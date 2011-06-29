В Киеве состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Монголии
11:01, 29 июня 2011Разное
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В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Монголии Цахиагийна ЭЛБЕГДОРЖА, который находится в Украине с государственным визитом.
Как сообщает пресс-служба главы государства, после этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Ц.ЭЛБЕГДОРЖА в формате «с глазу на глаз».
Далее под председательством президентов состоятся украинско-монгольские переговоры.
После этого пройдет подписание двусторонних документов.
Также главы государств примут участие в работе Украинско-Монгольского бизнес-форума.
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