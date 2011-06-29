Главное на 29 июня (день)

Главные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Кристин ЛАГАРД, которая до недавнего времени возглавляла Министерство финансов Франции, избрана новым директором-распорядителем Международного валютного фонда.

Как сообщает Би-Би-Си, 55-летняя К.ЛАГАРД стала первой в истории женщиной во главе МВФ. Она была фавориткой на должность директора МВФ.

Должность стала вакантной после отставки Доминика СТРОСС-КАНА.

Первоочередными задачами в должности главы МВФ для К.ЛАГАРД станет урегулирование кризиса в зоне евро и переговоры о пакетах финансовой помощи Греции и, возможно, другим странам так называемой "периферии" еврозоны.

Согласно установившейся практике, должность руководителя МВФ занимают европейцы, тогда как Всемирным банком руководят преимущественно американцы.

В заявлении МВФ сказано, что пятилетний срок пребывания К.ЛАГАРД в должности директора МВФ начнется 5 июля.

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В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Монголии Цахиагийна ЭЛБЕГДОРЖА, который находится в Украине с государственным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, после этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Ц.ЭЛБЕГДОРЖА в формате «с глазу на глаз».

Далее под председательством президентов состоятся украинско-монгольские переговоры.

После этого пройдет подписание двусторонних документов.

Также главы государств примут участие в работе Украинско-Монгольского бизнес-форума.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что наше государство заинтересовано в поддержке с Монголией постоянных контактов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на встрече с Президентом Монголии Цахиагийном ЭЛБЕГДОРЖЕМ.

Приветствуя гостя в Киеве, глава Украинского государства поблагодарил его за принятие приглашения посетить Украину с визитом.

«Конечно, у нас есть много вопросов взаимного интереса как наших торгово-экономических отношений, так и общего позиционирования в разных международных организациях. Думаю, сегодня мы продолжим этот диалог», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в поддержке с Монголией постоянных, стабильных контактов. Особенно важны в этом контексте встречи на высоком уровне, добавил он.

Со своей стороны, Президент Монголии отметил традиционно дружеские взаимоотношения между Украиной и Монголией. Он, в частности, обратил внимание, что сегодня военнослужащие двух стран служат бок о бок в миротворческих силах в разных точках мира.

Ц.ЭЛБЕГДОРЖ обратил отдельное внимание на высокий уровень образования, который традиционно получали монгольские студенты в украинских вузах (в 1983-1988 годах Ц.ЭЛБЕГДОРЖ учился во Львовском высшем военно-политическом училище на факультете военной журналистики).

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9905/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2850/54, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5010/11,5090. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4411/13 (суббота — 1,4177/79).

В субботу Нацбанк на рынок не выходил.

ТЭК

Россия в полночь полностью прекратила поставку электроэнергии в Беларусь, мотивируя это отсутствием очередного платежа по долгу, и выпустила разоблачительный фильм «Белорусское чудо».

Эксперты считают, что теперь в отместку Беларусь может отыграться на расположенных на своей территории российских военных базах, отключив их от электроснабжения, сообщает NEWSru.

В ОАО "Интер РАО ЕЭС" пояснили, что жесткие санкции с отключением связаны с тем, что Беларусь так и не провела платеж в размере 600 миллионов рублей для погашения задолженности. В компании отмечают, что меры носят временный характер, и если деньги поступят, компания "готова в течение суток восстановить поставки в полном объеме".

В конце прошлой недели премьер-министр Беларуси Михаил МЯСНИКОВИЧ обещал, что долг будет оплачен в ближайшее время. По словам представителей "Белэнерго", хотя белорусских денег для платежа у компании достаточно, однако есть проблемы с их конвертацией.

В "Интер РАО" ожидали, что белорусская сторона ликвидирует долг до 8.30 мск 28 июня, однако этого не произошло из- за того, что в Беларуси пока не могут найти валюту для оплаты задолженности.

9 июня "Интер РАО" в два раза сократила поставки электроэнергии в Беларусь - с 400-500 МВт до 200 МВт, поскольку "Белэнерго" не платила за них с марта, а общая задолженность достигла 1,5 млрд. рублей. Тогда сторонам удалось договориться, что долг будет выплачен несколькими траншами до 5 июля, и поставки электроэнергии возобновились в прежнем объеме.

В конечном итоге в российской компании дедлайн перенесли на понедельник, 27 июня. В "Интер РАО" пояснили, что, согласно существующим правилам, отключение поставок электроэнергии производится в течение суток после подачи заявки оператору. Такая заявка поступила утром 28 июня, отключение произошло в 00.00 29 июня.

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Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности рекомендовала нефтетрейдерам снизить верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,90 грн./л, на дизельное топливо – до 9,50 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 24 июня.

