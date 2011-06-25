На Крещатике милиция окружила сторонников Тимошенко, не давая им пройти к суду

Сотрудники правоохранительных органов окружили сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, мешая им попасть на ту сторону Крещатика, где находится Печерский райсуд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, на Крещатик подъехало несколько автобусов с работниками спецподразделения «Беркут», автобусы припарковались вдоль улицы.

Некоторых участников митинга работники правоохранительных органов хватают за руки и ноги и тянут к машинам.

Минут через 10 количество автобусов с милицией выросло до 20. Они стоят вдоль Крещатика от торгового центра «Арена» на Бессарабке до станции метро «Крещатик».

В ситуацию пытались вмешаться народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины», однако им этого не удалось.