В Украине необходимо усилить санитарно-эпидемиологический контроль – Клюев

В Украине необходимо усилить санитарно-эпидемиологический контроль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание Кабинета министров Украины, заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, по состоянию на 23 июня в Украине зарегистрировано 21 вспышка острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, от которых пострадало 330 человек, в том числе 197 детей. По данным правительства, вспышки были зарегистрированы на территории 14 регионов – в Волынской, Житомирской, Киевской, Донецкой, Львовской, Винницкой, Луганской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Черкасской областях и в городе Киеве.

При этом, как отметил вице-премьер, благодаря оперативным действиям правительства и Минздрава вспышку холеры в Мариуполе удалось локализовать.

«Но успокаиваться не стоит. Надо эту работу совершенствовать и работать на упреждение», - сказал он.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что санэпидемстанции должны взять под постоянный мониторинг объекты повышенного эпидемического риска. В частности, по мнению первого вице-премьера, необходимо усилить контроль за качеством питьевой воды в местах водозаборов, на водопроводных сооружениях и сетях централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.