Анонс на 29 июня

*Открытие двухдневного семинара Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), посвященного созданию Центра предвидения (Форсайт-центра) в Украине, который планируется открыть на базе НТУУ «КПИ».

*Государственный визит в Украину Президента Монголии Цахиагийна Элбегдоржа.

*Заседание Кабинета Министров Украины.

*Пресс-конференция на тему: «Установление автономного отопления: стоит или не стоит?».

* Пресс-конференция на тему: «Ритуальный бизнес в Украине: дешевле жить».

*В г. Славутич министр МЧС Виктор Балога, председатель Представительства ЕК в Украине, Посол ЕК Жозе Мануель Пинту Тейшейра и председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимир Холоша откроют комплекс по производству металлических кадок и железобетонных контейнеров для хранения радиоактивных отходов ЧАЭС.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63