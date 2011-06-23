Главное на 23 июня (день)

Финансы

Киевсовет повысил ставку по еврооблигациям с 7,8% до 9,6%

Киевский городской совет принял решение о повышении с 7,8% до 9,6% максимальной ставки годовых по еврооблигациям, которые планируются разместить в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 86 из 110 депутатов Киевсовета.

Как известно, ранее эта ставка составляла 7,8%.

В Киеве должны быть выпущены еврооблигации объемом до 300 млн. дол.

Заместитель председателя Киевской госадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО сообщил, что с Министерством финансов предварительно согласован «коридор» заимствований по еврооблигациям.

По его словам, в понедельник планируется «открыть книгу заимствований».

Р.КРАМАРЕНКО сообщил, что на основе этого должно быть принято решение относительно размещения денег.

По его словам, уже 6 июля должно быть окончательное решение относительно получения 300 млн. дол., 200 млн. дол. из которых пойдут в счет погашения предыдущего займа.

Р.КРАМАРЕНКО обратился к депутатам по поводу необходимости созыва 30 июня 2011 года внеочередной сессии Киевсовета для принятия окончательного решения о размещении еврооблигаций.

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Объемы возмещения НДС возросли в 2,6 раза — до 16,7 млрд. грн.

Объемы возмещения НДС в январе-мае 2011 года возросли в 2,6 раза против соответствующего периода 2010 года - до 16,7 млрд. грн.

Об этом сказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС.

Он подчеркнул, что при этом постоянно растет доля возмещений, проведенных в автоматическом режиме. Количество плательщиков, которые пользуются правом автоматического получения компенсации НДС, увеличилось с начала года в пять раз, а возмещенные им суммы - в 4,2 раза.

Больше 15 млрд. грн. (92%) возмещения получили предприятия-экспортеры, в том числе в мае - 4,1 млрд. грн.

«Эти показатели свидетельствуют, что нам удалось навести порядок в самом сложном вопросе работы налогового ведомства. Мы прекратили накапливать долги, сумели ввести эффективный контроль для предотвращения безосновательных возмещений, а также разработали прозрачные и работоспособные процедуры уплаты компенсаций добросовестным налогоплательщикам», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Предприятиям с иностранным капиталом за пять месяцев возмещено 7,6 млрд. грн. Объемы выплат таким предприятиям имеют стойкую тенденцию к росту: ежемесячное возмещение в мае выросло из 1,3 млрд. грн. до 1,5 млрд. грн.

«Я уверен, что это положительно повлияет на инвестиционный климат в стране и улучшит репутацию Украине как надежного партнера для зарубежного бизнеса», - подытожил заместитель председателя ГНС.

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В Донецкой области число миллионеров выросло до 164 человек

В Донецкой области, согласно предварительным результатам кампании по декларированию доходов, полученных гражданами в 2010 году, количество официальных миллионеров выросло до 164 человек, тогда как год назад их насчитывалось 105.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Донецкой области.

Согласно сообщению, среди указанных граждан 98 человек являются жителями Донецка, 46 - Мариуполя, 7 - Ясиноватой, 6 - Краматорска, по 2 - Горловки и Константиновки, по одному - Дзержинска, Макеевки и Славянска.

При этом 120 человек задекларировали доход от 1 млн. грн. до 5 млн. грн. и 44 – свыше 5 млн. грн. Граждане задекларировали доходы свыше 1 млн. грн. от получения инвестиционной прибыли, уточнили в пресс-службе.

По словам председателя ГНА в Донецкой области Игоря УСИКА, «сегодня продолжается обработка отчетности, но мы уже видим, что число миллионеров по сравнению с предыдущим периодом в регионе увеличилось, и это является следствием экономического развития, которое наблюдается в целом по стране».

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ТЭК

Беларусь продаст "Газпрому" свою газотранспортную систему?

Официальный Минск решил продать "Газпрому" 50 процентов акций «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов.

Переговоры о продаже России белорусской доли "Белтрансгаза" продолжаются в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет по имуществу Беларуси.

В обсуждении проекта договора о покупке 50% акций ОАО "Белтрансгаз" российским ОАО "Газпром" принимает участие первый заместитель председателя Госкомимущества Беларуси Сергей ПЯТКОВ.

Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО. В четверг, как сообщает Лента.ру, он провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ "по документам, готовящимся к подписанию".

Стоимость 50-процентного пакета акций ОАО "Белтрансгаз", принадлежащих Беларуси, оценивается в 2,5 млрд. долларов.

