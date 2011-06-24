Анонс на 24 июня

* Прес-конференція "XV З’їзд АУБ та майбутнє банківської галузі України". У прес-конференції беруть участь: Станіслав Аржевітін, Голова Ради Асоціації українських банків, народний депутат України Олександр Сугоняко, Президент Асоціації українських банків.

* Состоится XV отчетно-избирательный Съезд Ассоциации украинских банков. В повестке дня Съезда отчет АУБ за последние четыре года и избрание нового руководящего состава Ассоциации. В частности, Съездом будет переизбран Председатель Совета АУБ, Президент АУБ, новый состав Совета АУБ, внесены изменения в Устав АУБ и др.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Бумажная и электронная контрафактная книжная продукция как угроза существованию легального национального книгоиздания». Тотальное засилье на книжном рынке Украины пиратских копий книг национальных издательств, несанкционированное размещение электронных копий изданий в сети Интернет взрывают финансово-экономическую базу издательской отрасли и является одним из главных факторов ее стагнационного состояния. Участники: Александр Афонин, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей (УАИК); Владлен Масенко, руководитель общественной службы УАИК по защите интеллектуальных прав издателей и борьбе с контрафактной продукцией; Олег Дроздович, адвокат, патентный поверенный; Александр Поляков, член Правления УАВК, генеральный директор издательской группы «BHV» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В Государственной таможенной службе Украины состоится празднование 20-й годовщины Таможенной службы Украины. В рамках торжеств будет проведено вручение дипломов лучшим выпускникам Академии таможенной службы Украины, награждение лучших работников Службы ведомственными наградами, торжественное открытие Мониторингового центра Гостаможслужбы и презентация новой форменной одежды таможенников.

* Состоится заседание при участии председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Тимченко, главы КОГА Анатолия Присяжнюка и представителей правоохранительных органов на тему: “Вопросы в сфере земельных отношений”.

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