКОРСКИМ А.КЛЮЕВ высказал убеждение, что значительную часть проблемных вопросов, связанных с созданием зоны свободной торговли, удастся урегулировать в ходе текущего раунда переговоров, который проходит на этой неделе в Киеве.

В частности, в рамках текущего раунда переговоров обсуждаются вопросы о либерализации торговли промышленными товарами, сельскохозяйственной продукцией и услугами; экспортных пошлинах; праве интеллектуальной собственности; географических обозначениях; инструментах торговой защиты; торговых аспектах энергетического сотрудничества; таможенных вопросах, а также санитарных и фитосанитарных мероприятиях.

Первый вице-премьер-министр отметил, что единственным сложным вопросом, который пока не удалось решить, является вопрос транспортных услуг.

Он добавил, что во время последней встречи с членом Европейской Комиссии по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ удалось договориться о том, что Еврокомиссия будет способствовать переговорному процессу по этому вопросу.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

20 июня в Киеве начался очередной, 17-й раунд переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Переговоры продлятся до 24 июня.