ОАО "Газпром" с 2010 года является владельцем 50% акций ОАО "Белтрансгаз".

Руководители правительства Беларуси и "Газпрома" неоднократно заявляли о готовности к заключению сделки по купле-продаже акций "Белтрансгаза", однако Минск увязал контракт с договором на поставку газа в Беларусь в 2012-2014 годах. "Газпром" подобные условия не устроили.

В 2007-2010 годах "Газпром" поэтапно выкупил 50 процентов акций "Белтрансгаза" за 2,5 миллиарда долларов, перечисляя каждый год 625 миллионов долларов за 12,5 процента акций. Сделка была заключена, исходя из оценки рыночной стоимости ОАО "Белтрансгаз" в 5 миллиардов долларов, которую провел в 2006 году банк ABN Amro.

Правительство Беларуси, переживающей тяжелый кризис, рассчитывало стабилизировать ситуацию на валютном рынке с помощью обещанного Россией кредита из фонда ЕврАзЭС на 3 миллиарда долларов, из которых 1,2 миллиарда Москва обещала в нынешнем году. Условием кредитования Россия выдвинула приватизацию белорусской собственности как минимум на 7,5 миллиардов долларов в течение трех лет.

"Белтрансгаз" является монополистом на белорусском газовом рынке. По информации информагентства БЕЛТА, в настоящее время газотранспортная система Беларуси, эксплуатируемая ОАО "Белтрансгаз", включает около 7,5 тыс.км газопроводов, 5 линейных компрессорных станций, 3 подземных хранилища газа, 233 газораспределительных станции, 26 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 6 газоизмерительных станций. "Белтрансгаз" обеспечивает газоснабжение потребителей республики и транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область России, Литву, Украину, Польшу. Выполняет операторские функции на принадлежащем ОАО "Газпром" белорусском участке магистрального газопровода Ямал - Европа протяженностью 575 км линейной части.

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Украина начала реализацию договора по инвестированию Китаем 1 млрд. долл. в модернизацию шахт

Украина начала реализацию соглашения с Китаем по инвестированию 1 млрд. долл. в переоснащение и модернизацию отечественных угольных шахт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, министерство осуществляет мероприятия для начала реализации Рамочного соглашения по финансовому сотрудничеству между Минэнерго и Государственным банком развития Китайской Народной Республики, предусматривающего предоставление китайской стороной под государственные гарантии Украины около 1 млрд. долл. для финансирования инвестиционных проектов технического переоснащения и модернизации украинских угольных шахт.

В пресс-службе отметили, что 20 июня т.г. во время визита в Украину главы КНР ХУ Цзиньтао было подписано соглашение между ОАО «Лисичанскуголь» и Научно-технологической компанией «Тяньди» о техническом переоснащении и модернизации шахты им. Д.Ф. Мельникова (ОАО «Лисичанскуголь»).

«Подписание этого соглашения является основой для воплощения пилотного проекта, который станет следующим шагом на пути к реализации Рамочного соглашения, а также возможности финансирования Китаем модернизации и строительства новых шахт в размере до 1 млрд. долл. ежегодно с использованием других залоговых механизмов, которые не предусматривают государственных гарантий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Лисичанскуголь» намерено привлечь 85 млн. долл. кредитных средств под правительственные гарантии для реализации пилотного проекта технического переоборудования и модернизации обособленного подразделения “Шахта имени Д.Ф. Мельникова”. Предоставление госгарантий предусмотрено в постановлении Кабинета министров Украины от 6 июня 2011 года №598.

В сентябре 2010 года Министерство угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали меморандум о сотрудничестве в угольной отрасли. В документе зафиксировано намерение китайского финансового учреждения инвестировать средства в техническое переоснащение государственных угледобывающих предприятий Украины по восьми инвестиционным проектам. В качестве пилотного проекта было запланировано выделение китайским банком еще в 2010 году кредита под техническое переоснащение шахт “Новопавловская”, “Шахтерская-Глубокая” и «им. Д.Ф.Мельникова» на общую сумму 120 млн. долл. США.

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«Укрнафта» намерена создать независимую нефтепромысловую сервисную компанию

ПАО «Укрнафта» – ведущая нефте- и газодобывающая компания Украины, владеющая сетью автозаправочных станций, объявила о начале пересмотра своей стратегии в отношении сервисных операций по бурению и капитальному ремонту скважин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что целью пересмотра стратегии компании является создание независимой украинской сервисной компании, которая будет предоставлять весь спектр нефтепромысловых услуг как «Укрнафте», так и другим компаниям, работающим в украинском нефтегазовом секторе.

