Главное на 29 июня (вечер)

Энергетика

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует в июле представить на утверждение Кабинета министров Украины концепцию перехода на биржевую форму продажи угольной продукции.

Об этом сказано в приказе Минэнергоугля от 6 июня №192, обнародованном на сайте министерства.

Согласно документу, департамент угольной промышленности министерства совместно с департаментом финансовой политики и ГП «Уголь Украины» в течение месяца после утверждения концепции Кабмином должен разработать соответствующий план мероприятий по переходу на биржевую форму продажи угля с последующей передачей его на утверждение правительства.

Кроме того, департаменту угольной промышленности поручено создать систему мониторинга цен на уголь на внутреннем и мировом рынках.

Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) договорилось с НАК «Нафтогаз Украины» о предоставлении беспроцентного займа на сумму 1 млрд. 278 млн. грн сроком до конца 2011 года.

Об этом сказано в сообщении «Черноморнефтегаза», опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующий договор был подписан 22 июня, а уже 23 июня «Черноморнефтегаз» получил первый транш в размере 45 млн. грн.

В сообщении также сказано, что займ предоставляется на беспроцентной основе с целью реализации мероприятий, предусмотренных Программой работ ГАО «Черноморнефтегаз» на 2011 год относительно обеспечения выполнения плановых показателей добычи природного газа.

Энергоблок №3 Запорожской АЭС 29 июня в 04:56 подключен к энергосистеме после устранения неисправностей.

Об этом сообщается на сайте станции.

Третий блок ЗАЭС был отключен от сети 27 июня в 10:31 в результате срабатывания аварийной защиты заземления генератора.

По состоянию на 29 июня в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. Продолжаются ремонтные работы на энергоблоках №1 и №6 Запорожской АЭС, на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС. Энергоблок №3 Ривненской АЭС 17 июня выведен в резерв.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 850 МВт, РАЭС - 1 825 МВт, ЮУАЭС - 1 900 МВт, ХАЭС - 1 935 МВт.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций с просьбой ускорить оплату задолженности за потребленный природный газ предприятиями тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в июне текущего года предприятия ТКЭ ухудшили расчеты за потребленный газ по сравнению с июнем 2010 г.

В частности, в июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно уменьшились поступления средств за природный газ от предприятий ТКЭ -должников Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Волынской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Донецкой областей, а также городов Киев и Севастополь.

Часть теплоснабжающих предприятий и далее не рассчитываются за потребленный в 2010-2011 гг. (с 1января 2010г.) природный газ и уклоняются от выполнения гарантий относительно погашения задолженности, зафиксированных в соответствующих письмах-графиках.

Выделение предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период происходит в соответствии с фактическим выполнением графиков погашения задолженности.

В соответствии с графиками погашения задолженности предприятия ТКЭ еще до начала отопительного периода 2011-2012 годов, то есть до 1 октября 2011 г., должны выплатить всю сумму задолженности за природный газ.

ДК «Газ Украины» также отмечает, что в случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ, компания не будет иметь законных оснований для заключения договоров на поставки этим предприятиям природного газа в новом отопительном сезоне 2011-2012 гг.

Согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 24 июня 2011, задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), составляет 5,3 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 62%.

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. превышает 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 74%).

В связи с неудовлетворительным уровнем расчетов предприятий ТКЭ за потребленный природный газ, ДК «Газ Украины» отмечает необходимость принятия руководителями местных органов власти мер, направленных на усиление ответственности руководителей теплоснабжающих предприятий за обеспечение своевременной и полной оплаты использованных объемов природного газа в соответствии с условиями заключенных с Компанией договоров и предоставленных графиков погашения задолженности.

В случае дальнейшего нарушения теплоснабжающими предприятиями своих обязательств, ДК «Газ Украины» вынуждена будет инициировать перед Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вопрос о применении профильным ведомством (а в случае необходимости, вместе с правоохранительными, контролирующими и административными органами) мер относительно руководителей предприятий ТКЭ, которые нарушают порядок расчетов за природный газ.

Беларусь выплатила России часть долга за поставленную с марта по май электроэнергию.

Как передает Радио «Свобода», в ближайшие два дня поставки, которые были полностью прекращены сегодня из-за непогашенной задолженности, будут возобновлены, сообщили в российской компании "Интер РАО ЕЭС".

Как сообщила помощник министра энергетики Беларуси Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, компания "Белэнерго" перечислила второй платеж в размере 600 млн. российских рублей "Интер РАО ЕЭС".

Финансы

Украина дала согласие Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) на обнародование отчета относительно состояния выполнения Украиной антикоррупционных рекомендаций, предоставленных нашему государству по результатам первого и второго раундов оценки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом по итогам сегодняшнего заседания правительства заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, такое разрешение предоставляется согласно правилам и практике GRECO относительно обнародования государствами отчетов о выполнении антикоррупционных рекомендаций. В ходе заседания Кабинет министров принял соответствующее протокольное решение

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что после предоставления GRECO доступа к отчету документ будет переведен на украинский язык и обнародован на сайте Министерства юстиции Украины.

