Анонс на 30 июня

* Состоится Торжественное заседание, посвященное празднованию Дня архитектуры Украины. В мероприятии примут участие руководство Министерства, представители КГГА, Национального союза архитекторов Украины и Киевской организации Национального союза архитекторов Украины. По окончании заседания запланирован подход к прессе.

* Заседание НКРЭ. Пресс-конференция главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины Сергея Титенко.

* В Киеве состоится VII Пленум ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины. Основной вопрос повестки дня: «О реформировании угольной отрасли Украины и о задании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, владельцев и Укруглепрофсоюза».

* Второй международный Energy Industry Forum 2011. Energy Industry Forum ориентирован на обсуждение возможностей создания благоприятных условий для развития и внедрения инновационных технологий и использования альтернативных видов энергии. Участники форума обсудят экологические, социальные, правовые, организационные и финансовые аспекты использования альтернативных источников энергии. На форуме будут представлены практические кейсы по применению альтернативных источников энергии в агарном секторе, ЖКХ, строительстве и промышленности.

* Состоится международная банковская конференция "Модернизация жилищного сектора: новый фронт деятельности для банков?". Мероприятие состоится при поддержке представительства Международной финансовой корпорации (ІFС) в Украине. Вопросы: Существует ли теперь возможность финансирования объединений многоквартирных домов? Почему в странах Восточной и Центральной Европы банкиры считают этот сектор наиболее опасным для выдачи займов? Когда это станет реальностью и в Украине? Руководители банков Центральной и Восточной Европы и топ-менеджеры украинских банков проведут дискуссию о возможности финансирования и в Украине.

* Состоятся торжественные мероприятия по случаю празднования Дня работника государственной налоговой службы Украины. В мероприятиях примут участие: Президент Украины В.Янукович, Премьер-министр Украины Н.Азаров, Председатель ГНС Украины В.Захарченко.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится совещание под руководством и.о.председателя Комитета Рафаэля Кузьмина относительно предоставления органами государственной власти и местного самоуправления административных услуг.

* Пресс-конференция на тему: «Новые стандарты обслуживания трансфера в аэропорту Борисполь». Участники: руководство Государственной авиационной службы Украины, ген.директор ГП МА «Борисполь» А.Волов, президент Авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Ю.Мирошников, и.о.ген.директора Авиакомпании «Аеросвіт» А.Авдеев.

* Международный Фонд Блейзера проведет круглый стол на тему:” Итоги первого полугодия. Возможные риски второй половины 2011 года”. Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ); Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований "Пента"; Александр Царук, старший консультант секретариата Комитета по вопросам бюджета ВР Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Всеукраинский профсоюз работоспособных инвалидов презентует свои проекты». Участники: председатель ВОО "Всеукраинский профсоюз работоспособных инвалидов" Владимир Петровский; представители ВОО "Всеукраинский профсоюз работоспособных инвалидов" Константин Богатыренко и Ирина Дмитрук.

* Круглый стол Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины на тему: «Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» - надежды и ожидания будущего архитектуры». Соорганизатор - Конфедерация строителей Украины. Участники: Игорь Соколов, зам.министра регионального развития и строительства Украины, Сергей Целовальник, главный архитектор г.Киева, Олег Бушовский, первый зам.председателя Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля, Наталия Мошинская, главный архитектор Киевской области, Иван Шпилевский, директор ГП «Украинский Государственный научно-исследовательский Институт проектирования города», Лев Парцхаладзе, председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: «Газовые контракты с Россией: доколе Украина будет проигрывать?». Участники: эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко; независимый эксперт Александр Нарбут.

* Состоится подписание приказа о приватизации первой группы пакетов акций энергокомпаний. После подписания состоится пресс-конференция председателя Фонда государственного имущества Украины Александра Рябченко.

* Состоится пресс-конференция и бизнес-семинар, посвященные борьбе с дискриминацией на рабочем месте. Будут обнародованы последние данные социологического исследования дискриминации на рынке труда Украины: кому достаются руководящие должности, за какие зарплаты согласны работать украинцы, в каких условиях работают сотрудники, у которых есть дети. Участники: Ю.Сизенко, зам.министра Минсемьи и молодежи; Т.Шульга, координатор сектора по культурным вопросам Представительства ЕС; А.Мирошниченко, исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины; М.Маковий, директор Международного кадрового портала hh.ua. Состоится бизнес-семинар для ТОП-100 предпринимателей Украины об успешных инновационных европейских практиках повышения прибыльности компаний с помощью создания равных возможностей для работников: 6 лучших примеров представят ведущие бизнес-компании Украины и Европы. Мероприятия проводятся накануне старта всеукраинского конкурса «Равные возможности: лучший работодатель 2011».

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