Курс НБУ на 24.06.11

Официальный курс НБУ на 24.06.11100 USD – 797.3000 (23 июня – 797.3100)100 EUR – 1133.1228 (23 июня – 1147.8872)10 RUR – 2.8417 (23 июня – 2.8582)Учетные курсы банковских металлов на 24.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122903.80 (23 июня-123264.13)961 XAG 10 Серебро-2871.08 (23 июня-2863.14)962XPT10Платина-137773.44(23 июня-139290.06)964XPD10Палладий-60355.61 (23 июня-61073.95)

Официальный курс НБУ на 24.06.11 100 USD – 797.3000 (23 июня – 797.3100) 100 EUR – 1133.1228 (23 июня – 1147.8872) 10 RUR – 2.8417 (23 июня – 2.8582) Учетные курсы банковских металлов на 24.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122903.80 (23 июня-123264.13) 961 XAG 10 Серебро-2871.08 (23 июня-2863.14) 962XPT10Платина-137773.44(23 июня-139290.06) 964XPD10Палладий-60355.61 (23 июня-61073.95)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter