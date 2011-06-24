Главное на 24 июня (вечер)

Финансы

НБУ с 29 июня ужесточает нормативы валютного регулирования для банков

Национальный банк Украины своими постановлениями №204 и №205, текстами которых располагает УНИАН, ужесточает нормативы валютного регулирования для банков.

Постановления вступают в силу с 29 июня 2011 года.

В частности, постановлением №205 предусмотрено сокращение лимита общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) с 20% до 5%.

Лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) остается на уровне 10%.

Регулятор своим постановлением №204 внес изменения в Положение о порядке установления Национальным банком Украины лимитов открытой валютной позиции и контроль за их соблюдением уполномоченными банками.

Так, Нацбанк сократил с 1 месяца до 10 дней срок выполнения банком новоустановленных лимитов.

Кроме того, НБУ обязал банки ежедневно выполнять указанные лимиты (на сегодня отчетными данными считается среднеарифметическое значение лимита за месяц).

Своим постановлением №204 НБУ также внес изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства.

Так, Нацбанк будет применять санкции к тем банкам, которые допустили нарушение лимита подряд пять или более раз (на сегодня меры воздействия применяются в случае нарушения лимита два месяца подряд). Санкция в виде ограничения проведения ряда операций будет применяться к банку, который нарушил лимит десять или более дней подряд.

НБУ также предусмотрел, что банк имеет право покупать иностранную валюту в пределах установленного лимита общей длинной открытой валютной позиции исключительно при условии соблюдения порядка формирования обязательных резервов за предыдущий отчетный период.

Банк, в случае превышения установленного размера лимита общей длинной открытой валютной позиции, обязан продать сумму такого превышения не позже следующего банковского дня.

В документе также указывается, что банк, который допустил нарушение значения лимита общей длинной открытой валютной позиции, не имеет права осуществлять покупку иностранной валюты у Национального банка во время осуществления валютных интервенций на межбанковском валютном рынке Украины на протяжении периода существования этого нарушения и следующих 30 календарных дней с даты приведения размера общей длинной открытой валютной позиции в соответствие с установленным НБУ значением лимита.

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Госдолг Украины в мае уменьшился на 0,7% – до 57,78 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2011 года составил 460 млрд. 575 млн. 646,54 тыс. грн., или 57 млрд. 784 млн. 313,2 тыс. долл., что на 0,7% меньше показателя на конец апреля 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 мая 2011 г. составил 294 млрд. 092 млн. 385,68 тыс. грн. (63,85% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 36 млрд. 092 млн. 385,68 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 166 млрд. 483 млн. 260,86 тыс. грн. (36,15%), или 20 млрд. 887 млн. 167,97 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец мая 2011 г. составил 345 млрд. 099 млн. 158,18 тыс. грн. (74,93%), или 43 млрд. 296 млн. 509,45 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 192 млрд. 278 млн. 074,55 тыс. грн. (41,75%), или 24 млрд. 123 млн. 412,86 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 152 млрд. 821 млн. 083,63 тыс. грн. (33,18%), или 19 млрд. 173 млн. 096,59 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 115 млрд. 476 млн. 488,36 тыс. грн. (25,07%), или 14 млрд. 487 млн. 803,75 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 101 млрд. 814 млн. 311,13 тыс. грн. (22,11%), или 12 млрд. 773 млн. 732,37 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 662 млн. 177,23 тыс. грн. (2,97%), или 1 млрд. 714 млн. 071,38 тыс. долл.

В январе-мае 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 28 млрд. 280 млн. 895,34 тыс. грн. (6,54%). Государственный внешний долг увеличился на 10 млрд. 464 млн. 757,55 тыс. грн. (5,76%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл. Государственный внутренний долг вырос на 11 млрд. 158 млн. 985,57 тыс. грн. (7,88%), в основном за счет выпуска ОВГЗ для финансирования дефицита Госбюджета, капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 5 млрд. грн. и капитализации ПАО «Родовид Банк» на сумму 3,95 млрд. грн.

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 657,15 млн. грн. (6,12%), за счет роста курсов иностранных валют к гривне и привлечения под государственную гарантию средств (еврооблигации) в объеме 690 млн. долл. США для ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 06.02.2011 № 104 и от 06.04.2011 № 387.

При этом в мае 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 2 млрд. 747,7 млн. грн. в основном, за счет погашения внутреннего и внешнего государственного долга и снижение курса СПЗ к национальной валюте.

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Сальдированный убыток украинских банков сократился в 7,5 раза – до 1 млрд. грн.

Сальдированный убыток украинских банков в январе-мае 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократился в 7,5 раза – до 1 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 5,2% и составляли 56,7 млрд. грн., расходы – сократились на 6,0%, до 57,7 млрд. грн.

По данным НБУ, доходная часть на 81,2% обеспечивается за счет процентных доходов, на 12% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 41,4%, общие административные расходы – 22,3%, отчисления в резервы – 22,6%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июня 2011 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 19 банков.

Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

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ТЭК

Украина присоединилась к инициативе ЕС по проведению «стресс-тестов» АЭС

Украина присоединилась к инициативе Евросоюза по проведению «стресс-тестов» АЭС по критериям, разработанным европейскими специалистами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, соответствующее заявление от украинской стороны во время встречи в Брюсселе 23 июня подписал заместитель министра - руководитель аппарата Минэнергоугля Владимир МАКУХА.

В заявлении, в частности, отмечается, что стороны согласились осуществить на добровольной основе всестороннюю оценку риска и безопасности («стресс-тестов») на основе спецификаций, согласованных Европейской Комиссией и Европейской группой ядерного регулирования безопасности (ENSREG) 24 мая 2011 года.

Помимо Украины 23 июня к инициативе присоединились Армения, Хорватия, Россия, Швейцария и Турция.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. Государственная инспекция ядерного регулирования поручила НАЭК "Энергатом" до 15 октября обеспечить целевую внеочередную оценку состояния безопасности энергоблоков атомных электростанций (стресс-тесты).

Справка УНИАН. «Стресс-тест» - это целевая повторная оценка потенциала безопасности АЭС в контексте событий на атомной электростанции Фукусима: экстремальные природные явления, которые угрожают безопасности АЭС и приводят к тяжелым авариям. Цель проведения «тестов» комплексная. Это переоценка резервов АЭС и их реакции на разные чрезвычайные ситуации, повышение безопасности АЭС, определение самого эффективного порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Это также возвращение доверия общества к ядерной энергетике.

«Стресс-тест» является исключительно теоретической процедурой: речь идет о технических расчетах, компьютерном моделировании возможных ситуаций. Никакие эксперименты или имитации аварий в ходе этих мероприятий не осуществляются.

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Чехия с июля переведет АЭС с американского на российское топливо

Эксплуатирующаяся атомная компания Чехии CEZ с июля т.г. полностью перейдет к использованию на своих реакторах исключительно российского ядерного топлива, поставляемого компанией «ТВЭЛ».

Об этом сказано в пресс-релизе АО «ТВЭЛ», переданном УНИАН.

Ранее CEZ использовала топливо производства американской компании Westinghouse.

Согласно сообщению, 22 июня началась загрузка российского топлива в активную зону второго энергоблока АЭС «Темелин» (Чехия). Окончание работ по загрузке и пуск второго блока намечены на середину июля. С этого момента чешская АЭС будет полностью эксплуатироваться только на топливе российского производства. Первый блок АЭС «Темелин» работает на топливе под маркой "ТВЭЛ" с 2010 года.

Напомним, в 2006 году "ТВЭЛ" выиграла тендер на поставку свежего ядерного топлива для двух энергоблоков АЭС «Темелин». По итогам тендера между ОАО "ТВЭЛ" и CEZ был подписан контракт, предусматривающий поставки российского топлива в объёме по 10 перегрузок на каждый энергоблок, начиная с 2010 года. Предполагалось, что топливо ТВЭЛ постепенно, в течение нескольких лет будет замещать топливо американской компании Westinghouse. Однако, повторно оценив экономическую эффективность и надежность российского топлива ТВЭЛ, CEZ приняла решение о досрочной выгрузке прежнего топлива и полной загрузке активных зон обоих энергоблоков российским топливом.

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Предлагается выделить из госбюджета 1 млн. грн. на национальную стратегию теплообеспечения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает предусмотреть в Государственном бюджете 1 млн. грн. на разработку Национальной стратегии теплообеспечения населенных пунктов Украины.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте министерства.