Участники заседания отметили, что тенденция относительно снижения цен на мировом нефтяном рынке позволяет уверенно говорить о снижении цен на нефтепродукты в Украине.

Председательствующий на заседании ЭАГ министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил, что благодаря согласованному сотрудничеству между правительством, производителями и нефтетрейдерами, удалось стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов.

«Благодаря согласованной работе удалось стабилизировать ситуацию и не допустить событий, которые в настоящий момент наблюдаются на рынке топлива соседних стран», - отметил министр.

По оценкам участников ЭАГ, имеющиеся запасы топлива на рынке позволяют полностью обеспечить спрос на бензины всех марок и дизтопливо в Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Также с целью сохранения стабильной ситуации участники заседания ЭАГ выступили с инициативой продолжения действия Закона о снижении ставок акцизного сбора на нефтепродукты.

Как сообщал УНИАН, 17 мая т.г. ЭАГ сохранила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 на уровне 10,00 грн./л, а на дизельное топливо – снизила до 9,60 грн./л.

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Украина изучает вопрос об открытии в Монголии предприятий по добыче полезных ископаемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции с Президентом Монголии Цахиагийном ЭЛБЕГДОРЖЕМ.

«Безусловно, мы имеем большую заинтересованность, чтобы принимать участие в разработке полезных ископаемых на территории Монголии с последующей переработкой их на территории Монголии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, речь может идти о добыче угля, урановой руды, которая является топливом для атомных электростанций, о добыче сырья для минеральных удобрений.

«И мы не исключаем открытие соответствующих производств на территории Монголии», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина будет изучать этот вопрос и «в ближайшее время будет действовать».

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Украина заинтересована в монгольском коксующемся угле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Киеве на совместной с Президентом Монголии Цахиагийном ЭЛБЕГДОРЖЕМ пресс-конференции.

«Для Украины очень интересен вопрос добычи коксующегося угля в Монголии, который сегодня Украина частично экспортирует из России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что сегодня в ходе переговоров с Президентом Монголии Украина получила предложение о приобретении монгольского коксующегося угля, и в ближайшее время украинские эксперты поедут в Монголию, чтобы изучить вопросы добычи и качества этого угля, способов его транспортировки.

При этом Президент Украины отметил, что, скорее всего, речь будет идти о транспортировке через территорию России.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, «этот вопрос для нас очень интересен. Традиционно Украина завозит из России марку Ж (коксующегося угля)», который является составляющей качественного кокса для доменных печей.

Авиапром

ГП «Антонов» рассчитывает в течение 2 лет начать получать прибыль от реализации проекта Ан-148.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

«В целом мы рассчитываем произвести 200 самолетов этой серии, и такая партия позволяет получить значительную прибыль. Прибыльное производство начинается где-то с четвертого года серийного производства», - сказал О.БОГДАНОВ.

По его словам, можно рассчитывать, что еще через два года вложенные инвестиции в проект будут возвращаться.

«Авиационная промышленность не дает выигрыш немедленно. Здесь инвестиции возвращаются с третьего-четвертого года, бывает иногда и позже», - сказал О.БОГДАНОВ

Также он напомнил, что большую часть заказов по Ан-148 выполняет Воронежский завод, а Ан-158 выполняет «Антонов».

Он отметил, что СП «ОАК – Антонов» начало работу и созданы рабочие группы по всем совместным проектам – Ан-124 «Руслан», Ан-148/158, Ан-70.

По его словам, задача рабочих групп - расписать программы совместных работ по проектам.

«Когда идет строительство, вопросов очень много. Это также связано с тем, что каждый заказчик предъявляет к своим самолетом какие-то особые требования. От нас как разработчиков требуется выпуск соответствующей документации, сертификации», - сказал он.

В тоже время, он считает некорректными высказывания президента «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Михаила ПОГОСЯНА относительно того, что самолет Sukhoi Superjet 100 имеет большие рыночные перспективы, чем украинско-российский Ан-148.

«Я бы не хотел комментировать то, что говорил Михаил Асланович (ПОГОСЯН - УНИАН) по «Сухому Суперджет». Уже сейчас наших самолетов Ан-148 эксплуатируется в авиакомпаниях 10 единиц, а у них летает только один самолет в Армении», - подчеркнул он.

О.БОГДАНОВ отметил, что самолеты Ан-148 летают регулярно и имеют налет более 240 часов в месяц, а некоторые единиц – 280 часов в месяц.

Также он подчеркнул, что заказов «более, чем достаточно».

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.

