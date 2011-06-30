ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Россия возобновила поставки электричества в Беларусь» пишет – энергетическая блокада Беларуси продолжалась сутки. «Белэнерго» оплатило 600 млн российских рублей из 1,5 млрд общего долга…

http://delo.ua/world/rossija-vozobnovila-postavki-el-160007/

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Также «Дело» в публикации «Парламент засекретил имена консультантов, которым отдает 100 млн.» пишет – Верховная Рада отказалась называть имена и общее количество помощников-консультантов, которые работают с народными депутатами. Даже несмотря на то, что эти люди ежегодно получают из государственного бюджета почти 100 млн. грн.

http://delo.ua/ukraine/parlament-zasekretil-imena-kon-159871/

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«Дело» в публикации «Сколько в Киеве зарабатывают фармацевты?» пишет – средняя заработная плата фармацевтов в столице – 4 тыс. грн. Специалисты с опытом могут рассчитывать на 7 тыс. грн.

http://delo.ua/education/skolko-v-kieve-zarabatyvajut-f-159967/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Владимиру Бойко выпала счастливая доля», в котором пишет - в Украине появился еще один официальный миллиардер. Вчера стало известно, что в результате поглощения Мариупольского меткомбината им. Ильича его генеральный директор Владимир Бойко получил не долю в новосозданной компании, а 5% акций крупнейшей в Украине горно-металлургической группы "Метинвест". Стоимость пакета, по оценкам экспертов, составляет $1-1,2 млрд.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1669739

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Деньги отложат на будущее», в котором пишет – Кабмин придумал, как сбалансировать бюджет Пенсионного фонда (ПФУ) в связи с введением второго уровня накопительной системы пенсионного обеспечения. В 2013 году планируется создать фонд будущих поколений, в котором уже за три года может быть аккумулировано более 10,5 млрд грн, в частности, за счет сверхпоступлений от приватизации или продажи сельскохозяйственных земель. Эксперты скептически отнеслись к созданию такого фонда, считая сомнительными источники его наполнения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1669736

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«Экономические известия» публикуют материал «Солярку оценили», в котором пишут – за прошедшие полгода на рынке моторных топлив в Украине проявляются все признаки стагнации. Объемы реализации топлива остаются на прежнем уровне. Но намного более интересными являются изменения, происходящие с самим рынком. Так, если смотреть на ситуацию в денежном выражении, то рынок дизтоплива вырос намного больше, чем рынок бензинов…

http://markets.eizvestia.com/full/solyarku-ocenili

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Также «Экономические известия» в материале «Зерновых будет меньше» пишут – несвоевременные и продолжительные дожди нанесли урон сельскому хозяйству. Эксперты предрекают, что в текущем сезоне по этой причине аграрии недоберут примерно 10% урожая, или 4 млн. т зерна…

http://markets.eizvestia.com/full/zernovyh-budet-menshe

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«Экономические известия» в материале «Три плюс четыре» пишут – вчера акционеры РТС и ММВБ подписали рамочное соглашение о приобретении группой ММВБ акций РТС. Сделку по объединению бирж планируется закрыть в конце 2011, начале 2012 гг. Центробанк России покидает число акционеров объединенной биржи. По мнению участников рынка, после слияния российских бирж может встать вопрос о слиянии ПФТС и Украинской биржи…

http://finance.eizvestia.com/full/tri-plyus-chetyre

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Газета «Сегодня» в публикации «Чиновникам осталось спокойно жить считанные часы. Потом начнут трусить за взятки» пишет - с 1 июля вступает в силу антикоррупционный закон…

http://www.segodnya.ua/news/14263246.html

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Также «Сегодня» в публикации «До суда над Тимошенко Киреев рассматривал дела на 1000 гривен» пишет - судье досталось дело экс-премьера по жеребьевке…

http://www.segodnya.ua/news/14263270.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В доступе отказано» пишет – в России интернет-провайдеры, подчиняясь полицейским, начали блокировать доступ к пиратским сайтам без решения суда. Новым законом «О полиции» уже воспользовалась кинокомпания «Централ партнершип», чтобы защитить свой фильм «Свадьба по обмену»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263080/v_dostupe_otkazano

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Также «Ведомости» в публикации «Рекорд каждый год» пишут – «Газпром» готовится получить рекордную прибыль по РСБУ в этом году — 750 млрд руб. А значит, выплаты акционерам должны составить, как минимум, 131 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263057/rekord_kazhdyj_god

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Издание «Известия» в публикации «Появится ли налог на недвижимость уже в следующем году» подает мнение российских экспертов и чиновников по данному вопросу…

http://www.izvestia.ru/news/493252

(УНИАН)