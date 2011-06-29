Президент за подписание рамочного соглашения с Таможенным союзом в формате «3+1»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

Он считает, что очень хорошо, что Украину приглашают в такие международные организации. «Хуже было бы, если бы не приглашали», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем президент отметил, что сегодня Украина не рассматривает решение о возможном присоединении к Таможенному союзу. По его убеждению, сегодня нужно подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в формате «3 +1» и наполнить это соглашение реальным содержанием.