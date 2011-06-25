Тимошенко подаст ходатайство о закрытии всех возбужденных в отношении нее дел

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после объединения всех возбужденных в отношении нее уголовных дел намерена подать ходатайство об их закрытии.

"Я поддерживаю ходатайство своего защитника. После объединения этих дел я хочу обратиться о закрытии их всех, потому что они возбуждены незаконно", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня во время судебного заседания, сообщается на ее сайте.

Лидер партии "Батькивщина" напомнила, что в соответствии с заключениями независимых аудиторских компаний, в ее действиях в должности премьер-министра не выявлено коррупции и нет состава преступления.

Как сообщал УНИАН, сегодня в начале судебного заседания защитник Сергей ВЛАСЕНКО обратился в суд с ходатайством об объединении всех уголовных дел, возбужденных в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, в одно производство.

"Я считаю, что оснований достаточно, чтобы провести объединение этих дел, чтобы осуществить полное и объективное расследование этих, так называемых, нарушений Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра. Защита неоднократно обращалась к следователю объединить эти дела", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В частности, он уточнил, что речь идет об уголовных делах, которые возбуждены якобы за превышение служебных полномочий при использовании киотских денег, а также при закупке автомобилей для сельской медицины. С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает норму, согласно которой в одно производство могут быть объединены несколько уголовных дел, если они касаются действий одного лица.

"Эти дела касаются одного лица, они имеют одинаковую квалификацию – якобы превышение служебных полномочий, а также - одних и тех же полномочий", - заявил С.ВЛАСЕНКО.