При этом компания отмечает, что «Укрнафта» – крупнейший потребитель сервисных услуг по бурению и сопутствующих сервисов в Украине. В структуре компании имеется значительное количество подразделений по бурению, которые своими силами обеспечивают весь спектр сопутствующих услуг, с оперативными базами, расположенными в трех областях (Сумской, Черниговской и Ивано-Франковской)

Благодаря ожидаемому увеличению показателей в производственной программе компании, а также учитывая необходимость повысить уровень технических и оперативных стандартов, компания оценивает ряд стратегических альтернатив, связанных с потенциалом нового бизнеса.

Во время пересмотра стратегии руководство «Укрнафты» будет проводить переговоры с международными нефтепромысловыми сервисными компаниями с целью определения оптимального партнера (или партнеров), которые помогут воплотить видение «Укрнафты» относительно развития нефтепромысловой сервисной компании, которая будет предоставлять услуги в соответствии с мировыми технологическими и оперативными стандартами.

«Руководство «Укрнафты» убеждено в правильности использования этой привлекательной возможности для создания украинской нефтепромысловой сервисной компании, которая будет базироваться на имеющихся сервисных активах «Укрнафты». Это происходит как раз в тот момент, когда существуют все предпосылки для роста данной индустрии в Украине, связанные с повышением уровня активности в традиционном нефтегазовом секторе, а также со значительным повышением роли сланцевого газа», – отметил глава правления компании Питер ВАНХЕККЕ.

При этом он добавил, что «эта инициатива обеспечит компании технологическую модернизацию и одновременно привлекательную альтернативу для всех игроков на украинском рынке. Мы также считаем, что этот проект – лучший способ защитить и гарантировать существование сильной научной базы в стране».

«Мы находимся в активном поиске международного технологического партнера или партнеров, которые примут участие в этом проекте. Мы ожидаем, что проект примет окончательную форму в первом квартале 2012 года», – отметил он.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – лидирующая среди нефтегазовых компаний Украины, акции которых размещены на биржах. Компания добывает более чем 65% нефти, более 25% газового конденсата и более 12% от объема природного газа, который добывается в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными добывающими подразделениями (Охтырканефтегаз, Черниговнефтегаз, Полтаванефтегаз, Долинанефтегаз, Надворнаянефтегаз, Бориславнефтегаз) и тремя газоперерабатывающими заводами.

Вместе с этим, «Укрнафта» – одна из лидирующих компаний на украинском рынке по реализации нефтепродуктов. Компания владеет сетью автозаправочных станций в количестве 563 АЗС, которые расположены почти во всех регионах Украины. АЗС работают под брендом «Укрнафта».

Акции компании размещены на Украинской бирже и ПФТС в Киеве.

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До 2015 г. Украина может увеличить добычу газа на 3 млрд. куб. м – Продан

Украина может увеличить собственную добычу газа в ближайшие пять лет на 3 млрд. куб. м, по сравнению с 2010 г., – до 23 млрд куб. м. Такое мнение высказал экс-министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в интервью журналу WEEKLY.UA.

«В первую очередь, необходимо использовать потенциал морского шельфа, ведь на суше запасы углеводородов практически истощены. Понятно, что для наращивания добычи — приобретения оборудования, бурения скважин — необходимы значительные средства. В нашей стране предприятий, которые могут осуществить такие инвестиции, очень мало. Частных, наверное, вообще нет. А «Нафтогаз», несмотря на его нынешнее финансовое положение, может справиться с этой задачей. Например, если планы по выходу госкомпании на IPO будут осуществлены, она получит хороший источник средств как для увеличения добычи газа, так и для модернизации газотранспортной системы», – отметил Ю.ПРОДАН.

По его мнению, мощные компании с мировым именем также способны на инвестиции в газовую отрасль. Но для этого необходимо разработать соответствующую законодательную базу с аукционным принципом допуска к разработке ресурсов, создающую равные условия для всех компаний.

Вместе с тем, экс-министр высказал мнение, что рассчитывать на весомую роль нетрадиционного газа, как и других альтернативных источников энергии в общем энергобалансе страны в ближайшее время не стоит.

«В ближайшие пять лет их доля в энергобалансе вряд ли превысит 7–10%. Ведь развитие альтернативных источников требует огромных капиталовложений, больших, чем требуется для покупки того же газа», – считает Ю.ПРОДАН.

