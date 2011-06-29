В Киеве состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Монголии

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Монголии Цахиагийна ЭЛБЕГДОРЖА, который находится в Украине с государственным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, после этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Ц.ЭЛБЕГДОРЖА в формате «с глазу на глаз».

Далее под председательством президентов состоятся украинско-монгольские переговоры.

После этого пройдет подписание двусторонних документов.

Также главы государств примут участие в работе Украинско-Монгольского бизнес-форума.