Такой шаг, отметил министр, будет способствовать обеспечению прозрачности в деятельности Президента и правительства Украины.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что о выполнении рекомендаций GRECO Украина отчиталась в мае 2009 года. При этом GRECO отметило, что выполненными считаются 8 антикоррупционных рекомендаций, 17 рекомендаций - выполнены частично.

В связи с этим Украине было предложено в январе 2011 года подготовить информацию о ходе реализации именно тех рекомендаций GRECO, которые считались выполненными частично. Дополнительный отчет о состоянии выполнения Украиной указанных рекомендаций GRECO был утвержден на 51-м пленарном заседании этой организации, которое состоялось в мае 2011 года.

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ) направила письмо председателю Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрию ТЕВЕЛЕВУ с просьбой инициировать внесение изменений в ст. 14 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» относительно снятия запрета для институтов совместного инвестирования (ИСИ) быть акционерами банков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УАИБ.

Как отмечают в ассоциации, профессиональные участники рынка совместного инвестирования и инвесторы считают, что такие изменения законодательства крайне негативно скажутся на развитии ИСИ, сужая возможности диверсификации инвестиций ИСИ в ликвидные инструменты. "Это делает невозможным также расширение линейки инвестиционных фондов, в частности создание индексных фондов, поскольку акции банков присутствуют в индексной корзине ведущих украинских бирж", - отмечают в УАИБ. Крайне неопределенной, по мнению представителей ассоциации, является и дальнейшая судьба уже функционирующих индексных фондов, изменение инвестиционных деклараций которых приведет к массовому оттоку из них капитала, вложенного участниками.

Как отмечают в УАИБ, падение стоимости акций банков на биржах, зафиксированное после вступления в силу вышеупомянутой нормы, свидетельствует о его негативном влиянии на инвестиционную привлекательность фондового рынка Украины в целом и на банковский сегмент в частности. "Указанное падение уже приводит к обесцениванию активов институциональных инвесторов (ИСИ, НПФ, страховых компаний) и искажению стоимости накоплений их участников и акционеров, а также расчетов с ними", - отмечают в УАИБ.

По данным УАИБ, на конец 1 квартала 2011 года в активах 306 ИСИ находились акции 26 банков на общую сумму 459,6 млн. грн. Совокупная доля ИСИ в капитале 22 банков находится в диапазоне от 0,001 до 9,17%. Из них три банка находятся в состоянии ликвидации, а в ПАО КБ «Надра» и «Родовид» действует временная администрация. Только в 4 банковских учреждениях ИСИ владеют значительными пакетами акций, причем пакет акций ОАО «Захидинкомбанк» был приобретен ИСИ при введении в банк временной администрации, и эта сделка была согласована Национальным банком Украины.

Транспорт

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, согласно которым перевозчики при осуществлении международных автоперевозок должны перед началом перевозки проверять наличие у пассажиров документов, необходимых для въезда в государства следования, государства по маршруту следования, и отказывать в международной перевозке пассажирам, не предъявившим необходимые документы.

Соответствующее постановление от 22 июня 2011 г. № 672 размещено на сайте Кабмина.

Пассажиры во время международной автомобильной перевозки должны иметь надлежащим образом оформленные документы, необходимые для въезда в государства следования, государства по маршруту следования, и предъявлять их по требованию автомобильного перевозчика, автомобильного самозанятого перевозчика.

Земельная реформа

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверил, что до осени парламент не будет рассматривать законопроекты относительно рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, во время прямой линии в редакции газеты «Известия в Украине» он сказал: «На этой сессии, то есть, до осени, Верховная Рада не будет рассматривать соответствующие новшества ни от Кабинета министров, ни от народных депутатов Украины».

В.ЛИТВИН считает, что основной задачей при введении рынка земли должна стать ее капитализация. «Когда мы говорим о рынке земли, то в первую очередь это должно предусматривать право человека распоряжаться землей, которая находится у него в частной собственности”, – сказал В.ЛИТВИН. По его словам, “речь идет не о фактической продаже земли, а в первую очередь о том, чтобы у нас состоялся процесс капитализации земли, в том числе с помощью права сдавать землю в аренду”. Он сказал: “И не на три-пять лет, а на десять и больше лет».

По словам председателя ВР, по подсчетам экспертов, приведение цены на украинскую землю к общеевропейскому уровню займет до 10 лет. Он убежден, что «того дикого рынка, о котором говорят и которым пугают, у нас не будет». По его словам, речь не идет о том, что “землю будут продавать иностранцам и кто-то будет землю скупать".

В.ЛИТВИН напомнил, что на сегодняшний день в парламенте не зарегистрирован правительственный законопроект о рынке земли. По его словам, это связано с тем, что на текущей сессии Верховная Рада уже отклонила законопроект о рынке земли, а согласно Регламенту ВР, если законопроект рассматривался и был отклонен, аналогичный законопроект может рассматриваться не раньше следующей сессии.

(УНИАН)