В то же время он не согласился с утверждением представителей российской власти о том, что потребность в транзите газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) отпадет после запуска Северного и Южного потоков.

«Наша ГТС простаивать не будет. После запуска «Северного потока» Украина может потерять до 25–30 млрд. куб. м транзита, при этом дальнейшее снижение объемов будет зависеть от сроков строительства «Южного потока» и роста потребления газа в Европе. Наша ГТС сохранит транзит газа на уровне не менее 60 млрд. куб. м газа. При этом в условиях экономически обоснованного тарифа на транзит газа и реформирования НАК «Нафтогаз Украины» по европейским стандартам наша ГТС будет нормально функционировать и модернизироваться», – заключил экс-министр.

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Агро

Закон о введении пошлин на экспорт зерна опубликован в официальной прессе

Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур» опубликован в газете «Голос Украины».

Согласно документу, ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Закон вступает в силу с 1 июля т.г. Указанная норма действует до 1 января 2012 года.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 мая приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур». Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.

Украинские аграрные организации 24 мая т.г. обратились с открытым обращением к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно. "По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют, по крайней мере, 6 млрд. грн.", - заявил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.

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Засушливый период в начале июня негативно отразился на состоянии посевов зерновых

Засушливый период в начале июня негативно отразился на состоянии посевов зерновых. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, во второй половине мая и первой декаде июня в Украине складывались неблагоприятные агрометеорологические условия для формирования полноценного урожая ранних зерновых колосовых. «Длительный засушливый период обусловил неравномерное развитие яровых культур и ускорил на полторы-две недели против средних многолетних показателей фенологическое развитие всех сельскохозяйственных культур, что негативно повлияет на будущий урожай», - говорится в сообщении.

На многих площадях до 10 июня состоялось ухудшение состояния посевов, отмечалось засыхание нижних листьев и стеблей озимых культур, повреждение листьев вредителями, на отдельных площадях отмечалась пустоколосица (до 10-15%), неполный налив и щуплость зерна.

Смягчение условий агрометеорологии состоялось в период 10-13 и 19-20 июня, когда почти по всей территории страны прошли эффективные дожди, снизилась температура воздуха и повысилась относительная влажность воздуха. В отдельных местах центральных и восточных областей количество осадков превысило месячную норму. В связи с этим состояние посевов сельскохозяйственных культур улучшается, отмечают в Минагропроде.

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Южные регионы начали уборку озимого ячменя – Минагропрод

В Украине в южных регионах начата уборка озимого ячменя.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, озимый ячмень по данным на 21 июня обмолочен на площади 26,7 тыс. га, намолочено 82,3 тыс. тонн зерна при урожайности 30,8 ц/га (в 2010 г. 26,7 ц/га).

Отмечается, что в 2011 году сбору подлежит 12,8 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

В Министерстве напомнили, что посевная площадь под урожай текущего года составляет 26,7 млн. га - на уровне прошлого года. Зерновой клин размещен на площади 15,7 млн. га (на 443 тыс. га больше 2010 г.), что составляет 58% в структуре посевных площадей и соответствует научно-обоснованным рекомендациям.

Озимые зерновые культуры сохранились на площади 8 млн. га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 7,7 млн. га, что составляет 102% к прогнозу и на 187 тыс. га больше против соответствующего периода прошлого года. Кукуруза на зерно посеяна на площади 3,4 млн. га или 109% к прогнозу, что на 750 тыс. га больше против 2011 года. Гречиха посеяна на 297 тыс. га или 95% прогноза, что на 85 тыс. га больше, чем на эту дату в прошлом году. Просо посеяно на 153 тыс. га, что составляет 108% к прогнозу и почти на 50 тыс. га больше против предыдущего года. Сахарная свекла посеяна на площади 548 тыс. га (99%), что на 63 тыс. га больше против прошлого года. Подсолнечник посеян на 4,2 млн. га (119%). Соя посеяна на 1,1 млн. га (98%), что почти на 147 тыс. га больше против прошлого года.

Овощные культуры посеяны на площади 545 тыс. га (103% к прогнозу). Картофель посажен на 1,4 млн. га или 100% прогноза.

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Фондовый рынок

Фонд госимущества снова выставил на приватизационный конкурс 90,8% акций "Азовкабеля"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) снова выставил на приватизационный конкурс 90,8% пакет акций ОАО "Азовкабель". Объявление о проведении конкурса опубликовано в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 22 июня т.г.).

