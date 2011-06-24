Российская модель власти в Украине невозможна - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о невозможности российской модели власти в Украине.

Об этом он заявил в интервью, опубликованном сегодня во французской Le Monde, отвечая на вопрос о том, является ли модель вертикали власти, установленная в России, источником его вдохновения.

«Наши страны абсолютно разные, с разными режимами и экономикой. В России не было цветных революций, у нас были. Украина входит во Всемирную торговую организацию, Россия - нет. Украина – унитарная страна, Россия – страна федеральная… И так можно продолжать долго», - сказал Президент.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно решения Конституционного Суда Украины об отмене изменений в Конституцию внесенных в 2004 году, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что это было сделано для прекращения хаоса и непредвиденности во всех эшелонах власти.

Он также добавил, что изменения в Конституцию в 2004 году вносились незаконным путем.