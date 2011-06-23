Страсбург. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила меры по своему реформированию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии ПАСЕ 22 июня.

«Цель реформы Ассамблеи - усилить ее политическую дееспособность и эффективность, сделать ее более видимой и улучшить вовлечение ее членов», - отмечается в принятой резолюции.

Депутаты, в частности, поддержали изменение правил предоставления проектов резолюций, а также высказались за участие докладчиков вместе с соответствующими комитетами ПАСЕ в течение года после принятия резолюций отслеживать их исполнение и делать соответствующие доклады об исполнении резолюций.

ПАСЕ также решило предложить своим Комитетам ежегодно готовить доклады об исполнении принятых Ассамблеей резолюций, а также выступать с публичными заявлениями в случае неудовлетворительного прогресса.

Резолюция ПАСЕ предполагает введение «свободных дебатов» на каждой сессии Ассамблеи.

В разделе, посвященном деятельности Комитетов, ПАСЕ решила ввести долгосрочное планирование их заседаний – как минимум на год вперед, а во время сессий – избегать одновременных заседаний Комитетов, в которые входят одни и те же члены ПАСЕ.

Кроме того, ПАСЕ решила пересмотреть свои средства коммуникации, в частности веб-сайт, для того, чтобы сделать его более дружественным для пользователей, как членов ПАСЕ, так и граждан стран-членов.

В своем документе Ассамблея также внесла изменения в организацию своей работы и структуры.

Так, в частности, предполагается ограничить время выступления членов Ассамблеи, записавшихся для участия в дебатах, 4-мя минутами, а при необходимости – 3-мя. Предполагается, что дебаты должны продолжаться не более 2-х часов, кроме дебатов по текущим делам, время на которые должно не превышать 1,5 часов.

ПАСЕ также выступила за то, чтобы не сокращать список выступающих, а также стремиться обеспечить честное географическое и политическое представительство ораторов.

При этом депутаты высказались за то, чтобы исключить правило, согласно которому президентами и вице-президентами Комитетов ПАСЕ не могут быть заместители постоянных членов национальных делегаций в Ассамблее.

Депутаты решили объединить Комитет по экономическим делам и развитию, Комитет по социальным вопросам, здравоохранению и вопросам семьи, а также Комитет по вопросам защиты окружающей среды, сельского хозяйства, местных и региональных дел в один Комитет социальных дел, здравоохранения и стабильного развития.

Кроме того, решено преобразовать Комитет равных возможностей для женщин и мужчин в Комитет равенства и недискриминации, и передать ему вопросы, касающиеся любых видов дискриминации, от Комитета по юридическим вопросам и правам человека.

При этом Ассамблея решила ограничить участие депутатов не более, чем в двух комитетах, кроме тех, члены которых назначаются политическими группами.

Новые правила, принятые резолюцией ПАСЕ, вступят в силу уже на первой части сессии Ассамблеи 2012 года – 23 января.