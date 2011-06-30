Курс НБУ на 30.06.11
08:11, 30 июня 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 30.06.11100 USD-797.2300 (29 июня-797.2700)100 EUR-1150.0043 (29 июня-1133.7179)10 RUR-2.8396 (29 июня-2.8307)Учетные курсы банковских металлов на 30.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-120062.84 (29 июня-121264.77)961 XAG 10 Серебро-2741.67 (29 июня-2768.92)962XPT10Платина-136326.33(29 июня-136014.26)964XPD10Палладий-59154.47 (29 июня-59316.89)
Официальный курс НБУ на 30.06.11
100 USD-797.2300 (29 июня-797.2700)
100 EUR-1150.0043 (29 июня-1133.7179)
10 RUR-2.8396 (29 июня-2.8307)
Учетные курсы банковских металлов на 30.06.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-120062.84 (29 июня-121264.77)
961 XAG 10 Серебро-2741.67 (29 июня-2768.92)
962XPT10Платина-136326.33(29 июня-136014.26)
964XPD10Палладий-59154.47 (29 июня-59316.89)
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