Документом планируется внести изменения в постановление Кабмина №1216 «Об утверждении Государственной целевой экономической программы модернизации теплоэнергетики на 2010-2014 годы» от 4 ноября 2009 года.

В частности, из 1 млн. грн. в 2011 году планируется предусмотреть 0,36 млн. грн., а в 2012 году – 0,64 млн. грн.

При этом на проведение научных исследований относительно эффективного и надежного функционирования коммунальной теплоэнергетики предусмотрено выделение из госбюджета 7 млн. грн., из которых в 2011 году - 0,5 млн. грн., в 2012 году - 2,047 млн. грн., в 2013 году - 2,047 млн. грн.., в 2014 году - 2,046 млн. грн..

Предусматривается, что главным распорядителем данных средств выступает Минрегионстрой.

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Лисичанский НПЗ в июне экспортировал 90% произведенного бензина

По оперативным данным Гостаможслужбы и Минэнергоугля, за 20 дней июня Лисичанский НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.) отправил на экспорт около 60 тыс. тонн высокооктанового бензина, что составляет 90% от его производства на предприятии за указанный период.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Согласно сообщению, по состоянию на 21 июня 2011 г. «ЛИНИК» произвел 56 тыс. тонн бензина марки А-92 и 9,9 тыс. тонн бензина А-95. При этом экспорт А-92 составил 53 тыс. тонн, А-95 – около 6 тыс. тонн.

В то же время, эксперты отмечают, что суммарные остатки бензина на НПЗ Украины, по состоянию на 21 июня т.г., продолжили снижаться и составили 29,1 тыс. тонн (минус 16% за сутки).

Согласно опросу региональных поставщиков, проведенному Консалтинговой группой «А-95», на рынке ощущается острая нехватка предложения оптовых партий высокооктанового бензина украинского производства.

«Июньские темпы вывоза бензина Лисичанского НПЗ позволяют прогнозировать повторение рекордных 100 тыс. тонн экспорта, которые были зафиксированы в минувшем мае. Если ТНК-ВР не может или не хочет дать Украине топливо, то обязана поделиться с правительством и рынком хотя бы планами по распределению своей продукции в дальнейшем. Опасно идти в сезон пикового потребления с неопределенностью относительно крупнейшего игрока», – отметил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

По словам эксперта, пока ситуация на рынке останется напряженной, но небезвыходной. Крупные участники уже адаптировались к новым реалиям и разместили дополнительные заказы на зарубежных НПЗ. В этой связи эксперты не ожидают перебоев в реализации и роста цен на автозаправочных станциях.

В то же время, по мнению аналитиков группы «А-95», усиленный экспорт и, как следствие, нехватка бензина отечественного производства, не позволили украинскому потребителю ощутить снижение цен на мировом рынке, наблюдавшееся в мае.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Коммерс», Лисичанский НПЗ сегодня работает в плановом режиме, выполняя долгосрочные контрактные обязательства по давальческой переработке российской нефти перед своими партнерами.

«В ситуации неравной конкуренции с предприятиями Таможенного союза единственным путем выживания принадлежащего ТНК-ВР Лисичанского НПЗ стала давальческая переработка российской нефти, что позволило загрузить простаивавшие бы в противном случае мощности. В июне 2011 года на мощностях завода планируется переработать свыше 455 тыс. тонн нефти, что почти в четыре раза превышает объем переработки в аналогичном периоде прошлого года», – отметили в компании.

Также в компании сообщили, что кризис в экономике Беларуси, девальвация национальной валюты и введение ограничений на экспорт топлива за пределы этой страны обусловили резкое сокращение поставок высокооктанового бензина на украинский рынок. Так, в мае по сравнению с апрелем объемы поставок топлива А-95 из Беларуси уменьшились в 16,5 раз - до 1625 тонн. Ситуация осложняется остановкой на ремонт крупнейшего завода этой страны – Мозырского НПЗ.

В связи с нехваткой белорусского ресурса, ряд трейдеров переориентировались на поставки более дорогих нефтепродуктов с юга Европы, и их желание сохранить привычный уровень маржи за счет повышения цены на внутреннем рынке вполне понятно.

