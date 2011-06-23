ПАСЕ одобрила меры по своему реформированию
Страсбург. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила меры по своему реформированию.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии ПАСЕ 22 июня.
«Цель реформы Ассамблеи - усилить ее политическую дееспособность и эффективность, сделать ее более видимой и улучшить вовлечение ее членов», - отмечается в принятой резолюции.
Депутаты, в частности, поддержали изменение правил предоставления проектов резолюций, а также высказались за участие докладчиков вместе с соответствующими комитетами ПАСЕ в течение года после принятия резолюций отслеживать их исполнение и делать соответствующие доклады об исполнении резолюций.
ПАСЕ также решило предложить своим Комитетам ежегодно готовить доклады об исполнении принятых Ассамблеей резолюций, а также выступать с публичными заявлениями в случае неудовлетворительного прогресса.
Резолюция ПАСЕ предполагает введение «свободных дебатов» на каждой сессии Ассамблеи.
В разделе, посвященном деятельности Комитетов, ПАСЕ решила ввести долгосрочное планирование их заседаний – как минимум на год вперед, а во время сессий – избегать одновременных заседаний Комитетов, в которые входят одни и те же члены ПАСЕ.
Кроме того, ПАСЕ решила пересмотреть свои средства коммуникации, в частности веб-сайт, для того, чтобы сделать его более дружественным для пользователей, как членов ПАСЕ, так и граждан стран-членов.
В своем документе Ассамблея также внесла изменения в организацию своей работы и структуры.
Так, в частности, предполагается ограничить время выступления членов Ассамблеи, записавшихся для участия в дебатах, 4-мя минутами, а при необходимости – 3-мя. Предполагается, что дебаты должны продолжаться не более 2-х часов, кроме дебатов по текущим делам, время на которые должно не превышать 1,5 часов.
ПАСЕ также выступила за то, чтобы не сокращать список выступающих, а также стремиться обеспечить честное географическое и политическое представительство ораторов.
При этом депутаты высказались за то, чтобы исключить правило, согласно которому президентами и вице-президентами Комитетов ПАСЕ не могут быть заместители постоянных членов национальных делегаций в Ассамблее.
Депутаты решили объединить Комитет по экономическим делам и развитию, Комитет по социальным вопросам, здравоохранению и вопросам семьи, а также Комитет по вопросам защиты окружающей среды, сельского хозяйства, местных и региональных дел в один Комитет социальных дел, здравоохранения и стабильного развития.
Кроме того, решено преобразовать Комитет равных возможностей для женщин и мужчин в Комитет равенства и недискриминации, и передать ему вопросы, касающиеся любых видов дискриминации, от Комитета по юридическим вопросам и правам человека.
При этом Ассамблея решила ограничить участие депутатов не более, чем в двух комитетах, кроме тех, члены которых назначаются политическими группами.
Новые правила, принятые резолюцией ПАСЕ, вступят в силу уже на первой части сессии Ассамблеи 2012 года – 23 января.