В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

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ГП «Антонов» в 2012 году планирует закончить модернизацию и испытания военно-транспортного самолета Ан-70.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

«По самолету Ан-70 ведется интенсивная работа по модернизации оборудования, и готовимся к завершению летных испытаний с модернизированным оборудованием. Работы ведутся с российскими предприятиями», - сказал О.БОГДАНОВ.

Он сообщил, что сейчас также очень интенсивно ведутся прочностные испытания и возможно эти работы будут еще ускорены.

«Наш план такой – все работы должны быть завершены в следующем году. Мы получим модернизированный Ан-70, готовый к серийному производству», - добавил он.

О.БОГДАНОВ сообщил, что уже строятся 2 самолета Ан-70 из пяти заказанных Министерством обороны Украины.

По его словам, также к концу 2012 года первая серийная машина для Минобороны Украины может быть передана заказчику.

О.БОГДАНОВ также отметил, что финансирование проекта со стороны России идет в объеме, о котором было договорено.

«Россия финансирует проект на 100%, как было договорено, а с украинской стороны мы ожидаем, что финансирование будет обеспечено», - сказал он.

О.БОГДАНОВ отметил, что различные руководители РФ называют разные цифры относительно потребности РФ в Ан-70. По его словам, сейчас речь идет о 60 самолетах, хотя первоначально заказ был около 160 единиц.

Он также отметил, что производство будет развернуто как в Украине, так и России.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг. Уже с 2000 года Россия выражала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако потом появились сообщения о том, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовления самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины

АПК

Аграрный фонд 30 июня начинает проводить еженедельные тендеры по закупке зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

«Начиная с завтрашнего дня, Аграрный фонд еженедельно будет проводить тендеры по закупке зерна. Завтра первый тендер», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ. Он отметил, что тендеры будут проводиться по закупке пшеницы, ржи и гречихи.

«В целом Аграрный фонд, по нашим подсчетам, сможет купить дополнительно до 2 млн. тонн зерна», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ. При этом он отметил, что закупки зерна будут проводиться в июле-октябре, и на сегодняшний день Аграрный фонд уже закупил по форвардным контрактам около 900 тыс. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, для формирования государственного продовольственного резерва Аграрный фонд закупил 860 тыс. тонн зерна нового урожая через оператора ООО "Хлеб Инвестбуд".

В соответствии с постановлением Кабинета министров «Об утверждении объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2011/12 маркетинговом периоде», для формирования продовольственного резерва в этом году будет осуществлена закупка 1050 тыс. тонн пшеницы, 90 тыс. тонн ржи, 40 тыс. тонн ячменя, 35,28 тыс. тонн гречихи, 30 тыс. тонн кукурузы, 247,6 тыс. тонн сахара-песка.

Напомним, «Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя проведет поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда, соответствующее соглашение подписано 4 марта 2011 года. Соглашением предусмотрено поставить Аграрному фонду пшеницы мягкой 2-4 класса более 786 тыс. тонн, ржи 1-3 класса – 99 тыс. тонн и гречки – 10 тыс. тонн. Эти культуры будут направлены на формирование государственного интервенционного фонда. Закупка будет проводиться по минимальным интервенционным ценам, которые на сегодня составляют на пшеницу, в зависимости от класса, от 1612 до 1792 грн./т, на рожь – 1447-1582 грн./т, на гречку – 6750 грн./т.

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Сильные дожди, прошедшие в Украине в последние дни как позитивно, так и негативно повлияли на будущий урожай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

Он отметил, что позитивное влияние дожди оказали на урожай поздних культур, в частности кукурузы, подсолнечника и сои. Вместе с этим, в некоторых регионах юга Украины, где осадки превысили месячную норму, некоторая часть урожая повреждена.

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В Украине на сегодня намолочен первый миллион тонн рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

«Я думаю, что на данный момент первый миллион тонн уже намолочен», - сказал он.

Н.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что рапс собран с площади 300 тыс. га. Урожайность рапса на этих площадях составляет 28,5 центнеров с га, что на 3,5 центнера лучше, чем урожайность озимого рапса в прошлом году.

Н.БЕЗУГЛЫЙ сказал, что лучшая урожайность рапса в Закарпатской области – 33 центнера с га, худшая – в Днепропетровской области – 21,5 центнеров с га.

Судебные разбирательства

Печерский районный суд Киева на 4 июля перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Родион КИРЕЕВ принял непосредственно в зале суда.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она требовала объявить трехдневный перерыв в процессе для ознакомления с обвинительным приговором по делу, поскольку не смогла сделать этого раньше.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не получала обвинительный приговор по почте, как утверждает судья Р.КИРЕЕВ.

Обвинительный приговор был передан Ю.ТИМОШЕНКО под расписку в зале суда.

