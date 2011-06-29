ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Россия за долги полностью перекрыла поставки электричества в Беларусь», в котором пишет – белорусская энергетическая компания 28 июня так и не выплатила российской «Интер РАО ЕЭС» долг в размере полтора миллиарда российских рублей. Ровно в полночь Россия полностью прекратила поставки электричества в Беларусь…

http://delo.ua/world/rossija-za-dolgi-polnostju-pere-159941/

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Также «Дело» публикует материал «Министр финансов Франции возглавила МВФ», в котором пишет - Кристин Лагард во вторник избрали главой МВФ. Ее кандидатуру, кроме ЕС, поддерживали такие крупные страны, как Россия, Бразилия, США и Китай…

http://delo.ua/world/ministr-finansov-francii-vozgl-159939/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «До демократии осталось несколько тысяч» пишет – для стабильного развития демократии объем ВВП страны на душу населения должен превышать $6 тыс., подсчитали в ИК "Ренессанс Капитал". Украина имеет шанс преодолеть эту планку к 2015 году – к следующим президентским выборам. Впрочем, эксперты скептически отнеслись к теории политизации ВВП, поскольку наивысший уровень демократии в Украине, по их мнению, был в 2005 году, когда ВВП на душу населения составлял всего $1,7 тыс.

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1665829

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Киев оказался дорогим городом» пишет – потребность Киева в рефинансировании внешнего долга заставила горсовет согласиться на повышение максимального уровня доходности будущего выпуска еврооблигаций с 7,8% до 9,6% годовых. Привлечение $300 млн необходимо городу, чтобы до середины июля рассчитаться со своими внешними кредиторами. Участники рынка считают, что Киев договорится с инвесторами на 8,5-8,7%, поскольку у него нет серьезных альтернатив…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1665832

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Издание «Экономические известия» в публикации «Арбузов прощает долги» пишет - Нацбанк сообщил о приведении механизмов списания банками безнадежной задолженности по кредитам в соответствии с Налоговым кодексом. Принятая регулятором методика позволит очистить банковские балансы и поднять рейтинги украинских финучреждений на международных рынках, а также даст толчок развитию связанных с акционерами банков коллекторских компаний…

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov-proshhaet-dolgi

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Также «Экономические известия» в публикации «Кабмин устроит распродажу» пишут - в рамках программы приватизации Кабмин предлагает исключить из перечня стратегических объектов ГП «Антонов», серийные авиазаводы в Киеве и Харькове, а также ряд других предприятий из космической, оборонно-промышленной и транспортной отраслей. Эксперты считают, что в отношении некоторых из них решение может быть поспешным…

http://markets.eizvestia.com/full/kabmin-ustroit-rasprodazhu

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«Экономические известия» в публикации «Газ согласуют в июле» пишут - Николай Азаров отрицает возможность политических уступок со стороны правительства в переговорах с Россией по изменению условий газового сотрудничества. Но это не исключает возможностей для «Газпрома» улучшить позиции на украинском рынке…

http://markets.eizvestia.com/full/gaz-soglasuyut-v-iyule

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Издание «Сегодня» в публикации «В Украине впервые подешевел бензин» пишет - за выходные цены на топливо упали на 10 копеек. Большему удешевлению может помешать возврат акцизов…

http://www.segodnya.ua/news/14263004.html

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Также «Сегодня» в публикации «Миллионы прокуроров: наезды, откаты и жены-адвокаты» пишет - служители Фемиды в областях ездят на «Лексусах» и зарабатывают больше, чем руководство ГПУ…

http://www.segodnya.ua/news/14263000.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Слишком дешево строят» пишет – московские чиновники будут бороться со слишком низкими ценами подрядчиков в строительстве. Демпинг — существенная причина срыва сроков строек, обнаружили они…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262991/slishkom_deshevo_stroyat

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Также «Ведомости» в публикации «Молчание - доллары» пишут – президент РЖД Владимир Якунин понял, почему инвесторы опасаются вкладывать в Россию: бизнесмены слишком много рассказывают им о рисках…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262999/molchanie_dollary

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Издание «Известия» в публикации «Хакеры мелко напакостили MasterCard» пишет - сайт платежной системы был подвергнут кибератаке и не работал около четырех часов. «MasterCard рухнул! Вот что бывает с теми, кто противостоит WikiLeaks и Anonymous» — такое сообщение во вторник появилось днем на странице в Twitter популярной группы хакеров Ibomhacktivist…

http://www.izvestia.ru/news/493152

(УНИАН)