По информации пресс-службы Фонда госимущества, стартовая цена пакета акций "Азовкабель" существенно снижена - до 11 млн. 425 тыс. 780 грн. (на конкурсе в 2010 г. стартовая цена пакета составляла 52 млн. 650 тыс. грн.).

Приватизационный конкурс состоится через 75 дней с момента публикации объявления о его проведении.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества уже несколько раз объявлял конкурс по продаже 90,8% пакета акций ОАО "Азовкабель" с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона. Однако конкурсы были признаны не состоявшимися.

Справка УНИАН. ОАО "Азовкабель" (г. Бердянск, Запорожская обл.) - крупнейший поставщик кабельной продукции в СНГ, производит кабельно-проводниковую продукцию: кабели монтажные, сварочные, силовые гибкие, провода монтажные и пр.

По состоянию на начало 2007 года, 90,8% акций ОАО "Азовкабель" принадлежало Фонду госимущества Украины.

Уставный фонд ОАО "Азовкабель" составляет 12,583 млн. грн.

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Строительство

На реконструкцию и строительство систем централизованного водоотвода потратят 400 млн. грн.

В Украине на реконструкцию и строительство систем централизованного водоотвода из государственного бюджета потратят 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, Кабинет министров утвердил порядок использования в 2011 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для реконструкции и строительства систем централизованного водоотвода.

Порядок определяет механизм использования в 2011 году средств, предусмотренных Минрегионстрою Украины в соответствии с законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» на реконструкцию и строительство систем централизованного водоотвода.

Реализация постановления предусматривает направление на данные мероприятия 400 млн. грн.

На сегодня Минрегионстрой завершает формирование и утверждение перечня объектов централизованного водоотвода, на реконструкцию и строительство которых в этом году будут выделены бюджетные средства.

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Утверждены критерии для организаций, осуществляющих экспертизу проектов строительства

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства своим приказом №53 от 23 мая 2011 года утвердило критерии, которым должны отвечать экспертные организации, осуществляющие экспертизу проектов строительства.

Согласно документу, опубликованному в газете «Урядовый курьер» (№113 от 23 июня т.г.), среди критериев, которым должны отвечать организации, осуществляющие экспертизу проектов строительства, - наличие статуса юридического лица, укомплектованность экспертной организации для проведение экспертизы проектов строительства объектов, принадлежащих к IV и V категориям сложности, экспертами по вопросам надежности, долговечности домов и сооружений, их эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, экспертами по вопросам сметной части проектной документации.

При этом организации должны иметь организационно-методическую документацию, необходимую для проведения экспертизы проектов строительства, собственное или арендованное помещение режимно-секретного подразделения.

Перечень экспертных организаций, отвечающий этим критериям, формируется и обнародуется Минрегионстроем на его официальном сайте.

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Транспорт/Связь

Организованная украинцами группировка хакеров "очистила" банки на 72 млн.долл.

СБУ совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Франции, Германии, Кипра и Латвии прекратила противоправную деятельность международной преступной группировки хакеров, организованной гражданами Украины под прикрытием легальной коммерческой структуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, по их данным, используя специализированный компьютерный вирус Conficer, хакеры получали доступ к счетам в иностранных банковских учреждениях разных стран, снимали с них деньги и переводили в наличные.

Полученные таким способом деньги легализировались путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

По предварительным оценкам, вследствие такой противоправной деятельности клиентам банковских учреждений причинен ущерб на сумму более 72 млн. долл.

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Двигатели разбившего в Карелии Ту-134 работали до столкновения с землей – МАК

Москва. Двигатели разбившего в Карелии Ту-134 работали до столкновения с землей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

«Предварительный анализ показал, что двигатели воздушного судна работали до его столкновения с землей, какой-либо информации от экипажа и по записям параметрического самописца об отказах или неисправностях систем самолета не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

В МАК продолжаются работы по анализу параметрической и звуковой информации, зарегистрированной бортовыми самописцами. Звуковая информация значительно зашумлена и имеется большое количество мест, требующих восстановления, отмечают в ведомстве.

По информации главного управления МЧС в Карелии, на данный момент опознаны 43 из 45 погибших. Из них 35 человек - жители других регионов России и иностранцы. Тела всех погибших в авиакатастрофе под Петрозаводском, проживавших за пределами Карелии, в четверг вечером будут отправлены самолетом МЧС в Москву.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следовавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 45 человек, 7 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.

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