В свою очередь, Р.КИРЕЕВ отметил, что повестка на сегодняшнее заседание суда была направлена Ю.ТИМОШЕНКО телеграммой, а приговор - по почте.

Он также выразил удивление по поводу того, что на заседании суда отсутствует один из защитников Ю.ТИМОШЕНКО Михаил ТИТАРЕНКО.

Комментируя эти слова судьи, другой защитник Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что согласно действующему законодательству повестка должна передаваться непосредственно в руки, но М.ТИТАРЕНКО Ее также не получил.

Р.КИРЕЕВ обязал Ю.ТИМОШЕНКО сообщить М.ТИТАРЕНКО о следующей дате рассмотрения дела и перенес его на 4 июля. Заседание начнется в 10.00.

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Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, совладелец компании RosUkrEnergo (Швейцария), не получал никаких официальных уведомлений об иске против него экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО в суде Нью-Йорка, и не слышал о данном иске.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Д.ФИРТАША, переданном УНИАН.

Пресс-служба отмечает, что в сообщениях, опубликованных в некоторых украинских СМИ, упоминался иск Ю.ТИМОШЕНКО, предъявленный в Нью-Йорке против Д.ФИРТАША, компании RosUkrEnergo, и ста неназванных ответчиков.

«Кроме отрывочной информации в СМИ о якобы поданном иске, Д.ФИРТАШ не получал никакого официального уведомления относительно существования данного иска, и никаких судебных документов ему вручено не было», – отмечено в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает, что 27 июня 2011 года некоторые украинские СМИ сообщили, что судом Южного Округа Нью-Йорка по данному делу выдан ордер, в соответствии с которым стороны должны прибыть в суд для обсуждения статуса дела.

«Если сообщения, опубликованные в СМИ, соответствуют действительности, то Ю.ТИМОШЕНКО обязана формально вручить Д.ФИРТАШУ и другим ответчикам копию вышеуказанного судебного ордера», – отмечает пресс-служба.

Пресс-служба отмечает: поскольку Д.ФИРТАШ не был официально извещен или уведомлен о существовании подобного требования суда и никаких судебных документов не получал, то на данный момент он не видит никаких оснований комментировать сам факт существования иска, или же ордера, о котором упоминалось.

Как сообщалось, издание Kyiv Post опубликовало якобы копию ордера (на английском языке) судьи окружного суда южного округа Нью-Йорка Ричарда САЛЛИВАНА, который вызвал Д.ФИРТАША и Ю.ТИМОШЕНКО в суд на 22 июля в 11.45.

Кроме того, по решению судьи, до 13 июля стороны должны совместно подать письмо, в котором предоставить информацию о сути иска и защиты, обоснования того, почему это дело, по их мнению, находится в юрисдикции данного суда, о предварительных попытках досудебного улаживания конфликта и оценочной продолжительности судебного разбирательства.

Напомним, в апреле Ю.ТИМОШЕНКО подала иск в отношении компании RosUkrEnergo и ее совладельца Д.ФИРТАША в суд Нью-Йорка. Она требует признать факт сговора между RosUkrEnergo и НАК «Нафтогаз Украины» в ходе разбирательств в Стокгольмском арбитраже, в результате которого RosUkrEnergo были возвращены 12,1 млрд. куб. м газа.

27 апреля Д.ФИРТАШ сообщил, что не получал никаких документов от американских судебных органов. "Полностью поддерживая решение Стокгольмского арбитража, Д.ФИРТАШ сомневается в том, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет какие-то основания для оспаривания данного решения в судах Нью-Йорка или каких-либо иных судебных органах", - говорилось в сообщении пресс-службы украинского бизнесмена.

В апреле текущего года Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело по "газовым контрактам" 2009 года, результатом которых стал иск RosUkrEnergo к "Нафтогазу".

Ю.ТИМОШЕНКО в настоящее время находится на подписке о невыезде.

Справка УНИАН. В июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между RosUkrEnergo, совладельцем которой является также российский "Газпром", и "Нафтогазом", обязав украинскую компанию возвратить швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. куб. м. В конце апреля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" возвратил RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газа, которые украинский холдинг обязан был отдать по решению Стокгольмского арбитража.

Погода

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в конце прошлой недели, снова продлили, теперь до пятницы - 29-30 июня в регионе ожидаются сильные ливни, град, порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Кроме того, сегодня на реках южнобережья возможен подъем уровня воды на 30-80 сантиметров.

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Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в восточных областях и на севере Левобережья сильные дожди (ночью в северных и центральных областях местами небольшой дождь).

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киевской области в четверг ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Одессы, Ялты и Алушты 9-12°, в Феодосии 16°; в Днепре возле Киева 20°.

(УНИАН)