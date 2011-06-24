30 июня - 2 июля в Киеве состоится заседание 37-й Генассамблеи ПАЧЭС

30 июня - 2 июля в Киеве состоится заседание 37-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, 30 июня состоится заседание Бюро и Постоянного комитета Ассамблеи.

Заседание Генассамблеи ПАЧЭС пройдет 1-2 июля в сессионном зале ВР.

Члены национальных делегаций обсудят вопросы законодательного обеспечения перехода к «зеленой» экономике; применение генетически модифицированных организмов в странах - членах ОЧЭС с точки зрения экономики и окружающей среды; роль парламентов в обеспечении законодательной поддержки научно-технического прогресса; соблюдение санитарных стандартов ВОЗ в странах - членах ОЧЭС.

Ассамблея также рассмотрит кадровые вопросы: выборы вице-президентов ПАЧЭС и руководства Международного секретариата Ассамблеи.

2 июля состоится церемония передачи председательства в ПАЧЭС от Украины к Албании. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН передаст полномочия президента Ассамблеи председателю парламента Республики Албания Жозефине ТОПАЛЛИ.

*** ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят парламенты 12 стран: Албании, Азербайджана, Болгарии, Армении, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.

Народные собрания Египта, Кнессет Государства Израиль, Народное собрание Словацкой Республики, Бундестаг ФРГ, парламент Франции и парламент Республики Беларусь имеют статус наблюдателей в ПАЧЭС.

Высший руководящий орган ПАЧЭС - Генеральная ассамблея, сессии которой проводятся дважды в год. Президентом Ассамблеи является спикер парламента одной из стран-участниц, которая председательствует в организации. Срок его избрания составляет 6 месяцев. Передача председательства в ПАЧЭС осуществляется по принципу ротации в алфавитном порядке английского алфавита.

Постоянный комитет, который состоит из председателей национальных делегаций, членов Бюро и председателей трех специализированных комитетов и работает по принципу консенсуса, утверждает повестку дня Ассамблеи и координирует работу специализированных комитетов.

В период между сессиями текущие вопросы работы Ассамблеи решаются Бюро, в состав которого входят президент и пять вице-президентов.

Комитеты Ассамблеи проводят периодические заседания в странах - членах ПАЧЭС в период между сессиями Генеральной ассамблеи и в координации с Международным секретариатом ПАЧЭС обеспечивают подготовку соответствующих решений Ассамблеи.

С целью оказания технического содействия в подготовке решений Ассамблеи могут быть созданы рабочие группы ПАЧЭС.

Международный секретариат ПАЧЭС находится в Стамбуле.