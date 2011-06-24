Главное на 24 июня (день)

Энергетика

7 стран-соседей Европейского Союза, среди которых Украина, поддержали проведение стресс-тестов на атомных электростанциях.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, 23 июня представители Армении, Хорватии, России, Швейцарии, Турции, Беларуси и Украины подписали декларацию в присутствии комиссара ЕС по вопросам энергетики Гунтера ЭТТИНГЕРА.

Как сообщили в представительстве Украины при ЕС, от имени Украины декларацию подписал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

Правительство Японии оценивает ущерб, нанесенный разрушительным землетрясением 11 марта и вызванным им цунами зданиям и другим объектам инфраструктуры, в 16,9 трлн. иен (около 210 млрд. долларов), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

Для сравнения, материальный ущерб от землетрясения в районе города Кобэ в 1995 году оценивался в 9,6 трлн. иен (около 119,2 млрд. долларов). Таким образом, разрушения от удара стихии в этом году примерно в 1,8 раза превзошли по масштабу разрушения 1995 года.

В подсчеты властей не вошел ущерб от аварии на АЭС «Фукусима-1».

Генеральная ассамблея "Европейского ядерного форума" ("Форатом") проголосовала за присоединение ассоциации предприятий украинской атомной промышленности («Украинский ядерный форум») в качестве ассоциированного члена к этой организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации, «Украинский ядерный форум» стал первой из подобных организаций из стран, не являющихся членами Европейского Союза, принятой в «Форатом».

В ассоциации отмечают, что ассоциированное членство в "Форатоме" является шагом на пути интеграции Украины в ЕС, а также «позволит координировать позиции по ключевым вопросам развития ядерной энергетики, наладить более тесные отношения с европейскими структурами, имеющими отношение к формированию европейской энергетической политики и развитию ядерной энергетики, налаживать сотрудничество и обмениваться опытом в ядерной сфере с ведущими мировыми компаниями».

Финансы

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ будет представлять Украину на заседании Экономического совета СНГ в Москве 28 июня.

Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

По информации пресс-службы Исполкома СНГ, 50-е заседание Экономического совета СНГ намечено провести 28 июня на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.

В тот же день на ВВЦ откроется межгосударственная выставка, посвященная 20-летию Содружества Независимых Государств.

В июне этого года автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) может достичь 73%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО в четверг во время встречи с предпринимателями в Ивано-Франковске. «Если в январе этого года НДС в автоматическом режиме мы возместили 24-м предприятиям, то уже в апреле 122-м, - сказал он. - Почти половина задекларированных сумм уже возмещается автоматически».

В.ЗАХАРЧЕНКО также обратил внимание собравшихся на сокращение полного срока возмещения НДС до 26 дней.

Председатель Налоговой также сообщил, что, например, в первом полугодии прошлого года в бюджет поступало ежемесячно 3 млрд. грн НДС, а в этом году – 6-7 млрд. грн НДС.

Налоговые службы ежеквартально уменьшают количество проверок для добросовестных налогоплательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на встрече с предпринимателями области в Ивано-Франковске председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, деятельность налоговых служб нацеливается «на выявление рисков, то есть на работу тех, кто не платит налоги вообще, или принимает участие в их минимизации, то есть в разных схемах противоправных».

«Сейчас надзор за теми, кто платит налоги, мы уменьшаем, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО. – И, вообще, количество проверок добросовестных налогоплательщиков мы ежеквартально в этом году уменьшаем. В частности, в первом квартале мы провели таких проверок только на 30%. Посмотрели на динамику, происходящую с поступлениями в бюджет и другие показатели, – увидели, что мы ничего не теряем. Поэтому мы решили пойти еще дальше и сократили на 54% проверки на добавленную стоимость. И мы видим, что у нас есть понимание с этими плательщиками».

Председатель ГНСУ напомнил предпринимателям, что в этом году действует приказ «о фактическом запрещении проверок относительно малого и среднего бизнеса». «Только в исключительных случаях проводим такие проверки, - добавил он, - если есть разногласия, если задействованы схемы минимизации уплаты налогов или есть заявления соответствующих органов относительно таких плательщиков».

Кабинет министров Украины привлек в качествефинансового советника компанию Goldman Sachs.

Соответствующее распоряжение №571 от 20 июня размещено на сайте правительства.

Согласно документу, компания привлечена в качестве советника по вопросам управления финансовыми инвестициями, государственным и гарантированным государством долгом, осуществления государственных внутренних и внешних заимствований, а также по другим вопросам реализации государственной финансовой политики, по ее же предложению.

Привлечение компании Goldman Sachs в качестве советника, согласно распоряжению, будет происходить на безоплатной основе.

Правительство Греции направило официальный запрос ЕС и МВФ о предоставлении дополнительной финансовой помощи, сообщает Лента.ру со ссылкой Agence France-Presse.

О получении соответствующего запроса от премьер-министра Греции Георгиоса ПАПАНДРЕУ говорится в совместном заявлении участников саммита стран Евросоюза, распространенном вечером в четверг, 23 июня. Решение о предоставлении помощи Греции, сообщается в документе, планируется принять в начале июля. Ситуация в Греции одна из основных тем двухдневного саммита ЕС, открывшегося 23 июня.

Ранее сообщалось, что в рамках второго этапа финансовой помощи Евросоюз выделит Греции более 100 миллиардов евро. Ключевым условием предоставления дополнительной помощи Евросоюз назвал принятие Грецией программы антикризисных мер, включающей в себя сокращение расходов бюджета на 28 миллиардов евро.

Греция, государственный долг которой приближается к 350 миллиардам евро, находится на грани дефолта. Евросоюз и МВФ ранее уже выделили Греции 110 миллиардов евро, однако этого оказалось недостаточно для вывода страны из кризиса.

Премьер-министр Греции Г.ПАПАНДРЕУ 17 июня произвел перестановки в правительстве, назначив, в частности, нового министра финансов. 21 июня парламент Греции вынес вотум доверия обновленному кабинету министров. Поддержка парламента, сообщалось после голосования, позволит премьер-министру Греции продолжить реализацию антикризисной программы, от выполнения которой зависит получение страной финансовой помощи.

(УНИАН)