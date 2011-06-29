Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан так и не одобрили проект Договора о ЗСТ в СНГ

Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан пока что не согласовали проект Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил уполномоченный правительства Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, странами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН по завершению заседания Экономического совета СНГ, которое состоялось в Москве.

"Украине ничего не мешает подписать Договор о зоне свободной торговли. Но до сих пор не найдено согласия со стороны Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана ", - сказал В.МУНТИЯН.

По его словам, сейчас перед переговорными группами стоит задача до 18 октября текущего года согласовать со всеми странами СНГ новый вариант договора и вынести его на заседание глав правительств СНГ.

Уполномоченный Кабмина также заявил, что Украину не удовлетворяют исключения, на которых настаивает Узбекистан.

Вместе с тем, Азербайджан хочет, чтобы вопросы взаимной торговли решались не в рамках рабочих экспертных групп, а на основании двусторонних соглашений. По мнению В.МУНТИЯНА, это грозит тем, что договор не будет работать.

Он также отметил, что украинскую сторону полностью удовлетворяет сегодняшний проект договора о зоне свободной торговли, который разработан на принципах ВТО. Кроме того, в проекте четко прописано, как решаются споры. Также в документе изъято много ограничений, добавил уполномоченный. "Мы - за новый договор без изъятий и ограничений. Иначе он работать не будет ", - сказал В.МУНТИЯН.

По его словам, в случае ратификации договора, Украина сможет участвовать в государственных закупках других стран СНГ. "Самое главное: если договор о зоне свободной торговли вступит в действие, после ратификации будут сняты пошлины на природный газ", - сказал он.