«Непонятно другое: почему в условиях полностью открытого рынка вообще обсуждается вопрос об остатках топлива на украинских НПЗ, но при этом остается без внимания анализ остатков топлива у импортеров и причины, по которым топливо не ввозится в страну», – отметили в «ТНК-ВР Коммерс».

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

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Агро

Аграрный фонд закупил 860 тыс. тонн зерна нового урожая

Для формирования государственного продовольственного резерва Аграрный фонд закупил 860 тыс. тонн зерна нового урожая через оператора ООО "Хлеб Инвестбуд". Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АФ со ссылкой на слова генерального директора фонда Сергея ХОРОШАЙЛОВА.

«К формированию государственного интервенционного фонда мы приступили еще в марте, пользуясь механизмом форвардных закупок зерна. В этой программе приняли участие около 1200 сельскохозяйственных предприятий из всех областей Украины. Им уже выплачено 70% стоимости заключенных контрактов. Остаток суммы они получат после поставки зерна на сертифицированные элеваторы», - отметил С.ХОРОШАЙЛОВ.

По его словам, общий объем финансирования, предусмотренный правительством для формирования государственного интервенционного фонда в 2011/12 маркетинговом периоде, составляет 7,2 млрд. грн, что превышает совокупный объем такого финансирования за три предыдущих года.

В соответствии с постановлением Кабинета министров «Об утверждении объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2011/12 маркетинговом периоде», для формирования продовольственного резерва в этом году будет осуществлена закупка 1050 тыс. тонн пшеницы, 90 тыс. тонн ржи, 40 тыс. тонн ячменя, 35,28 тыс. тонн гречихи, 30 тыс. тонн кукурузы, 247,6 тыс. тонн сахара-песка.

Напомним, ООО «Хлеб Инвестбуд», структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, заявляло о планах закупить для Аграрного фонда 895 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам.

«Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя провел поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда. «Цена соглашения составляет 1,55 млрд. грн. Им предусмотрено поставить Аграрному фонду пшеницы мягкой 2-4 класса более 786 тыс. тонн, ржи 1-3 класса – 99 тыс. тонн и гречки – 10 тыс. тонн», – заявляли в компании.

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Обильные дожди улучшили ситуацию с посевами зерновых – Минагропрод

Обильные дожди улучшили ситуацию с посевами зерновых культур в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В сообщении отмечается, что на протяжении второй декады июня произошло изменение условий агрометеорологии. «Снижение температурного фона и обильные дожди изменили ситуацию к лучшему, на многих площадях прекратилась засуха и произошло пополнение запасов влаги в почве до хороших и оптимальных значений», - говорится в сообщении.

Что касается состояния посевов, то, по данным министерства, озимые зерновые культуры на большинстве площадей достигли молочной, в южных областях и в Крыму – восковой и полной спелости, что на 1-2, в северо-восточных областях – на 3 недели раньше многолетних сроков. Состояние растений преимущественно хорошее и удовлетворительное.

Состояние посевов озимого рапса преимущественно удовлетворительное.

Состояние посевов яровой пшеницы и овса удовлетворительное, но на отдельных площадях северо-восточных областей - неудовлетворительное.

У кукурузы продолжается листообразование и накопление растительной массы. Состояние посевов преимущественно хорошее и удовлетворительное.

Состояние посевов проса и гречихи хорошее и удовлетворительное.

Состояние посевов сахарной свеклы преимущественно хорошее и удовлетворительное.

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Транспорт/Связь

Колесников не видит необходимости в «евроколеи» от Львова до границы с Польшей

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ пока не видит необходимости в строительстве «евроколеи» (узкая колея, которая используется в Европе, шириной 1435 мм) от Львова до границы с Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после запуска рельсового автобуса Шепетовка-Хмельницкий-Винница.

«Нет никакого смысла и никакой логики (в строительстве – УНИАН). Есть испанская технология, которая позволяет иметь состав, который при скорости до 20 км в час на протяжении одного километра перейдет с широкой колеи на узкую и наоборот», - отметил Б. КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, при появлении соответствующего пассажиропотока можно будет думать о покупке таких составов.

