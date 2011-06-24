ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Чиновники даже «под топором» Азарова продолжают покупать дорогие авто» пишет – пока Президент заявляет о пребывании страны в состоянии кризиса, чиновники тратят деньги на дорогие автомобили. Их не останавливает даже специальный запрет премьера Азарова на покупку машин, грозившего увольнением каждому нарушителю…

http://delo.ua/ukraine/chinovniki-dazhe-pod-toporom-a-159736/

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Также «Дело» в публикации «Дмитрий Фирташ рассказал, кто может возглавить банк «Надра» пишет – новый мажоритарный акционер банка «Надра» выступает за назначение председателем правления финучреждения нынешнего временного администратора Валентины Жуковской…

http://delo.ua/finance/dmitrij-firtash-rasskazal-kto-159712/

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«Дело» в публикации «Аппарат Администрации президента едва не сорвал работу журналистов на встрече Януковича с инвесторами» пишет – аппарат Администрации Президента оказался технически не готов к созданию нормальных условий для работы СМИ при освещении заседания Совета инвесторов с участием главы государства. В течение 15 минут технические службы не могли наладить нормальную подачу звука в пресс-центр. Из-за этого журналисты не смогли услышать выступления ряда инвесторов…

http://delo.ua/ukraine/apparat-administracii-preziden-159697/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Системные изменения», в котором пишет - украинскую газотранспортную систему выведут из состава "Нафтогаза". Вчера НКРЭ потребовала от Минэнерго передать ГТС "Укртрансгазу". Формально это необходимо для выполнения требований Евросоюза, выделяющего кредиты на модернизацию системы. Но настоящей целью является подготовка к возможному созданию СП с "Газпромом", признают в Минэнерго…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665809

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк собирает гривны», в котором пишет – НБУ, продолжая борьбу с инфляцией, поднял стоимость своих депозитных сертификатов. Таким образом регулятор хочет изъять избыточную ликвидность с рынка и выполнить обещанные МВФ нормативы денежной массы. Банкиры отмечают, что ставки НБУ хуже рыночных, но регулятору будут отдавать короткие деньги, так как доверие между банками не восстановилось…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665823

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «У life:) начинается новая жизнь», в котором пишет – Ринат Ахметов намерен продать телекоммуникационный бизнес – долю в третьем по величине мобильном операторе "Астелит" (ТМ life:)) и компанию "ММДС-Украина", владеющую частотами для строительства сетей связи в самом современном стандарте – LTE. Источники издания утверждают, что переговоры о покупке этих активов ведут структуры российской "Альфа-Групп"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1665815

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«Экономические известия» публикуют материал «Бензина осталось мало», в котором пишут – запасы бензина на складах украинских нефтеперерабатывающих заводов снизились до критических показателей за всю историю Украины…

http://markets.eizvestia.com/full/benzina-ostalos-malo

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Также «Экономические известия» в материале «Выборы ускорят накопление госдолга» пишут – груз внешних долгов все сильнее затягивает петлю на хрупкой шее отечественной экономики. Эксперты предупреждают: Украина — не ЕС, и в случае дефолта помогать нам никто не будет…

http://finance.eizvestia.com/full/vybory-uskoryat-nakoplenie-gosdolga

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«Экономические известия» в материале «Миллионеры вышли из кризиса» пишут – число мировых богачей, инвестируемые активы которых оцениваются как минимум в $1 млн., выросло в прошлом году на 8,3%, до 10,9 млн. человек. Причем в Азии долларовых миллионеров стало больше, чем в Европе…

http://world.eizvestia.com/full/millionery-vyshli-iz-krizisa

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Газета «Сегодня» в публикации «Подводные камни пенсионной реформы: кому уменьшат пенсии» анализирует главные спорные моменты нового закона…

http://www.segodnya.ua/news/14262118.html

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Также «Сегодня» в публикации «У Попова и Гереги слишком скромные квартиры - налог они платить не будут» пишет - на минувшей сессии Киеврады решался целый ряд вопросов, одним из которых стало утверждение налога на недвижимость…

http://www.segodnya.ua/news/14262090.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Удар по ценам» пишет – чтобы сдержать рост нефтяных котировок, Международное энергетическое агентство (МЭА) в третий раз в своей истории распечатало стратегический резерв нефти. Цены рухнули на 6%, но российские чиновники и эксперты считают, что бояться еще рано…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262752/udar_po_cenam

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Также «Ведомости» в публикации «В «Сколково» не платят» пишут – Кремль согласился предоставить резидентам «Сколково» новые льготы. Они получат право беспошлинного ввоза товаров для проектов за пределами иннограда и смогут сдавать налоговикам минимум отчетности…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262720/v_skolkovo_ne_platyat

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Издание «Известия» в публикации «В пожаре под Петербургом спалили миллиард рублей» пишет – петербургский полигон "Красный Бор" сгорел после того, как Счетная палата России насчитала нецелевое расходование средств на круглую сумму. Завод по переработке токсичных отходов строили там 14 лет…

http://www.izvestia.ru/news/492787

(УНИАН)