Главное на 23 июня (вечер)

Политика

В Москве готовится визит премьер-министра России Владимира ПУТИНА в Крым 25-26 июня.

Об этом УНИАН сообщил источники в дипломатических кругах.

«Визит готовится, но 100% информации нет», - сказал собеседник агентства.

В тоже время другой собеседник агентства отметил, что «передовая группа» вылетела в Крым для подготовки визита.

Между тем глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил газете Kyiv Post, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с В.ПУТИНЫМ 25 июня.

В частности, на вопрос, будет ли встречаться В.ЯНУКОВИЧ с В.ПУТИНЫМ, С.ЛЕВОЧКИН сообщил: "Да, 25-го июня". Он не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждаться во время этой встречи.

Финансы

Беларусь в рамках своих обязательств перед Таможенным союзом с Россией и Казахстаном намерена ввести одновременно с российской и казахстанской стороной с 1 января 2012 года ограничение в двухсторонней торговле с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В зоне свободной торговли (между Беларусью и Украиной – УНИАН) до 1 января 2012 года никаких изъятий вводиться не будет», - сказал В.ВЕЛИЧКО.

В то же время, по его словам, возможные изъятия во взаимной торговле будут обсуждаться каждой страной – участницей Таможенного союза на двухстороннем уровне.

«Не может быть такого, чтобы участник Таможенного союза, одна из стран – то ли это будет Казахстан, то ли Россия – будут то одним правилом работать: тарифное, нетарифное регулирование, изъятие, а Беларусь будет оставаться в стороне. Она будет подчинена тем законодательным актам, которые приняты в Таможенном союзе», - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос корреспонденту УНИАН о том, в отношении каких групп товаров могут быть введены изъятия, В.ВЕЛИЧКО сказал: «Предположим, что если по спиртовым (товарам) у Казахстана и Украина по табачным изделиям и нефтепродуктам, - понятно, что они будут действовать для всех стран Таможенного союза».

Украина и Израиль проводят консультации по введению свободной торговли между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 23 июня, на брифинге журналистам сообщил заместитель министра экономики Украины Василий МАРМАЗОВ.

Он отметил, что официальные переговоры по этому поводу начнутся по завершению консультаций.

«Переговоры идут пока на уровне консультаций. Официальные переговоры начнутся, когда будет дан мандат делегациям (от глав государств – УНИАН)», - сказал В.МАРМАЗОВ.

На сегодняшний день, отметил он, состоялось уже несколько консультаций и на ноябрь запланировано заседание экспертной группы по вопросу введения свободной торговли между Украиной и Израилем.

Государство с начала нынешнего года осуществило возмещение бизнесу налога на добавленную стоимость на сумму 20 млрд.700 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 23 июня, в Ивано-Франковске на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«Информирую вас, что в этом году, на сегодняшний день мы вернули налога на добавленную стоимость бизнесу 20 млрд.700 млн. грн., - отметил он. – Это фактически на 13,7 млрд. грн. больше, чем было возвращено в прошлом году».

«Безусловно, этот вопрос мы еще не сняли с повестки дня, потому что накопили большие долги предшественники. Но мы эту проблему решим, и этот вопрос не будет так остро стоять, - добавил В. ЗАХАРЧЕНКО.

По результатам заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов будет подготовлена памятная записка и соответствующее поручение Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины, исполнительный секретарь Совета Андрей ГОНЧАРУК на брифинге по итогам заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба.

«Проект будет подготовлен по предложениям всех участников Совета и их представителей», – сказал он.

По словам А.ГОНЧАРУКА, пленарные заседания Совета будут проходить раз в год, а в перерыве между ними будут работать экспертные группы, деятельность которых будет координироваться соответствующим комитетом инвесторов. «Таким образом, непрерывный, постоянный диалог между властью и инвесторами будет поддерживаться», – подчеркнул советник Президента, исполнительный секретарь Совета.

А.ГОНЧАРУК отметил, что на таком высоком уровне сотрудничество власти и отечественного и иностранного бизнеса наблюдается впервые. «Это прекрасный сигнал, что за одним столом сидят и отечественные, и иностранные инвесторы. Это добавляет уверенности в том, что продвижение наших реформ имеет как внешнюю, так и внутреннюю поддержку», – сказал советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента.

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томас МИРОВ также выразил уверенность, что сотрудничество в рамках Совета отечественных и иностранных инвесторов будет плодотворным. «Мы приветствуем сегодняшнее первое совещание, первое заседание и будем ожидать продолжения этой работы на постоянной основе уже в рабочей, экспертной плоскости, в рабочих группах, которые будут работать в дальнейшем и готовить следующее совещание», – сказал он.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета ЗАО «Смарт-холдинг» Вадим НОВИНСКИЙ отметил, что открытость украинской экономики для иностранных инвесторов сделает отечественный бизнес более привлекательным, конкурентоспособным. «Сегодняшняя встреча показала, что власть хочет диалога с бизнесом и готова прислушиваться к нашим рекомендациям. Потому мы ведем конструктивный диалог и готовы и в дальнейшем принимать участие в работе этого Совета», – подчеркнул В.НОВИНСКИЙ.

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики в очередной раз обратилась к Министерству энергетики и угольной промышленности с предложением привести нормативные акты министерства в соответствии с законодательством, возложив функции оператора газотранспортной системы на ДК «Укртрансгаз», отобрав их у НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания комиссии заявил ее член Сергей ДУНАЙЛО.

По его словам, регулятор неоднократно обращался в министерство с просьбой внести соответствующее изменение в приказ ведомства, однако Минэнергоугля пока не отреагировало на эту просьбу.

При этом член комиссии подчеркнул, что существующее сегодня закрепление функций оператора ГТС за «Нафтогазом Украины» противоречит положениям вступившего в силу Закона «О рынке природного газа», а также ряду директив Европейского Союза.

Крупнейшие нефтегазодобывающие компании Украины официально обратились к Кабинету министров Украины, Верховной Раде, Минэнергоугля, Минэкономразвития, Минфину и другим министерствам и ведомствам с конкретными предложениями о наведении порядка в отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение представители крупнейших нефтегазодобывающих компаний приняли в четверг, 23 июня, в Киеве на нефтегазовой конференции «Добыча нефти и газа в Украине: экономические, финансовые и юридические аспекты».

В частности, в своем обращении нефтегазодобывающие компании требуют принятия Верховной Радой проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины» (относительно упрощения процедуры предоставления земельных участков для строительства нефтяных и газовых скважин до 5-6 месяцев).

По словам представителей компаний, сегодня только на согласование документов для строительства скважин надо потратить 1-2 года.

Вместе с тем, нефтегазодобытчики требуют законодательно закрепить право за государственными компаниями получать лицензии на нефтегазовые участки без аукционов. За последние 5 лет госкомпании не получили ни одной новой лицензии.

Кроме того, не менее важным является принятие закона по дифференцированному подходу к начислению рентной платы. Например, для месторождений с трудноизвлекаемыми и глубокозалегающими запасами предлагается снизить рентную плату.

Так, по словам заместителя директора по вопросам перспективного развития и взаимодействия с органами власти ДК «Укргазвыдобування» Алексея НЕСТЕРЕНКО, при введении нулевой ставки рентных платежей на добычу газа, который 100% направляется на обеспечение потребностей населения, компания ежегодно могла бы дополнительно инвестировать 1 млрд. грн. в увеличение добычи газа.

Еще одной проблемой для добывающих компаний остаются сверхвысокие налоги. В 2011 году налоги для нефтегазовых компаний вырастут на 1,5-2 млрд. грн., при этом объемы добычи продолжат снижаться.

Сегодня украинские государственные компании вынуждены продавать газ населению по 420 грн. за тыс. куб. м, в то время как за российский газ Украина платит по 350 долл. за тыс. куб. м.

Как отметил А.НЕСТЕРЕНКО, украинские предприятия продавая газ по низкой цене не имеют возможностей инвестировать в собственное производство, более 50% от продажи газа компании должны уплатить в виде налогов, а то, что остается, идет на текущие потребности и зарплату сотрудникам.

Также выступающие на конференции эксперты отметили, что в нефтегазовой отрасли Украины сложилась критическая ситуация – с каждым годом собственная добыча нефти и газа стремительно падает и если срочно не предпринять должные меры, Украина может остаться без своих энергетических ресурсов.

Представители нефтегазодобывающих компаний уверены, что при поддержке правительства и парламента можно и нужно решать эти проблемы.

Социальная политика

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

Соответствующее Постановление правительства от 22 июня 2011 г. № 661 опубликовано на сайте правительства.

Постановлением предусмотрено, что помощь при рождении ребенка, который родился после 8 апреля 2011 г., оказывается в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума, - на первого ребенка; кратной 60 размерам прожиточного минимума, - на второго ребенка; кратной 120 размерам прожиточного минимума, - на третью и каждого следующего ребенка.

Выплата помощи осуществляется единоразово в десятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении 24 месяцев, на второго ребенка - 48 месяцев, на третьего и каждого следующего ребенка – 72 месяцев равными частями.

В случае передачи детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, под опеку или заботу или оформления в детский дом семейного типа, приемную семью, в расчет размера помощи на такого ребенка не включается размер назначенной государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Сельское хозяйство В 2011 году в Украине не будет квот на продажу зерна. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в рамках бизнес-форума в Париже "Украинские встречи-2011», сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«В этом году в Украине не будет никаких квот на продажу зерна. Рынок будет свободным», - подчеркнул он.

Говоря о перспективах развития сельского хозяйства в Украине, вице-премьер-министр отметил, что уже в сентябре-октябре 2011 года ожидается принятие закона «О земле», который будет запрещать продажу земли иностранцам. «Вместе с тем не исключена возможность предоставления земельных ресурсов в аренду иностранным инвесторам на срок до 50 лет», - сказал Б. КОЛЕСНИКОВ.

(УНИАН)