«Если у нас есть поток на Варшаву, Берлин, Будапешт, мы будем покупать такие составы. Надо, чтобы украинцы больше зарабатывали и создавали такой поток», - сказал вице-премьер.

Справка УНИАН. На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в Украине, России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм.

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Колесников поручил УЗ рассмотреть возможность производства рельсовых автобусов в Украине

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ поручил «Укрзализныце» рассмотреть возможность производства рельсовых автобусов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня после запуска рельсового автобуса Шепетовка-Хмельницкий-Винница.

«Думаю, мы купим лицензию на производство, и украинские заводы со временем будут производить такие поезда для связи с малонаселенными территориями в областях», - отметил он.

По его словам, годовая потребность в рельсовых автобусах составляет 10-12 штук.

В свою очередь генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК отметил, что для освоения данного производства необходимо заинтересовать машиностроителей.

«Вот Борис Викторович (КОЛЕСНИКОВ – УНИАН) дал задание, чтобы мы нашли предприятие, которое возьмется, и оказали ему совместную помощь и в работе, и в сертификации, и в испытаниях», - сказал он.

Напомним, в Украине на железных дорогах сейчас курсирует до 20 рельсовых автобусов. Их задействуют на малодеятельных участках с небольшим пассажиропотоком.

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Международные отношения

Очередной раунд переговоров по подготовке соглашения о ЗСТ с ЕС пройдет в сентябре в Брюсселе

Очередной, 18-й раунд переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он также сообщил, что во второй декаде июля планируется провести промежуточный раунд переговоров по этому вопросу.

«Большой раунд переговоров будет во второй половине сентября, а промежуточный - во второй декаде июля. Переговоры пройдут в Брюсселе».

Комментируя результаты 17-го раунда переговоров, прошедшего в Киеве 20-24 июня, В.ПЯТНИЦКИЙ сказал, что он прошел конструктивно. «Все идет хорошо. По всем вопросам есть понимание, что надо делать. Главное – время, которое надо уделить на это», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел в Брюсселе переговоры с представителями Европейской Комиссии и по их завершении заявил о снятии большинства спорных вопросов по подготовке соглашения о ЗСТ.

«Мы обсудили буквально все 5 «красных линий», которые у нас имелись. Я думаю, что эти линии поменяли цвет, они уже «зеленые» почти все», - сказал А.КЛЮЕВ.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечал, что в переговорах о создании ЗСТ с ЕС остались три неурегулированных вопроса. В частности, относительно объемов квотирования экспорта аграрной продукции, допуска украинских автоперевозчиков на европейский рынок услуг и компенсаций за отказ от использования Украиной географических названий товаров.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года.

Руководство ЕК и власти Украины надеются на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС в текущем году.

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Украина и Сербия начали консультации о создании зоны свободной торговли

Украина и Сербия начали консультации о создании зоны свободной торговли.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО во время бизнес-форума «Украина-Сербия», который прошел 24 июня в Сербии, сообщила УНИАН пресс-служба партии «Сильная Украина».

«Создание зоны свободной торговли направлено на увеличение объемов взаимной торговли и инвестиций», – подчеркнул С. ТИГИПКО.

По его словам, росту сотрудничества между двумя странами будет способствовать предстоящее вступление Сербии в ВТО и приватизация государственных предприятий в этой стране, в которой смогут принять участие украинские предприниматели.

Вице-премьер также отметил, что ключевым фактором развития экономик двух стран является принятие законодательства, направленного на улучшение инвестиционного климата. В частности, правительство Украины сейчас работает над законопроектами относительно уменьшения размера единого социального взноса, что позволит снизить налоговую нагрузку на заработную плату. Также в ближайшее время предполагается принятие законодательства, направленного на поддержку ІТ-индустрии.

По словам С. ТИГИПКО, сейчас в сфере программирования занято около двухсот тысяч украинцев, а объем экспорта программной продукции достигает одного миллиарда долларов. «Принятие законодательства, направленного на поддержку ІТ-отрасли, и снижение налоговой нагрузки на компании способно увеличить экспорт программного обеспечения из Украины до 4-5 миллиардов долларов в год», – подчеркнул он.

***Деловой форум «Украина-Сербия» был организован ВОО «Реформаторский клуб» и сербским деловым клубом Prevrednik («Предприниматель»).

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