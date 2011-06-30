30 июня - 2 июля в Киеве состоится заседание 37-й Генассамблеи ПАЧЭС

30 июня - 2 июля в Киеве состоится заседание 37-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, сегодня состоится заседание Бюро и Постоянного комитета Ассамблеи.

Заседание 37-й Генассамблеи ПАЧЭС пройдет 1-2 июля в сессионном зале парламента.

Члены национальных делегаций обсудят вопросы законодательного обеспечения перехода к «зеленой» экономике; применения генетически модифицированных организмов в странах-членах ОЧЭС с точки зрения экономики и окружающей среды; роли парламентов в обеспечении законодательной поддержки научно-технического прогресса; соблюдения санитарных стандартов ВОЗ в странах-членах ОЧЭС.

2 июля состоится церемония передачи председательства в ПАЧЭС от Украины Албании. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН передаст полномочия президента Ассамблеи председателю парламента Республики Албания Жозефине ТОПАЛЛИ.

Как известно, ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят парламенты 12 стран: Албании, Азербайджана, Болгарии, Армении, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.

Народное собрание Египта, Кнессет Государства Израиль, Народное собрание Словацкой Республики, Бундестаг ФРГ, Парламент Франции и Парламент Республики Беларусь имеют статус наблюдателей в ПАЧЭС.

Высший руководящий орган ПАЧЭС - Генеральная ассамблея, сессии которой проводятся дважды в год. Президентом Ассамблеи является спикер парламента одной из стран-участниц, которая председательствует в организации. Срок его избрания - 6 месяцев. Передача председательства в ПАЧЭС осуществляется по принципу ротации в алфавитном порядке английской азбуки.

Комитеты Ассамблеи проводят периодические заседания в странах-членах ПАЧЭС в период между сессиями Генеральной ассамблеи и в координации с Международным секретариатом ПАЧЭС обеспечивают подготовку соответствующих решений Ассамблеи.